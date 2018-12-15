تحية وثناء – حسين الصدر

-1-

اذا كانت العادة الجارية أنْ تُدَبج الكلمات الرنانة ، وتُصاغ الأماديح للرموز الكبيرة ، وذوى الشأن الخطير – وإنْ كان الكثيرُ منها مشوباً بالدجل والخداع – فانّ الفقراء والبائسين هم أبعدُ الناس عن أنْ ينالوا قِسطاً مما يستحقونه من عناية وتكريم ..!!

وهذا أحد مظاهر التخلف الاجتماعي، الذي بقي حتى الآن يقدّس الأصنام البشرية ..!

-2-

انّ مقتضى العدالة والموضوعية أنْ ينالَ كلُّ مُحسنٍ نصيبَهُ من التقدير والشكر والثناء، سواء كان من الاغنياء أو الفقراء ، وسواء كان من ذوي الشهرة والنفوذ أو لم يكن .

-3-

ومقالتي اليوم مكرّسة للحديث عن رجليْن عراقييْن تجلّت فيهما سماتُ العراقيين النبلاء، وفي طليعتها الأمانة والحرص على حقوق الناس ..

-4-

أما الرجلان اللذان لا أعرفهما شخصيا، وانما تعرّفتُ على ما قاما به من عمل نبيل ، فبادرتُ الى كتابة هذه السطور ، لأحييهما وأحيي روحهما

العالية ، وأخلاقهما الكريمة ، فهما شابان دعاهما شعورهما بانّ العمل خيرٌ من الكسل ، فانخرطا في سلك (عمّال التنظيف) في قاطع بلدية الكاظمية ، وهما العزيزان غيث حسين وعمار جبّار .

لقد قاما بعملٍ جعلهما قدوةً لكل العاملين الآخرين، بما امتلكا من مروءة وإنصاف ، واتسامٍ بأهـــداب الأمانةِ وابتعادٍ عن دهاليز الخيانة ..

والقصة باختصار :

انهما عَثَرَا على ” ثلاثين ألف دولار” حينما كانا يعملان في شارع الملحاني ضمن قاطع بلدية الكاظمية ، وهنا كانا بين خيارين :

خيار الاصغاء لنداء الأمانة ، والترفع عن الخيانة ،

وخيار المبادرة الى الاستحواذ على المال ، واقتسامه بينهما ، بعيداً عن الضجيج .

إنّه اختيار صعب

ولكنهما نجحا في اجتياز الامتحان بنجاح عالٍ .

لقد قررا البحث عن صاحب المال ، وقد عثرا عليه، فجرت عملية ارجاع المال اليه من دون توقع لمكافأة منه، وهذه هي المزّية الحميدة التي نوّجه لهما الشكر عليهما ، مقترحين على بلدية الكاظمية ان تكافأهما بما يستحقان من التقدير .

وأخيراً

كم هو الفرق بين من يعاني شظف العيش ، ولكنه يؤثر البقاء في رحاب الوطن رغم مرارة المعاناة، وبين من يعلن على رؤوس الاشهاد :

انه لو كان يملك الملايين من الدولارات لما بقي في العراق ..!!

ولسافر بحثاً عن المباءات التي تخدش الحياء في دول العالم ..!!

ولأعرض عن المشاركة في ” العملية السياسية ” التي نعتها بأبشع النعوت ..!!

وهكذا يتجلّى الفرق بين سياسيْ الصدفة وبين من تلألأت بهم نجومُ الأمانة وكشفوا عن الوجه العراقي الأصيل .انّ قلامة من ظفَريْهما أفضل من باعة الضمير والقيم ، وممن لا يشدهم الى الوطن الاّ اقتناص الفرص لنهبه وتبديد ثرواته الوطنيّة .