خريجو الهندسة يتظاهرون أمام مجلس الخدمة لشمولهم بإستمارة التعيين

تحشيد لإحتجاجات المحاضرين والأجراء وواشنطن تدخل على خط الموازنة

بغداد -الزمان

انطلقت دعوات تحشيد محاضري وزارتي التربية والاجراء في التعليم العالي ،لاحتجاجات كبيرة امام المنطقة الخضراء ببغداد ، للمطالبة بتضمينهم في مناقشات الموازنة التي دخلت على خطها واشنطن، لدعم طرق الانفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل لتلبية احتياجات العراقيين، فيما يستعد المهندسون الى التظاهر امام مجلس الخدمة العامة بمنطقة العلاوي ،لشمولهم باستمارة التعيينات اسوة باقرانهم من الاختصاصات الاخرى.

وقال منسق التظاهرة محمد فاضل عبد جاسم لـ (الزمان) امس انه (منذ سنوات نطالب الحكومات المتعاقبة بتعيين خريجي كليات الهندسة ،لكن دون استجابة حقيقية او اهتمام من الجهات المعنية لهذه المطالب التي وصفها بالمشروعة)، واكد ان (تظاهراتهم متواصلة منذ عام 2019 وسلمنا رئيس الوزراء السابق، احصائية باختصاصات الخريجين واعدادهم ،حيث تم تعيين خريجي الكليات الاخرى واقصاء المهندسين)، وتابع ان (التظاهرة ستكون غداً امام مجلس الخدمة العامة للمطالبة بشمولنا باستمارة التعيين اسوة بخريجي الكليات الاخرى). فيما توعد المحاضرون التربويون واجراء التعليم العالي ،بتظاهرات حاشدة امام المنطقة الخضراء في حال تسويف مطالبهم وتضمينهم في موازنة العام الجاري. وضجت مواقع التواصل بدعوات (المحاضرين والاجراء اليوميين للتحشيد الى تظاهرة تنطلق غدا الاحد ،احتجاجا على تجاهل مطالبهم ،برغم احقيتهم بالتعيين بعدما اتموا خدمة السنتين ضمن اجراءات الشمول بالعقد او تثبيتهم على الملاك)، مهددين بـ (خطوات تصعيدية في حال استمرار الحكومة بوعودها دون التنفيذ على ارض الواقع).

تشكيل لجنة

ويشكو اجراء التعليم العالي ،منذ سنتين من اجراءات وصفوها بغير المدروسة في محاولة لاستباعدهم واقصاء حقهم بالتعيين ،برغم المناشدات المتكررة التي جرى على خلفيتها تشكيل لجنة الامر النيابي 170 للنظر بالقضية المؤجلة ،لكنهم تفاجئوا بطلب الحكومة من البرلمان تأجيل التصويت على مخرجات اللجنة حتى الاجتماع باعضائها. وفي الوقت الذي تستمر فيه اللجنة المالية النيابية ، بتضييف المسؤولين، لمناقشة التخصيصات المالية للمؤسسات الحكومية في مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة، دخلت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على خط المباحثات ،لتأكيد دعم بلادها للانفاق الاجتماعي والاستثماري لتلبية احتياجات العراقيين.

مناقشة الميزانية

وقالت في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس أنها (اجتمعت مع وزيرة المالية طيف سامي، لمتابعة اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تمت في واشنطن ومناقشة وضع ميزانية الحكومة للعام الجاري)، واشارت الى ان (حكومتها تدعم طرق الانفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل لتلبية احتياجات العراقيين). بينما اكد بيان الوزارة ان (سامي ورومانوسكي، اتفقتا على دعم الإجراءات الحكومية في مجال الإصلاح المصرفي ، إلى جانب بحث إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأمد عبر تهيئة الظروف البيئية الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية). في غضون ذلك ، وزع مصرف الرافدين، دفعة جديدة من سلف المتقاعدين . وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار)، واضاف ان (صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد برسالة نصية تخطره بمنحه السلفة، وذلك بعد أن استكمل جميع الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد التي تمت تعبئة الرصيد المالي فيها)، داعيا المتقاعدين الى (مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لتسلم السلفة).