تحويل نفايات القطاع الإلكتروني إلى أطراف اصطناعية

نيروبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تزيّن‭ ‬جدران‭ ‬مختبر‭ ‬مقام‭ ‬عشوائياً‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬نيروبي،‭ ‬صور‭ ‬للعالِم‭ ‬ألبرت‭ ‬أينشتاين‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لمبتكرَيْن‭ ‬كينيَّيْن‭ ‬يصنّعان‭ ‬أذرعاً‭ ‬آلية‭ ‬باستخدام‭ ‬نفايات‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الإلكترونيات‭.‬

وكان‭ ‬القريبان‭ ‬موسى‭ ‬كيونا‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬وديفيد‭ ‬غاثو‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬ابتكرا‭ ‬أول‭ ‬ذراع‭ ‬اصطناعية‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬إثر‭ ‬خسارة‭ ‬جارهما‭ ‬أحد‭ ‬أطرافه‭ ‬عقب‭ ‬حادث‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عمله‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الشابين‭ ‬لم‭ ‬يكتفيا‭ ‬بتصنيع‭ ‬هذه‭ ‬الأذرع،‭ ‬بل‭ ‬أدخلا‭ ‬تحسينات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬نموذج‭ ‬يصنّعانه‭ ‬حتى‭ ‬باتت‭ ‬ذراعاً‭ ‬آلية‭. ‬ويستند‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬الذراع‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬يستخدم‭ ‬خوذة‭ ‬رأس‭ ‬لالتقاط‭ ‬إشارات‭ ‬الدماغ‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬تيار‭ ‬كهربائي‭ ‬يُرسل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬إرسال‭ ‬ينقل‭ ‬بدوره‭ ‬الأوامر‭ ‬لاسلكياً‭ ‬إلى‭ ‬الذراع‭. ‬وتستغرق‭ ‬العملية‭ ‬كلها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثانيتين‭. ‬ويقول‭ ‬ديفيد‭ ‬غاثو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لقد‭ ‬التقينا‭ ‬أشخاصاً‭ ‬معوّقين‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬كثيرة،‭ ‬ورغبنا‭ ‬في‭ ‬جعلهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنهم‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يعانونه‭”. ‬ويمكن‭ ‬لشخص‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬منتمين‭ ‬إلى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الأكثر‭ ‬فقراً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيازة‭ ‬طرف‭ ‬اصطناعي،‭ ‬وفق‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭ ‬المنخفض‭ ‬إلى‭ ‬الكلفة‭ ‬العالية‭ ‬لهذه‭ ‬الأطراف‭.‬

ويقول‭ ‬كيونا‭ “‬لاحظنا‭ ‬أنّ‭ ‬كينيا‭ ‬تستورد‭ ‬أطرافاً‭ ‬اصطناعية‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن،‭ ‬لذلك‭ ‬تساءلنا‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬لمشكلاتنا‭ ‬الخاصة‭”.‬

‭- ‬نفايات‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬الالكترونيات‭ -‬

أما‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التساؤل‭ ‬فكانت‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬عادي‭: ‬مكب‭ ‬النفايات‭.‬

وكان‭ ‬كيونا‭ ‬وغاثو‭ ‬يجوبان‭ ‬منذ‭ ‬ارتيادهما‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية،‮ ‬مكبات‭ ‬النفايات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الكينية،‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬النفايات‭ ‬المخلّفة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لإعادة‭ ‬استخدامها‭.‬

وأتقن‭ ‬الشابان‭ ‬العمل‭ ‬بمفردهما،‭ ‬إذ‭ ‬ترك‭ ‬ديفيد‭ ‬غاثو‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ17،‭ ‬فيما‭ ‬تخلى‭ ‬موسى‭ ‬كيونا‭ ‬سريعاً‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬الجامعية‭.‬

وتعج‭ ‬الأرفف‭ ‬المغبرة‭ ‬داخل‭ ‬مختبرهما‭ ‬الواقع‭ ‬قرب‭ ‬منزل‭ ‬جدتهما،‭ ‬بكتب‭ ‬علمية‭ ‬فيما‭ ‬تُزيّن‭ ‬جدران‭ ‬المكان‭ ‬لوحات‭ ‬تظهر‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬البشري‭.‬

ويقول‭ ‬ديفيد‭ ‬غاثو‭ “‬تعلّمنا‭ ‬عن‭ ‬الفسيولوجيا‭ ‬العصبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطالعة‭ ‬الكتب‭ ‬ومقابلة‭ ‬أطباء‭ ‬شرحوا‭ ‬لنا‭ ‬مفاهيم‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭”.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وليست‭ ‬الذراع‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الآلية‭ ‬سوى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬الشابان‭.‬

فخلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬صنعا‭ ‬جهازاً‭ ‬لتعقيم‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الأشعة‭ ‬تحت‭ ‬الحمراء‭. ‬وابتكرا‭ ‬كذلك‭ ‬مولّداً‭ ‬صديقاً‭ ‬للبيئة‭ ‬يحوّل‭ ‬الأكسجين‭ ‬إلى‭ ‬كهرباء،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

ويقول‭ ‬مؤسس‭ ‬مدرسة‭ ‬جاسيري‭ ‬موغومو‭ ‬في‭ ‬نيروبي‭ ‬موكوريا‭ ‬موانغي‭ ‬إنّ‭ ‬كيونا‭ ‬وغاثو‭ “‬يشكلان‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬الأفارقة‭ ‬يمكنهم‭ ‬إحراز‭ ‬تقدّم‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعلوم‭”.‬

وينتقد‭ ‬موانغي‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬الشابين‭ ‬باستمرار‭ ‬لإعطاء‭ ‬توجيهاتهما‭ ‬لتلاميذ‭ ‬مدرسته‭ ‬الذين‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬سنتين‭ ‬وعشر‭ ‬سنوات،‭ ‬نظام‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬كثيراً‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

ويضيف‭ “‬لا‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مدارسنا،‭ ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬يشكّل‭ ‬محرك‭ ‬المستقبل‭”.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬كيونا‭ ‬وغاثو‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬الاعتياش‭ ‬من‭ ‬ابتكاراتهما‭.‬

ويقول‭ ‬غاثو‭ “‬لدينا‭ ‬أفكار‭ ‬أخرى‭ ‬كثيرة‭ ‬يمكننا‭ ‬جعلها‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬تجارياً،‭ ‬لكننا‭ ‬نفتقر‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬والدعم‭”.‬