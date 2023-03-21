بغداد تدعو المشمولين بقانون الأمن الغذائي إلى إنجاز إجراءات التعاقد اليوم

تحويل محاضري التربية يفتح جبهة مطالب بعد تجاهل دعوات الأسبقية بالتعيين

بغداد – قصي منذر

ابدى اصحاب اجور التعليم العالي والوزارات الاخرى ،امتعاضهم من اجراءات الحكومة في الاستجابة لمحاضري التربية وشمولهم بالتحويل الى عقود وفق القرار 315 وتجاهل دعوات الاسبقية بالتعيين او تحويلهم الى عقود وزارية للذين مضى على خدمتهم اكثر من 4 سنوات ، واكدوا ان خطوات الحكومة غير منصفة واغلب قراراتها ينطوي على تمييز فئة على حساب الكفاءات المعلقة قضيتهم برغم الوعود بحسمها. وقالوا لـ (الزمان) امس (نحن لفيف من اصحاب الاجور اليومية ،الذين جرى تعيينهم في مؤسسات التعليم العالي بعد الثاني من تشرين الاول 2019 حيث وقعنا عقود وزارية عام 2020 ومن ثم تمت اعادتنا الى اجور يومية عام 2021 وخلال هذه المدة نظمنا الكثير من الاحتجاجات امام وزارة التعليم ،ووعدنا الوزير بمفاتحة الحكومة وحسم الملف العالق اما بتحويلنا الى عقود وفق القرار 315 او تثبيتنا على الملاك اسوة باقراننا ،علما ان البرلمان خصص لنا ضمن قانون الدعم الطارئ مبلغ ترليون دينار ،انفقتها وزارة المالية للمحاضرين المجانيين)،

واضافوا انه (من المفارقات الكبيرة ان رئيس الوزراء الحالي وعندما كان نائبا في البرلمان طالب سلفه السابق مصطفى الكاظمي ،النظر بقضيتنا وشمولنا بقرار مجلس الوزراء ،اذا استبشرنا خيرا عندما تسلم المسؤولية وقلنا إنه سيحل قضيتنا كونه على دراية وإلمام مسبق بكل تفاصيلها ، لكن فوجئنا بعدم تفاعله مع الملف بعد تسريب بصمة على مواقع التواصل لاحد المسؤولين تفيد بإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، مهتم بهذا الموضوع وبنفس الوقت يخشى فتح جبهة مطالب امام الحكومة بتعيين السنوات اللاحقة)، وتساءل اصحاب الاجور ، (ما هو العائق الذي يحول دون تحويلنا الى عقود وزارية او تثبيتنا على الملاك الدائم ،ولاسيما ان اعدادنا الفعلية لاتتجاوز 3 الاف عقد ،في حين ان اعداد الذين جرى شمولهم في جلسة مجلس الوزارة التي عقدت اول امس بلغ 14 الفاً و 825 اجراً يومياً)، مطالبين لجنة الامر النيابي 170 (بحسم قضيتهم المعلقة منذ سنوات ،وانصافهم عبر ادراج تخصيصاتهم في الموازنة التي يجري مناقشتها داخل مجلس النواب،والزام الحكومة بتوفير التخصيصات اللازمة ابتداء من كانون الثاني الماضي). وانطلقت تظاهرات قرب ساحة التحرير ببغداد ،للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.وقال شهود عيان ان (المئات من الموظفين تظاهروا وسط ساحة الامة القريبة من ساحة التحرير، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب). في غضون ذلك ، اعلنت محافظة بغداد، الدفعة الأولى من أسماء الفائزين بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وأكد بيان للمحافظة تلقته (الزمان) امس انه (تم إعلان الأسماء الفائزة بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ ، للقناة العامة ولاختصاصات البكالوريوس وخريجي الهندسة فروع المعماري والميكانيك والمواد والطرق والجسور، والكيمياوي والموارد المائية والكهرباء والاحصاء وإدارة أعمال وسياحة وفندقة ولغات إنكليزي)، ودعا البيان الخريجين الذي ظهرت اسماؤهم الى (مراجعة ديوانها الكائن في منطقة الصالحية، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل ، لغرض إكمال اجراءات التعاقد، مستصحبين معهم تأييداً أو وثيقة تخرج حديثة معنونة إلى المحافظة مرفق معها الرمز الخاص بنظام صحة صدور الوثائق المؤمنة، كذلك المستمسكات الثبوتية للزوج والزوجة والأطفال، وصوراً حديثة).