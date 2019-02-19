الكعبي يبحث مع قيادة العمليات مجابهة تحركات خلايا داعش

تحرير خمسة مختطفين في راوة وإكتشاف جثث ستة آخرين

بغداد – الزمان

تمكنت قوة من الجيش من تحرير خمسة أشخاص أختطفتهم عناصر تنظيم داعش مؤخرا في محافظة الانبار. وقال قائممقام قضاء راوة حسين العكيدي في تصريح امس ان (قوة من الجيش انطلقت فجر امس وحررت المواطنين الخمسة من مكان خطفهم في منطقة المدهم) ،مشيراً الى ان (البحث جار عن مختطفين آخرين).واختطفت عناصر من داعش الخميس الماضي خمسة أشخاص من راوة خلال جمعهم الكمأ في قرية المدهم بمحافظة الانبار، كما جرى إختطاف ثلاثة شبان بينهم مدير مدرسة من قضاء حديثة أثناء جمعهم للكمأ أيضاً في القرية نفسها وكانت خلية الإعلام الامني قد أعلنت مساء اول أمس الأثنين عن إختطاف 12 شخصاً أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية في قضاء النخيب بمحافظة الأنبار المحاذي لمحافظة كربلاء في احدث حوادث الخطف. من جهته اعلن نائب محافظ كربلاء علي الميالي امس عن اعدام تنظيم داعش ستة من المختطفين في النخيب.وقال الميالي في تصريح إن (داعش اقدم على اعدام ستة من المختطفين وهم من اهالي الحيرة بمحافظة النجف اختطفهم التنظيم في النخيب)، مؤكدا ( التعرف على الجثث). كما أعلن شيخ عشيرة العنزة في ناحية النخيب الشيخ عبد الله هذال العنزي امس عن العثور على ستة جثث لمغدورين خطفهم داعش غربي الانبار. واعلن والد اثنين من مختطفي النخيب عن اطلاق سراح اثنين من ابنائه في قرية قرب قضاء الرطبة امس، وقال والد الشقيقين ان (مسلحين قاموا باختطاف اثنين من ابنائي خلال جمعهم الكمأ في منطقة تابعة للنخيب)، مضيفا ان (اطلاق سراحهما جاء لعدم حملهما مستمسكات شخصية)، وتابع ان (اثنين آخرين من ابنائه ما زالا مختطفين لحملهما المستمسكات الرسمية). في غضون ذلك حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي من تصاعد حالات اختطاف داعش للمدنيين في مناطق مختلفة ومن محاولات التسلل داخل الاراضي العراقية.وبحسب بيان لمكتب الكعبي فقد ألتقى الاخير في ساعة متأخرة من ليلة اول امس بنائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في مقر القيادة لبحث (جهود محاربة الاٍرهاب والاوضاع الامنية في بغداد والمحافظات لاسيما المحررة منها). وطالب الكعبي بـ(ضرورة التحرك الامني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الارهابية التي بدأت تنضج بعد فقدان داعش جميع الاراض التي كان يسيطر عليها)، مشددا على (وجوب البدء بأخذ زمام المبادرة والمباشرة بعمليات استباقية بالتعاون مع جميع صنوف وتشكيلات القوات الامنية وخاصة طيران الجيش، للتحرك نحو الأماكن الصحراوية والقريبة من حالات الاعتداء).واكد (ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري وعدم التهاون مع المعلومات التي تصل قيادة وأفراد العمليات المشتركة والتعامل معها بكل جدية وحزم) منوها الى (الدور المهم الذي يمكن ان يؤديه اهالي المناطق في التواصل الدائم مع الأجهزة الامنية لرصد الحالات المشبوهة والإخبار عنها بالسرعة الممكنة). وصدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اعترافات اربعة متهمين بينهم امرأتان شكلوا عصابة لتسليب العجلات في بغداد.وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس أن (القوات الامنية بمتابعة واشراف من القاضي المختص القت القبض على اربعة متهمين ارتكبوا عمليات سلب للعجلات في مناطق الرصافة من العاصمة بغداد)، مضيفا أن (المتهمين كانوا يقومون بتأجير سيارات الأجرة من مناطق الكرخ بواسطة نساء والذهاب إلى مناطق الرصافة ليقوموا بسلب العجلة هناك). وافاد البيان بتصديق المحكمة لاعترافات المتهمين الأربعة واتخاذ الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي.