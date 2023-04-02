مالية البرلمان تتسلّم مشروع الموازنة وسط مساع لإقرار قانون النفط والغاز

تخصيص درجات وظيفية لأهالي سنجار و2.7 ترليون دينار للإستثمار بالإقليم

بغداد – قصي منذر

أكد وكيل وزير المالية مسعود حيدر، ان أربيل وبغداد عقدتا اتفاقاً أولياً على ملف تصدير النفط من اقليم كردستان، واشارا الى تخصيص 100 مليار دينار من الموازنة لتنفيذ المادة 140 و2.7 ترليون دينار للاستثمار في الاقليم. وقال حيدر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (رئيس حكومة الاقليم اجرى زيارة الى بغداد في كانون الثاني الماضي ، اتفق خلالها مع رئيس الوزراء على ملف النفط والمستحقات المالية للاقليم في مشروع الموازنة)، وتابع ان (قرار هيئة التحكيم في باريس بشأن ملف تصدير نفط الاقليم لم يكن مفاجئاً، وكانت توجد معلومات قبل اشهر بصدور هكذا قرار، وقد صدر بناء على المعلومات الخاصة باتفاق بغداد واربيل بشأن النفط المصدّر الذي يبلغ 400 ألف برميل، وإضافة الواردات الى الموازنة واتخاذ العملية سمة قانونية)، واشار حيدر الى ان (النفط المصدر من الاقليم الى ميناء جيهان يقدّر بـنحو 16 بالمئة من كامل النفط المصدّر، وهذه نسبة كبيرة)، مؤكدا انه (منذ عام 2014 توجد هذه المشكلة، لكن للإقليم حق دستوري في التعامل مع ملف النفط، وأي اتفاق تم التوصل اليه خلال الايام الأخيرة، يستند الى هذه التفاصيل وهذا المبدأ العام، وتم تثبيت ذلك في قانون الموازنة بإن الاقليم سيتعامل مع موضوع النفط بنفسه)، ومضى الى القول انه (في موازنة العام الجاري تمت الاشارة الى أن تحوّل عائدات النفط الى حساب بنكي، يمكن لرئيس حكومة كردستان التعامل بها، وسيتم إجراء مقاصة لهذه العائدات مع العائدات الأخرى للإقليم)، ولفت الى ان (مكتب رئيس الوزراء طالب بتخصيص 50 مليار دينار من الموازنة لغرض تنفيذ المادة 140? لكن نحن في المالية زدنا المبلغ الى 100 مليار دينار، لأن تنفيذ هذه المادة الدستورية ،هو جزء من برنامج عمل الحكومة)، مبينا ان (حكومة الاقليم اشترطت في اتفاق سنجار ،تعيين 2500 شخص، تم إدراج تعيين 1500 شخص، ووزير داخلية الاقليم ،طالب رسمياً بإضافة الف شخص آخر، ونحن نحاول مع الوزراء الاكراد تثبيت طلب الاقليم)، واوضح حيدر ان (هناك امكانية قيام البرلمان بإعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة ، بسبب ملاحظات مأخوذة عليها وإحداها أن عمر الموازنة يمتد لثلاث سنوات)، واستبعد (تغيير حصة الاقليم من الموازنة خلال تعديل مشروع القانون، وقال إن إحدى النقاط الجوهرية بالنسبة لرئيس وزراء ، هي مسألة الاتفاق السياسي والالتزام بالاتفاقات التي تم التصويت عليها في البرلمان، وهو ملتزم بها)، واستطرد بالقول انه (سيتم تشكيل لواءين مشتركين يضمان 20 ألف عنصر من قوات البيشمركة، وكذلك تحويل حلبجة الى محافظة، فضلا عن اضافة2.7 ترليون للاستثمار في الاقليم). واحال نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية. وذكر المندلاوي في بيان مقتضب انه (أحال مشروع قانون الموازنة إلى مالية البرلمان ، ووجه الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها بجدول الأعمال في أقرب جلسة). فيما أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وجود شبه توافق سياسي لتشريع قانون النفط والغاز. وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح امس إن (القانون منع تمريره لوجود خلافات سياسية كبيرة وجنبة فنية صغيرة)، مؤكداً (وجود شبه توافق سياسي للمضي بتشريع القانون).