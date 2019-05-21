أسيل سامي تتعلم الجديّة والمثابرة من والدها:

تحقّق حلمي بزيارة البصرة لأنني لم أرها من قبل

البصرة – أحمد السالم

أسيل سامي إعلامية عراقية مقيمة في قطر تخرجت من كلية اللغات قسم الترجمة حصلت على الماجستير في هذا الإختصاص بدأت مشوارها في إذاعة (اف ام) منذ عام 1990 ألتحقت بعدها في تلفزيون العراق لتحط رحالها في قطر عام 1997 هي من عائلة عريقة في الأدب والفن والدها المسرحي الرائد سامي عبد الحميدووالدتها الفنانة فوزية عارف وللتعرف عليها أكثر قمنا بإجراء هذا الحوار معها.

{ متى كانت الانطلاقة في مجال الإعلام؟ وكيف كانت؟

-انطلقت في مجال الإعلام في العام 1991 بدأت مذيعة ومترجمة في الإذاعات الناطقة بالإنكليزية ثم انتقلت إلى التلفزيون وقدمت النشرات الإخبارية الإنكليزية ثم قدمت برامج باللغة العربية حتى انتقلت لقناة الجزيرة عام1997.

{ سامي عبد الحــميد، ماذا أضاف لأسيل؟

-تعلمت الكثير من والدي الجدية والمثابرة وبعيداً عن التأثير الثقافي والذائقة الفنية التي تربيت عليها، كنت ولا زلت أنظر إلى والدي بإعجاب وانبهار وأنا أرى العقلية المتقدة والقلم الذي لا يتوقف عن الكتابة والتأليف والترجمة واحترام العمل وتقديسه والاستقامة التي لا يحيد عنها في الحياة والعمل.

{ أصبح الآن من السهولة أن تصبح أعلامياً بمجرد أن تتملق أو تكون ذو مظهر جذاب وإن كنت بعيد أكاديمياً عنه؟

-لا أظن أن التملق والمظهر يمكن أن ينجح لدى المؤسسات الإعلامية الكبرى والمحترمة لأن هذه المؤسسات هدفها تقديم مادة احترافية ومهنية وإذا لم تكن مجتهداً ستواجه الفشل السريع، التملق أو الواسطة يمكن أن تمر في مؤسسات ضعيفة لا تهتم للمعايير المهنية وتوظيفها لأناس فاشلين سيعود عليها أيضا بالفشل.

{ الكتابة رسالة سامية، هي الحياة الثانية التي يجب أن نعيشها، متى دخلتي عالم الكتابة؟

-أنا أكتب منذ الصغر لكنني لم أجرؤ على النشر إلا الآن لأنها مسؤولية كبيرة أن تنقل فكرك ولغتك وآراءك الشخصية إلى القارىء وأنت تعلم أنه يمكن أن يتأثر بما تكتب، لكنها تجربة رائعة فهي حيزي الخاص الذي أستطيع من خلاله أن أنقل تجاربي في الحياة وأترجم رؤيتي للأحداث وأنطلق بمخيلتي حيث أريد.

{ رواية رقص على جمر الذاكرة، صدرت مؤخراً، حدثينا عنها؟

-رواية رقص على جمر الذاكرة هي العمل الروائي الأول لي، أحاول من خلاله نقل صورة ومشاعر إمرأة مغتربة تائهة بين الحنين للوطن وخشية العودة إليه بعد أن طالته الكثير من مظاهر الفرقة والعنف والدمار المادي والمعنوي، إمرأة تحاول التأقلم مع الأوطان الجديدة والتشبث بذات الوقت بعراقيتها من خلال الارتباط برجل عراقي، غير أن الفشل في تلك الزيجة يعيدها إلى نفس المتاهة، متاهة الانسلاخ عن الوطن والعيش في ذكراه. هذا وقد بدأت للتو في كتابة روايتي الثانية.

{ كانت لكِ مؤخراً جولات تواقيع في بلدان كثيرة منها العراق وبالتحديد البصرة ؟ كيف كانت زيارتك لها؟

عندما دعيت لمهرجان البصرة للمونودراما كنت سعيدة للغاية وحرصت على أن أعمل جاهدة لترتيب ظروف عملي وإجازاتي للحضور رغم أنني تلقيت الدعوة قبل أيام فقط من بدأ المهرجان، منذ زمن وأنا أتمنى زيارة البصرة لأنني لم أرها من قبل وسمعت عن جمالها وسحرها، لا أخفيك سراً أنني أصبت بخيبة وحزن عندما شاهدت الإهمال الذي تعرضت له المدينة خلال الفترة السابقة لكنني سعدت في ذات الوقت بالجهود التي يقوم بها أبناء المدينة ومسؤوليها في محاولة لإنعاشها وإعادة بنائها ثقافيا وفنياً، لقد مرت أيامي في البصرة كالحلم حرصت خلالها على تذوق الأطباق البصرية الشهيرة وأشعر بالإمتنان والرضى أنني تعرفت على أهلها الطيبين.

{ كلمة أخيرة لكل محبيك؟

-اشعر بفخر كبير وأنا أصل إلى هذه المرحلة التي قطعت فيها شوطا كبيراً في مجال الإعلام وانتقلت الآن إلى مرحلة الكتابة الروائية، كما أنني راضية عن إنجازاتي في مجالات التدريب، فقد كنت أنتظر منذ مدة أن أنقل خبرتي الإعلامية إلى الإعلاميين الشباب وقد حصل ذلك وأجريت دورتين تدريبيتين في المغرب والعراق وإن شاء الله الدورات مستمرة.