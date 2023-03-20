تحليق للنوارس وكربلاء أكثر الغانمين وسط نجومية القاسم بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

اكثر المستفيدين في الاسبوع الاخير من الدوري الممتاز بكرة القدم الذي،شهد عدد قليل من تغيرات مراكز جدول الترتيب كان الزوراء وذلك بالثائر لخسارة المرحلة الأولى وكان على الموعد بالفوز على المتصدر الشرطة وانتزاع النقاط الثلاث والتقدم رابعا والوقوف فوق الطلاب بفارق نقطة وعلى بعد نقطةعن الجوية والكهرباء ونقطتين عن المتصدر بفضل اغتنام الفرصة المثلى ولعب باداء جيد ومتميز وعزل الاسماء التي كان يعول عليها مؤمن سليمان ضحية الخسارة بابعادة والعودةلبلادة في قرار متسرع لان الرجل حقق اللقب الموسم الماضي ولا زال الفريق في الصدارة ومامطلوب ان يفعل اكثر من هذا والكل يعلم أن مباريات الكبار تلعب وتحسم بتفاصيل صغيرةولان الشرطة خسر من الزوراء الذي خرج بالعنوان العريض في افضل اللحظات منذ بداية الموسم وبإمكان الفريق التحسن من حيث الاداء والنتائج بعد دعم بداية المرحلة الثانية بفوزين وست نقاط ماآثار فرح الانصار ومعها الشعور ان الفريق بات بحالة مختلفة وبمقدوره احياء امال المنافسة اكثر من اي وقت لخطف الصدارة و للصراع على اللقب فيما عانى الشرطة كثيرا للوصول لهدف اللقاء امام الاختبار الحقيقي وتلقى الخسارة الثالثة الأشد وقعا لانها اتت هذه المرة من العدو اللدود وتحت انظار جمهوره الذي ترقب الحسم قبل ان يخرجون سوية من الباب الضيق لكنه استمر بالصدارة42 مستفيدا من السقوط المفاجا للجوية امام القاسم وعليه أن يكون على قدر التحدي الذي سيكون اكبر مع مرور الوقت وخشية جمهوره من التاخر بتجاوزالكبوة و الإنذار الشديد للاعبين قبل أبعاد المدرب وخشية اهتزاز الاموروثقة الادارة بعد الذي حصل رغم حصوله على اللقب والاستمرار في الدفاع عنه وفي الريادة الخسارة تدفع الادارة لتقيم الامور تحت ضغط الجمهور الذي شاهد معاناة الفريق الذي كاد يتعرض لخسارة ثقيلة.

نتيجة سلبية

وخرج الجوية بالنتيجة السلبية والهزيمة الثالثة الثقيلة الأكثر مرارة في حلق الأنصار أمام المتواجد بمنطقة الهبوط القاسم التي تعني اكثر من شيء امام لحظات صعبة واجهت جثير بعدما قلب القاسم كل التوقعات وحقق افضل نتيجة بأداء جيد ومميز منحه الفوز العريض باربعة اهداف لثلاثة وقبلها إسعاد جمهوره في النتيجة الكبيرة وحال لسانه يقول انه ير يد البقاء موسم رابع فيما دفع لاعبو الجوية ثمن الاخطاء والاداء الباهت والفشل في استعادة الصدارة .

اكثر الغانمين

واكثر الغانمين كربلاء بفوزه العريض والحاق اكبر هزيمة بالطلاب بثلاثة اهداف لواحد لتستمر معاناتهم بالتراجع منذ الادوار الاخيرة من الصدارة للموقع الخامس ولم تسعفه الاسماء بإعادة تاهيل الصفوف الأكثر تفككا وتحسين المعدل وقبلهااخذت مهمة المدرب التونسي يأمن الزلفاني تزداد صعوبة في ظل تباين النتائج وتذبذب المستوى والفشل في ايقاف خطورة المنافسين والفريق بحاجة لمراجعة سريعةلاستعادة الثقة وايقاف نزف النقاط امام فرق الصف الثاني قبل أن يلزم كربلاء الانظار ان تتجه لملعبه ورفض اللاعبين الوقوع في خسارة جديدة قبل ظهورها المميز وتمكنها من تجهيز و تفجير المفاجأة بوجه الطلاب وتعويض هزيمة العاصمة واسعاد الانصار و انهاء فترة التوقف والتقدم مركزين والابتعاد عن مواقع المؤخرة .

المركز السادس

وحافظ دهوك على مركزه السادس 35 بالفوز على الديوانية بهدفين والاستمرار بالحصول على حوافز الارض والسيطرة على مبارياته قبل أن يعود الاخر .

بالخسارة السابعة عشرة والبقاء متذيلا للترتيب باضعف دفاع وهجوم واقل نقاط ويندفع للوراء.

ميسان والوسط

وحافظ نفط ميسان على موقعه السابع 32 بتعادله السلبي في ميدانه امام الوسط الذي لم يقدر الحد من نتائجه السلبية وتصحيح المسار والبقاء في مركزه السادس عشر22.

الفوز الثاني

وخرج الحدود بالفوز الثاني تواليا محققا افضل نتيجة بتغلبه على النفط باربعة اهداف لواحد والتقدم ثامنا30 بدوره واصل النفط نتائجه السلبيةبالخسارة الحاديةعشرة ومواصلة التدهور وافتقد للثقة ثامن عشر16.

نجاح النجف

ونجح النجف في الحد من تعثر النتائج واهتزاز الموقف بفوزه المهم على نفط البصرة بهدفين في مباراة استعادة التوازن ولو متاخرة لكنها حققت فرصة مصالحة الجمهور في المركز التاسع30 قبل تجرع اصحاب الارض الخسارة الثانية تواليا بعدما عاد الدور الماضي بالاولى من نوروز واهتزاز النتائج داخل وخارج الملعب وفي حال مختلف عن الفترة القريبة 27 وخرج كل من الكرخ بنقطة من تعادلهما بهدف بعدما تقدم الضيوف قبل أن يدرك المضيف التعادل في اخر الوقت وينقذ الموقف وتعادل افضل من الخسارة امام المجتهد كثيرا.

ولازال الصناعة ما قبل الأخير من فترة غير قصيرة 13يعاني عندما تقاسم النقطتين مع زاخو ثالث عشر25 في وضع مستقر.