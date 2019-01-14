تحرير‭ ‬الشام‭ ‬تؤيد‭ ‬هجوماً‭ ‬ضد‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬بعد‭ ‬تهديد‭ ‬ترامب‭ ‬بتدمير‭ ‬اقتصاد‭ ‬تركيا‭ ‬

أنقرة تبدي مرونة للتعاطي مع منطقة عازلة بعرض ثلاثين كيلومتراً
بيروت – الزمان
قال القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني إن فصيله يