تحقيق بشأن اقتحام السفارة العراقية في سويسرا

بغداد‭ -‬الزمان

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬التحقيقات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جارية‭ ‬بشأن‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬

وذكر‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬محلي،‭ ‬ان‭ ‬“وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬تدين‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬والاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬بيرن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬اقتحمت‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬وحاولت‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الطاقم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬فيه”‭.‬‭ ‬واضاف‭ ‬“كان‭ ‬هناك‭ ‬ايضا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬الجالية‭ ‬العراقية‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يتواجدون‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬بهدف‭ ‬متابعة‭ ‬بعض‭ ‬الشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والمعاملات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تعنيهم‭ ‬ثم‭ ‬بادر‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬القائم‭ ‬بالاعمال‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيرن‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالشرطة‭ ‬السويسرية‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬وقاموا‭ ‬بالقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة”‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬“التحقيقات‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬المعتدية‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬جنسياتهم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والاهداف‭ ‬والدوافع‭ ‬التي‭ ‬تكمن‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬العدائي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى”‭.‬