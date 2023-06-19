تحطم‭ ‬طائرة عسكرية‭ ‬أردنية وإصابة‭ ‬طيارَيها

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّ‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬كوبرا‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬تحطّمت‭ ‬أثناء‭ ‬قيامها‭ ‬بمهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬طيّارَيها‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ +‬كوبرا‭+ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬تحطمت‭ ‬أثناء‭ ‬رحلة‭ ‬تدريبية‭ ‬وهبوطها‭ ‬اضطرارياً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البقعة‭ (‬22‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬عمان‭) ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬وإصابة‭ ‬طياريها‭ ‬اللذين‭ ‬تم‭ ‬إخلاؤهما‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬الحسين‭ ‬الطبية‭ (‬في‭ ‬عمان‭) ‬وحالتهما‭ ‬العامة‭ ‬متوسطة‮»‬‭. ‬ويعود‭ ‬آخر‭ ‬حادث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬الى‭ ‬31‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تحطمت‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬خلال‭ ‬قيامها‭ ‬بمهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬جنوب‭ ‬المملكة‭ ‬ونجاة‭ ‬قائدها‭. ‬ووقع‭ ‬حادث‭ ‬مشابه‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تحطمت‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬Grob‭) ‬خلال‭ ‬قيامها‭ ‬بمهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرمثا‭ ‬بمحافظة‭ ‬إربد‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مصرع‭ ‬ضابطين‭ ‬طيارين‭.‬