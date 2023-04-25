تحقيق قضائي أمريكي حول أغنية نجم بوب بريطاني

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدأ‭ ‬الاثنين‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬ستتولى‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬البوب‭ ‬البريطاني‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ ‬قد‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ “‬ثينكينغ‭ ‬أوت‭ ‬لاود‭” (‬2014‭) ‬السرقة‭ ‬الأدبية‭ ‬من‭ ‬أغنية‭ ‬الأميركي‭ ‬مارفن‭ ‬غاي‭ “‬ليتز‭ ‬غِت‭ ‬إت‭ ‬أون‭”.‬

والمدّعون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬هم‭ ‬ورثة‭ ‬إد‭ ‬تاونساند،‭ ‬وهو‭ ‬موسيقي‭ ‬ومنتج‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬أغنية‭ ‬غاي‭ ‬الصادرة‭ ‬العام‭ ‬1973‭. ‬ويزعم‭ ‬هؤلاء‭ ‬أنّ‭ “‬ثمة‭ ‬تشابهاً‭ ‬كبيراً‭ ‬وعناصر‭ ‬مشتركة‭ ‬واضحة‭” ‬بين‭ ‬أغنية‭ ‬غاي‭ ‬و‭”‬ثينكينغ‭ ‬أوت‭ ‬لاود‭” ‬لشيران‭.‬‮ ‬‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يواجه‭ ‬فيها‭ ‬المغني‭ ‬البريطاني‭ ‬دعاوى‭ ‬مماثلة،‭ ‬فكان‭ ‬شيران‭ ‬أدلى‭ ‬بشهادته‭ ‬خلال‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬محاكم‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬تتعلق‭ ‬باغنيته‭ “‬شيب‭ ‬أوف‭ ‬يو‭”.‬‮ ‬‭ ‬وأشار‭ ‬أحد‭ ‬محامي‭ ‬القضية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬شيران‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهود‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬استدعاؤهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬جلساتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عقب‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭. ‬وتزعم‭ ‬عائلة‭ ‬تاونسند‭ ‬أنّ‭ ‬فرقة‭ “‬بويز‭ ‬تو‭ ‬من‭” ‬قامت‭ ‬بمزج‭ ‬الأغنيتين‭ ‬وأن‭ ‬شيران‭ ‬دمج‭ ‬العملين‭ ‬ضمن‭ ‬أغنية‭ ‬واحدة‭ ‬يؤديها‭ ‬في‭ ‬حفلاته‭. ‬أما‭ ‬وكلاء‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬شيران‭ ‬فينفون‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنّ‭ “‬ثمة‭ ‬عشرات‭ ‬بل‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬قبل‭ ‬أغنية‭ ‬غاي‮ ‬واستُخدم‭ ‬فيها‭ ‬نفس‭ ‬تواتر‭ ‬الأنغام‭ ‬أو‭ ‬توتر‭ ‬مشابه‭”. ‬وكانت‭ ‬أغنية‭ “‬ثينكينغ‭ ‬أوت‭ ‬لاود‭” ‬ظهرت‭ ‬عند‭ ‬صدورها‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬أفضل‭ ‬مئة‭ ‬أغنية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفاز‭ ‬شيران‭ ‬عنها‭ ‬بغرامي‭ “‬أغنية‭ ‬العام‭” ‬لسنة‭ ‬2016‭. ‬وسبق‭ ‬للدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬أن‭ ‬رُدَّت‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬لأسباب‭ ‬إجرائية‭. ‬وتمثل‭ ‬شركة‭ “‬سوني‭” ‬أحد‭ ‬الاطراف‭ ‬فيها‭. ‬وخلال‭ ‬المحاكمة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬اعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬شيران‭ ‬لم‭ ‬يلجأ‭ “‬لا‭ ‬عمداً‭ ‬ولا‭ ‬سهواً‭” ‬إلى‭ ‬نسخ‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬لحن‭ ‬سامي‭ ‬شكري‭ ‬وروس‭ ‬أودونوهيو‭ “‬أوه‭ ‬واي‭” ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ “‬شيْب‭ ‬أوف‭ ‬يو‭”. ‬وخلص‭ ‬القاضي‭ ‬أنتوني‭ ‬زاكارولي‭ ‬آنذاك‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ “‬مواضع‭ ‬تشابه‭ ‬بديهية‭” ‬بين‭ ‬الأغنيتين،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الشبه‭ ‬البسيط‭ ‬موجود‭ ‬أيضا‭ “‬في‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬أغنيات‭ ‬البوب‭ ‬والروك‭ ‬والفولك‭ ‬والبلوز‭”. ‬وليست‭ ‬عائلة‭ ‬غاي‭ ‬أحد‭ ‬أطراف‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنّها‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ربحت‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬رفعتها‭ ‬ضد‭ ‬روبن‭ ‬ثيك‭ ‬وفاريل‭ ‬وليامز‭ ‬وتي‭. ‬آي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تشابه‭ ‬أغنية‭ “‬بلورد‭ ‬لاينز‭” ‬و‭”‬غَت‭ ‬تو‭ ‬غيف‭ ‬ات‭ ‬أب‭” ‬لمارفن‭ ‬غاي‭.‬