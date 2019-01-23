تحويل السجن على رونالدو الى غرامة مالية

مدريد-(أ ف ب) – حكم على النجم البرتغالي ليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين مع استبدال العقوبة بغرامة مالية تضاف الى المبلغ الهائل الذي سيدفعه للسلطات المالية الإسبانية، ضمن تسوية معها لاقفال ملف اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب.

وعلى غرار ما حصل مع غريمه السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تم استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي قدره 356 ألف يورو. كما أصدرت المحكمة في مدريد حكما بمعاقبة نجم ريال مدريد السابق بمبلغ 3,2 مليون يورو، دون أن تحدد ما اذا كانت ستضافالى مبلغ الـ18,8 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في حزيران/يونيو الماضي بين فريق الدفاع عن رونالدو والسلطات المالية الإسبانية.

وتجمع العشرات من الصحافيين والمصورين خارج المحكمة في شمال شرق مدريد لمتابعة الاجراءات التي لم تدم طويلا، إذ خرج البرتغالي من القاعة بعد قرابة 40 دقيقة وقال للاعلاميين لدى سؤاله عن أحواله “أنا جيد جدا” قبل أن يغادر بالسيارة بصحبة صديقته جورجينارودريغيز.

وكشف متحدث باسم المحكمة التي رفضت أن يحضر اللاعب الجلسة عبر الفيديو أو أن يدخل المبنى بالسيارة لتجنب التهافت الإعلامي، أن القاضي سيصدر حكمه في القضية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ولو لم يتم التوصل الى هذا الاتفاق، كان رونالدو يواجه احتمال فرض غرامة قاسية تصل الى 28 مليون يورو، وحكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف عام، بحسب نقابة الاختصاصيين في وزارة المالية.

وأدى هذا الاتفاق الى إقفال الملف القضائي بحق النجم الذي انتقل الى يوفنتوس مقابل نحو 100 مليون يورو بعد أن قاد ريال للقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا والرابع في المواسم الخمسة الأخيرة.

واتهمت المحكمة الجنائية في مدريد، رونالدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته إلى 14,7 مليون يورو من خلال انشاء هيكل تجاري وهمي لإخفاء أرباحه في الفترة من 2011 إلى 2014.

وفتحت النيابة العامة التحقيق بحق رونالدو في حزيران/يونيو 2017 وتم الاستماع اليه بعدها بشهر، وقد أكد النجم البرتغالي في حينها أنه “مرتاح الضمير”، فيما أبدى ريال مدريد ثقته بـ “البراءة التامة” لقائد منتخب البرتغال.

واعتبرت النيابة العامة ان رونالدو “استفاد من كيان شركة انشئت في 2010 لاخفاء العائدات التي يحصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور من امام سلطات الضرائب”.

وكان اسم رونالدو ورد في تقارير “فوتبول ليكس” التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في اوروبا.

لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارا قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر 2016 كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.

ورونالدو من بين عدة لاعبين اتهمهم وما زال القضاء الاسباني بالتهرب الضريبي، مثل غريمه السابق في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي الذي ادين بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 21 شهرا (تم استبدالها لاحقا بغرامة قدرها 252 الف يورو) مع غرامة مالية بنحو مليوني يورو،وزميله السابق في ريال تشابي ألونسو الذي سيمثل الثلاثاء أمام المحكمة ذاتها بتهمة مماثلة.

وتطالب النيابة العامة بسجن ألونسو لخمسة أعوام مع تغريمه بمبلغ 4 ملايين يورو.

ويضاف الى المشكلة الضريبية التي يواجهها رونالدو، اتهام البرتغالي في الولايات المتحدة باغتصاب عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا (34 عاما)، في حادثة تعود الى 13 حزيران/يونيو 2009.

وطلبت شرطة لاس فيغاس مؤخرا من السلطات الإيطالية تزويدها بعينة من الحمض النووي للاعب البرتغالي الذي نفى بشدة تهمة الاغتصاب، وفي مقابلة أجراها عشية رأس السنة الجديدة مع صحيفة “ريكورد” البرتغالية الرياضية أكد أنه “مرتاح الضمير” و”واثق بأنه سيتمتوضيح كل شيء قريبا”.