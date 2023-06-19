تحويل الطاقة – مازن الحيدري

وفقا لعلم الفيزياء يمكن تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية ومثال عليها المراوح العملاقة التي تدور بفعل الرياح كذلك الحال بالنسبة للبخار ونور الشمس والطاقة المائية التي تنشأ من جريان الماء ، أمثلة كثيرة تشترك جميعها في إمكانية تحويل الطاقة من حال الى حال .. في عالم المشاعر يمكن تحويل الحنين الى الاماكن من طاقة سلبية تحدد مساحة الفرح الى طاقة إيجابية!! ترتبط باب الحوش عندي بمراحل عمرية متعددة بدأت منذ الطفولة حتى مغادرتي بغداد !! وفي كل مرحلة كانت باب الحوش تأخذ حيزا واضحا من ساعات يومي بين اللعب في الشارع الى رش الطارمة والشارع والجلوس على الأريكة التي يشكلها جذع النخلة المستند الى سياج البيت مع اولاد الجيران بصحبة قوطية حليب الكيكوز المعدنية او شرب بطل ببسي جامد من دكان الحجي !!

ثم في مرحلة اخرى تحولت باب الحوش الى محطة لقاء رجال المحلة وتبادل الاحاديث المختلفة ومراقبة اولادنا وهم يلعبون !! علاقتي مع ذكريات باب الحوش دفعتني لتحويل فسحة صغيرة عند مدخل البيت الى واحة بسيطة وجميلة أصبحت محطة متميزة في شارعنا وملتقى لبعض الجيران للتوقف وتبادل الاحاديث والسوالف .. طاقة الحنين حين تسكننا ليس بالضرورة ان تكون مصدر أنين ولوعة بل يمكن تحويلها الى فسحة محبة كتلك التي اعتدناها في باب الحوش .. نهاركم سعيد