تحقيق‭ ‬حول‭ ‬ابتزاز‭ ‬جنسي‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬رئاسي

كابو–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬فتح‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأفغاني‭ ‬امس‭ ‬تحقيقا‭ ‬بعد‭ ‬ادعاءات‭ ‬بحصول‭ ‬عمليات‭ ‬ابتزاز‭ ‬جنسي‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الرئيس‭ ‬أشرف‭ ‬غني‭. ‬وتعهد‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأفغاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬«بشكل‭ ‬جدي‭ ‬وحيادي‭ ‬ومستقل»‭. ‬وكشف‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الجنرال‭ ‬حبيب‭ ‬الله‭ ‬أحمدزاي‭ ‬المستشار‭ ‬الأمني‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭. ‬وطلب‭ ‬المحققون‭ ‬من‭ ‬أحمدزاي‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬قبل‭ ‬الخميس‭ ‬يثبت‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬أحمدزاي‭ ‬أدلة‭ ‬دامغة،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬حالات‭ ‬فساد‭ ‬وأن‭ ‬«أوساطا»‭ ‬داخل‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬الأفغاني‭ ‬كانت‭ ‬تطالب‭ ‬بخدمات‭ ‬جنسية‭ ‬مقابل‭ ‬وظائف‭ ‬حكومية‭. ‬وأعتبر‭ ‬أن‭ ‬«هناك‭ ‬ترويجا‭ ‬للزنا‭ ‬في‭ ‬القصر»‭. ‬وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬هارون‭ ‬شخنصوري‭ ‬اعتبر‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬«كاذبة‭ ‬تماما‭ ‬ولا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة»،‭ ‬مضيفا‭ ‬«سنفتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬جديا‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬وسنطلع‭ ‬الشعب‭ ‬الأفغاني‭ ‬على‭ ‬نتائجه»‭. ‬ومزاعم‭ ‬أحمدزاي‭ ‬الذي‭ ‬هزم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬والذي‭ ‬بحسب‭ ‬شخنصوري‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬حكومي،‭ ‬أكدتها‭ ‬مريم‭ ‬وردك‭ ‬العضو‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭. ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لقناة‭ ‬هندية‭ ‬«هذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬تعكس‭ ‬الواقع»‭. ‬وتعالت‭ ‬أصوات‭ ‬للتحذير‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬لتعليقاتها‭ ‬عواقب‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الحكومية‭. ‬وأكدت‭ ‬وردك‭ ‬لاحقا‭ ‬أنه‭ ‬«تم‭ ‬تحريف»‭ ‬تصريحاتها‭.‬