إتلاف الفي طن مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

تخصيص أكثر من ملياري دينار لدعم المؤسّسات الصحية في الكرخ

بغداد – الزمان

خصصت دائرة صحة بغداد الكرخ اكثر من ملياري دينار لدعم المؤسسات الصحية التابعة لها بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين, فيما اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن اتلاف اكثر من الفي طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي قوله ان (الدائرة خصصت مليارين و 25 مليون دينار للمستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية الاولية التابعة لها اضافة الى تخصيصاتها الاعتيادية بهدف الارتقاء بالواقع الصحي و تحسين الخدمات الطبية والصحـــية خدمة للمواطن).

بدورها اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن إتلاف اكثر من 2880 طنا من المواد الغذائية الصلبة والسائلة وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلال العام المنصرم .

حملات منفردة

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية بالدائرة رعد محمد الطائي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الدائرة قامت بحملات منفردة ومشتركة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني على المواد المعروضة في الأسواق المحلية ومخازن الجملة في جانب الرصافة أسفرت عن إتلاف 725366 كيلوغراما من المواد الصلبة واكثر من مليوني لتر من المواد السائلة), واضاف ان (الفرق الرقابية قامت بسحب 4464 من المواد الغذائية المحلية والمستوردة لغرض فحصها مختبريا لبيان سلامتها من ناحية الاستهلاك البشري).

لافتا الى ان (شعبة الرقابة قامت بإجراء 781 حملة صحية خلال المدة ذاتها بالإضافة الى قيام الفرق بزيارة 83553 محلا و3925 معاملا).

مبينا ان (عدد البطاقات الصحية التي تم منحها الى العاملين خلال المدة 12543).

وتابع الطائي ان (هذه الحملات تأتي بالتزامن مع خطة الدائرة في الحفاظ على الأسواق من الأغذية الفاسدة والمواد التالفة واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه المخالفات), مؤكدا أن (عملية الإتلاف تتم في أماكن الطمر الصحي).

وباشرت المفرزة الطبية الطوعية الخاصة بمستشفى إبن البلدي للأطفال والنسائية باطلاق مشروع العيادة الاستشارية المجانية المتنقلة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود . وقال مدير القسم الفني في المستشفى سالم العطواني ان (هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تحرص المفرزة الطبية الطوعية على اقامتها بالتعــــاون مع الأطباء الاختصاص لفحص المرضى مجانا وتحويل بعض الحالات الى المستشفيات الحكومية الأخرى عند الحاجة).

من جانبه قال مسؤول المفرزة عادل الزيدي ان (تعاون الأطباء وأعضاء المفرزة ليس بجديد وهم على تواصل دائم مع الحالات الإنسانية فضلا عن تعاون بعض الصيدليات والمختبرات التحليلية في تقديم العلاجات والفحوصات بأجور قليلة وبعضها مجانا).

فتح عيادة

مؤكدا ان المفرزة الطبية الطوعية ابدت استعدادها لفتح العيادة في جميع المناطق بعد تلقيهم الدعوات لتلقي العلاج).

واجرى قطاع البلديات الاول حملة توعوية صحية بشأن الوقاية من السقوط لكبار السن.

وقال مدير شعبة المراكز في القطاع علي صبري (وحدة تعزيز الصحة في المراكز التابعة للقطاع نظمت حملة توعية للوقاية من السقوط والارتطام لكبار السن التي تحدث إصابات بسيطة وبالغة كالكسور في عظام الحوض وإصابات الرأس قد تؤدي إلى الوفاة), داعيا الى (توفير المستلزمات الطبية التي تتضمن مساند جانبية وعربات لنقلهم).