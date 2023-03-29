ذي قار تؤهل شارع النيل وتواصل مد شبكات الماء في الغرّاف

تحضيرات لحملة تأهيل المباني التراثية ببغداد بعد الفطر

بغداد – قصي منذر

الناصرية – باسم الركابي

افصحت امانة بغداد، عن استعدادها لتنفيذ حملة كبرى بعد عيد الفطر لإحياء المناطق والاماكن التراثية وحمايتها، وحذرت من وجود مبانٍ مؤهلة للانهيار في جانب الرصافة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة محمد الربيعي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (امانة بغداد ستطلق حملة بالتعاون مع هيئة التراث، وفق مبادرة رئيس الوزراء محمد السوداني، لإعادة جمالية وبهاء المباني والاماكن التراثية في العاصمة والحفاظ عليها من ظاهرة الخزن، بمشاركة البنك المركزي عبر مبادرة تمكين)، واوضح انها (الحملة جاءت لحماية الابنية القديمة من الانهيار والسقوط وتأهيل المباني التراثية والحفاظ عليها)، مشيراً الى ان (الجهات المَعنية بمراقبة النشاط الزلزالي حذرت من انهيارها بعد الزلزال الذي وقع في الدول المجاورة و العراق).

جهات معنية

واضاف الربيعي ان (بلدية الرصافة وجَّهت مخاطبات رسمية للجهات المَعنية بعدد من المباني المهددة بالانهيار، 90 بالمئة منها تابعة للقطاع الخاص واغلبها تُستخدم كمخازن للبضائع)، مبيناً ان (الامانة مستعدة للتعاون مع الجهات الحكومية في رفع مخازن الجملة من المناطق التراثية وإعادة البيوت الى اصالتها الحقيقية)، واكد ان (السوداني اطلق في وقت سابق 150 مشروعاً في بغداد بعضها بشأن الثقافة والجمال والمعالم التراثية، وإحياء الشوارع المهمة والحيوية مثل شارع الرشيد، وتأهيل المتحف البغدادي). واستكملت امانة بغداد، اعمال تطوير شارع الجوادر مدخل مدينة الصدر بجانب الرصافة حسب توجيهات رئاسة الوزراء. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (الملاكات الهندسية لدائرة المشاريع ودائرة المتنزهات والتشجير وبلديتي الصدر الاولى والثانية، انجزت المرحلة الاولى من اعمال تطوير شارع الجواد من قناة الجيش حتى تقاطع 55 بطول الف و600 متراً)، مبيناً ان (الاعمال شملت التوسيع وبناء مواقف المركبات بالمقرنص الى جانب اعمال زراعة الحدائق وتنصيب الإنارة على جانبي الطريق، ووضع علامات المرور والاكساء، فضلاً عن رفع الكتل الكونكريتية عن الابنية الحكومية وبناء اسيجة جديدة لها)، واضاف ان (التطوير سيشمل الشوارع الرئيسة للمدينة والقطاعات السكنية بضمن خطة تطوير واقع بغداد، وكذلك تنفيذ مشاريع حيوية جديدة). على صعيد متصل، احال محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، عدد من المشاريع الخدمية في الناصرية والشطرة والغراف وقلعة سكر. وقال الغزي في تصريح لـ (الزمان) امس ان (المشاريع تتضمن تطوير وتحديث شارع ابراهيم الخليل في الناصرية، و انشاء شوارع في منطقة حي التجّار في قضاء الشطرة الذي تنفذه شركة محلية حسب توقيتات محددة، وتجديد خطوط ناقلة من المحطة الجامعة الى حي الشهداء الجديد وحي الزهراء والسياسين في قلعة سكر خلال سنة)، واضاف ان (المحافظة ستنفذ مشروع مجمَّع ماء بسعة 400 متر مكعب بالساعة، مع خطوط ناقلة وشبكات ماء لتغذية قرى البوعيد والجماهير و ال عيسى و محمد حطاب و الشلوكة والرماحة في قضاء الغراف). واطلق الغزي مشروع تأهيل شارع النيل في مركز مدينة الناصرية بملغ قدره ثمانية مليارات و395 مليون ديناراً. واشار الغزي الى (اطلا الاعلان عن مشروع توسيع وتأهيل شارع النيل في مركز مدينة الناصرية).

تطوير شارع

موضحاً ان (الملاكات الفنية والهندسية ستعمل على تأهيل وتطوير الشارع من ساحة الحبوبي الى شارع ابراهيم الخليل، ومن شارع ابراهيم الخليل الى حي اريدو، وتوسيع الشارع وتحويله الى ممرَّين)، واضاف ان (المشروع سيرتبط بالصوب الثالث في الناصرية عبر شارع يمتد من اريدو لغاية منطقة الحبيلية بعد استكمال مشروع اخر احالته المحافظة للتصميم قبل ايام)، منوهاً الى (تأهيل شارع ياحسين وشوارع الكورنيش و ابراهيم الخليل التي تمثّل المحاور الحركية الثلاثة من شرق الناصرية الى غربها).