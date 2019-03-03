منتدى أربيل لأمن الشرق الأوسط يحذّر من عودة الإرهاب

تحرير طفل آيزيدي آخر من داعش سوريا

أربيل – فريد حسن

حررت قوات سوريا الديمقراطية امس السبت طفلا ايزيديا آخر من بين عوائل دواعش الخارجة من مدينة الباغوز السورية. وقال مصدر في قسد امس أن (القوات تمكنت من تحرير طفل ايزيدي من بين عوائل الدواعش الخارجة من الباغوز في ريف دير الزور)، موضحا أن (الطفل المحرر الذي يدعى جابر خليل بشار كان من بين آلاف الأيزيدين الذين اختطفهم داعش أثناء هجومه على سنجار في 3 آب 2014). ووصل 21 طفلا أيزيدياً بينهم ثلاث فتيات صباح اول امس الجمعة، إلى سنجار قادمين من سوريا بعد ان قضوا فيها أكثر من 4 سنوات فى سجون داعش تعرضوا خلالها لأبشع صور التنكيل والاستعباد الجنسي. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد تمكنت من تحرير هؤلاء الأطفال من منطقة الباغوز. وبحسب مديرية شؤون الأيزيدية فى وزارة الأوقاف باقليم كردستان العراق فإنه لا يزال هناك أكثر من ثلاثة آلاف مختطفة ومختطف إيزيدي لدى داعش.وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد اول امس تظاهرة حاشدة للتنديد بجريمة داعش المتمثلة بقطع روؤس اكثر من خمسين فتاة وامراة ايزيدية في الباغوز.وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد كشفت في وقت سابق عن العثور على 50 رأس مقطوعة لفتيات ايزيديات. واوضحت إن (وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة عثرت أثناء هجومها على آخر معقل لداعش على 50 رأسًا لفتيات أيزيديات كن عبدات للجنس لدى التنظيم ملقاة في صناديق قمامة). في غضون ذلك افتتحت وزارة الهجرة والمهجّرين امس السبت بالتعاون معَ منظمة الهجرة الدولية مركزين رئيسين لإعادة تأهيل وتمكين النازحين العائدين إلى مناطقهم في محافظة نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان أن (المركزين سيؤديان دورا مهما في تأهيل العوائل العائدة من خلال مشاركتها في الدورات العملية واكتسابها خبرات لتنفيذ مشاريعها)، مبينا ان (المركزين تم افتتاحهما في الجانب الايسر من الموصل وقضاء الحمدانية).وكشف عن أن (ستة مراكز أخرى سيتم افتتاحها للغرض نفسه، اثنان في محافظة ديالى ومثلهما في صلاح الدين، وواحد في كركوك والأخر في الأنبار)، موضحا إن (هذه المراكز ستتولى تقديم المساعدات والتدريب للنازحين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل بعد العودة الى مناطق سكناهم الاصلية).

عودة الإرهاب

من جهة اخرى حذر وزير البيشمركة بالوكالة كريم سنجاري من عودة الارهاب في العراق مرة اخرى والعجز عن مواجهته عسكريا.وقال سنجاري في كلمة له خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الأول بشأن الأمن والسيادة في الشرق الأوسط إن (انتهاء داعش عسكريا لا يعني نهاية الارهاب)، مضيفا ان (داعش لم ينته بعد وهو مستمر في جميع المناطق المحررة، ويعيد تنظيم صفوفه، ويعمل على ايجاد تكتيكات جديدة، واستغلال الشباب في تنفيذ العمليات المسلحة). ورأى سنجاري ان (العمليات العسكرية لا تكفي لمواجهة الارهاب، وينبغي العمل على عدم بقاء البيئة التي ادت الى ظهوره عبر انهاء الازمات السياسية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية)، مشيرا الى انه(بعد هزيمة داعش في العراق فإن الفرصة سانحة لتجاوز الماضي وحل جميع المشاكل لكي يشعر الجميع بالطمأنينة والثقة من خلال تطبيق الدستور والقانون وعلى العكس من هذا فان العراق سيتعرض الى ظهور مجاميع ارهابية جديدة وعندها سيعجز عن القضاء على تلك المجاميع عسكريا). بدوره رأى وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي2019 أن أزمة الثقة هي سبب المشاكل في العراق، مشدداً على الحاجة إلى معالجات حقيقية. وقال الأعرجي خلال مشاركته في المنتدى نفسه أن (أزمة الثقة هي سبب المشاكل في العراق، وصناعة الثقة تكون من خلال إثبات إننا رجال دولة) مضيفا انه(يمكن الاستفادة من التجربتين الإيرانية والكردستانية بعد 1991). واضاف (نحن نحتاج إلى معالجات حقيقية بقرارات رجال دولة يملكون الشجاعة لتحمل المسؤولية). وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول بشأن الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، اول امس الجمعة في أربيل، بحضور سنجاري، نيابة عن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارازاني إلى جانب نخبة سياسية وأكاديمية من الإقليم والعراق ودول إقليمية وعالمية عدة.

من جهته وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، السبت، بضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية بغية محاسبة مرتكبي جرائم المخدرات والتسول والبغاء واطلاق العيارات النارية وفق القانون وذكر بيان صدر عن المجلس تلقت (الزمان) امس ان (زيدان اجتمع في مقر مجلس القضاء الاعلى بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بقضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في رئاستي استئناف بغداد الرصافة والكرخ).

آلية عمل

واضاف، أنه (تمت مناقشة آلية عمل محاكم التحقيق في معالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا والتي أصبحت تشكل ظاهرة عامة مثل جرائم المتاجرة وتعاطي المخدرات وظاهرة التسول والبغاء وإطلاق العيارات النارية) وتابع البيان ان (رئيس مجلس القضاء الاعلى وجه بضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية المتمثله بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصه بغية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على وفق القانون).