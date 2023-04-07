تحليل ظواهر الخسوف يعيد رسم تاريخ البراكين

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬رهبان‭ ‬من‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‭ ‬يتخيلون‭ ‬عند‭ ‬وصفهم‭ ‬خسوف‭ ‬القمر،‭ ‬بأنهم‭ ‬يدوّنون‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬تأثير‭ ‬حالات‭ ‬ثوران‭ ‬بركاني‭ ‬عملاقة‭ ‬حدثت‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬تبريد‭ ‬مناخي‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭.‬‮ ‬

وتحدُثُ‭ ‬ظاهرة‭ ‬الخسوف‭ ‬عندما‭ ‬يقع‭ ‬القمر‭ ‬على‭ ‬خطّ‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬الشمس‭ ‬والأرض،‭ ‬وحينها‭ ‬تحجب‭ ‬الأرض‭ ‬نور‭ ‬الشمس‭ ‬عنه‭. ‬ويصبح‭ ‬لون‭ ‬الجرم‭ ‬الفلكي‭ ‬ضارباً‭ ‬إلى‭ ‬الحمرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬بريقه‭ ‬الأبيض‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬1884،‭ ‬لاحظ‭ ‬عالم‭ ‬الفلك‭ ‬الفرنسي‭ ‬كامي‭ ‬فلاماريون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭ ‬قد‭ ‬أصبح‭ ‬أغمق‭. ‬وقد‭ ‬تحدث‭ ‬حينها‭ ‬عن‭ ‬صلة‭ ‬محتملة‭ ‬مع‭ ‬الثوران‭ ‬الكارثي‭ ‬لبركان‭ ‬كراكاتوا‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نفث‭ ‬كمية‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬في‭ ‬السماء‭. ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬إثبات‭ ‬هذا‭ ‬الرابط‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬حالات‭ ‬ثوران‭ ‬بركاني‭ ‬كبيرة،‭ ‬بينها‭ ‬بركان‭ ‬جبل‭ ‬بيناتوبو‭ ‬في‭ ‬الفيليبين‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬كما‭ ‬يوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جنيف‭ ‬سيباستيان‭ ‬غييه،‭ ‬المعد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬نيتشر‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬القديمة،‭ ‬الشغوف‭ ‬بحقبة‭ ‬القرون‭ ‬الوسطى،‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬الرهبان‭ ‬سجلوا‭ ‬ظواهر‭ ‬سماوية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خسوف‭ ‬القمر‭. ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬كانوا‭ “‬مهتمين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بلونه،‭ ‬إذ‭ ‬كانوا‭ ‬ينطلقون‭ ‬من‭ ‬نص‭ ‬سفر‭ ‬رؤيا‭ ‬يوحنا‭ (‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‭) ‬‮ ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬قمر‭ ‬بلون‭ ‬الدم‭ ‬الأحمر‭”. ‬يقول‭ ‬سيباستيان‭ ‬غييه‭ “‬كنت‭ ‬أستمع‭ ‬إلى‭ ‬ألبوم‭ +‬دارك‭ ‬سايد‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬مون‭+ (“‬الجانب‭ ‬المظلم‭ ‬من‭ ‬القمر‭”) ‬لفرقة‭ ‬بينك‭ ‬فلويد،‭ ‬عندما‭ ‬أدركت‭ ‬أن‭ ‬ظواهر‭ ‬خسوف‭ ‬القمر‭ ‬الأكثر‭ ‬قتامة‭ ‬حدثت‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انفجارات‭ ‬بركانية‭ ‬كبرى‭”.‬

مدعاة‭ ‬للخوف‭” ‬

وقد‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬القرنين‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬والثالث‭ ‬عشر‭ ‬شهدا‭ ‬نشاطاً‭ ‬بركانياً‭ ‬مكثفاً،‭ ‬مع‭ ‬حوادث‭ ‬ثوران‭ ‬قوية‭ ‬ومتقاربة‭ ‬زمنياً،‭ ‬بينها‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬بركان‭ ‬سامالاس‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬عام‭ ‬1257‭.‬

