تحقيق بشأن اقتحام السفارة العراقية في سويسرا

بغداد -الزمان
قالت وزارة الخارجية العراقية الاثنين ان التحقيقات لا تزال جارية بشأن الاعتداء على السفارة العراقية في سويسرا.
وذكر متحدث باسم الوزارة في تصريح محلي، ان “وزارة الخارجية العراقية تدين هذا الهجوم والاعتداء الذي طال سفارة جمهورية العراق في سويسرا بيرن من قبل مجموعة اقتحمت مبنى السفارة وحاولت الاعتداء على الطاقم الدبلوماسي فيه”. واضاف “كان هناك ايضا عدد من ابناء الجالية العراقية الذين كانوا يتواجدون في مبنى السفارة بهدف متابعة بعض الشؤون القنصلية والمعاملات اليومية التي تعنيهم ثم بادر على الفور القائم بالاعمال العراقي في بيرن بالاتصال بالشرطة السويسرية التي حضرت بشكل عاجل وقاموا بالقاء القبض على هذه المجموعة”.
واوضح ان “التحقيقات ما تزال مستمرة مع هذه المجموعة المعتدية والتعرف على جنسياتهم من جهة والاهداف والدوافع التي تكمن من وراء هذا العمل العدائي من جهة اخرى”.