وتركت‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬آثاراً‭ ‬في‭ ‬اللب‭ ‬الجليدي‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬جزيئات‭ ‬بركانية‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬لكن‭ ‬بعيداً‭ ‬مما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬سامالاس،‭ ‬ظل‭ ‬التسلسل‭ ‬الزمني‭ ‬لهذه‭ ‬الظواهر‭ ‬تقريبياً‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬قراءة‭ ‬شاملة‭ ‬لنصوص‭ ‬كتبها‭ ‬رهبان‭ ‬من‭ ‬القرنين‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬والثالث‭ ‬عشر،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لكن‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا،‭ ‬أتاحت‭ ‬تحديداً‭ ‬زمنياً‭ ‬لهذه‭ ‬الظواهر‭ ‬بدقة‭ ‬أكبر‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬إجمالي‭ ‬51‭ ‬خسوفاً‭ ‬للقمر‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1100‭ ‬و1300،‭ ‬لاحظ‭ ‬المؤرخون‭ ‬خمس‭ ‬ظواهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ظهر‭ ‬فيها‭ ‬الجرم‭ ‬الفلكي‭ ‬داكناً‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭. ‬وقد‭ ‬وصف‭ ‬كاتب‭ ‬ياباني‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬1229‭ ‬المشهد‭ ‬قائلاً‭ “‬كان‭ ‬هناك‭ ‬حقاً‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬للخوف‭”. ‬وقارن‭ ‬العلماء‭ ‬الأيام‭ ‬الدقيقة‭ ‬لهذه‭ ‬الأحداث‭ ‬بمعلومات‭ ‬من‭ ‬لب‭ ‬الجليد،‭ ‬وقارنوا‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬بالبيانات‭ ‬المعاصرة‭. ‬واستنتجوا‭ ‬تاريخ‭ ‬حالات‭ ‬الثوران‭ ‬البركاني‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الرهبان‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بها‭ ‬لأنهم‭ ‬كانوا‭ ‬بعيدين‭ ‬للغاية‭.‬

وقالت‭ ‬آن‭ ‬لورانس‭ ‬ماذرز،‭ ‬المؤرخة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ريدينغ‭ ‬البريطانية،‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬مرفق‭ ‬بالدراسة‭ ‬إن‭ “‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬المبتكر‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬حصول‭ ‬الثوران‭ ‬البركاني،‭ ‬بالسنة‭ ‬وأحياناً‭ ‬بالشهر‭”.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬المناخ‭ ‬القديم،‭ ‬فإن‭ “‬الرهبان‭ ‬كانوا‭ ‬يرون‭ ‬القمر‭ ‬مظلماً‭ ‬بسبب‭ ‬عرقلته‭ ‬بواسطة‭ ‬الهباء‭ ‬الجوي‭ ‬المدفوع‭ ‬إلى‭ ‬طبقة‭ ‬الستراتوسفير‭”‬،‭ ‬على‭ ‬علوّ‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭. ‬ووحدها‭ ‬أقوى‭ ‬الانفجارات‭ ‬البركانية‭ ‬تقذف‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العلوّ‭ ‬المرتفع‭ ‬للغاية‭ ‬أعمدة‭ ‬الرماد‭ ‬التي‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬رذاذ‭ ‬عند‭ ‬دخول‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭.‬

‭ ‬العصر‭ ‬الجليدي‭ ‬الصغير‭ ‬

ويؤكد‭ ‬الباحث‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬حالات‭ ‬ثوران‭ ‬عملاقة‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬مئتي‭ ‬عام،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬استثنائي‭.‬

وتوقعت‭ ‬أبحاث‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬البركاني‭ ‬المكثف‭ ‬ربما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ “‬العصر‭ ‬الجليدي‭ ‬الصغير‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬وأتاح‭ ‬الهباء‭ ‬البركاني‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الإشعاع‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الشمس‭ ‬وتبريد‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬‮ ‬‭ ‬ويقول‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬تشكّل‭ ‬الأرض‭ (‬جيومورفولوجيا‭) ‬ماركوس‭ ‬ستوفيل،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة،‭ ‬إن‭ “‬حالات‭ ‬الثوران‭ ‬المدارية‭ ‬القوية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬تبريداً‭ ‬شاملاً‭ ‬بحوالى‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭”.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭ ‬تحليل‭ ‬لحلقات‭ ‬الأشجار،‭ ‬وهي‭ ‬مؤشرات‭ ‬للتغيرات‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬هذه‭ ‬الموجة‭ ‬الباردة‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬المحاصيل‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

ويقول‭ ‬سيباستيان‭ ‬غييه‭ ‬إن‭ “‬الرهبان‭ ‬لم‭ ‬يشهدوا‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬البارد‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬مع‭ ‬الانطباع‭ ‬بأنهم‭ ‬يرون‭ ‬سحب‭ ‬ضباب‭ ‬باستمرار‭”.‬

‭ ‬ويضيف‭ “‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬إجماع‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬العلماء‭” ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭ ‬الجليدي،‭ “‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬لنتعلمه‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الثوران‭ ‬هذه‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬غييه‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ “‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬الانطلاق‭ ‬من‭ ‬تاريخها‭ ‬الدقيق‭ ‬لفهم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬المناخ‭ ‬والمجتمعات‭”.‬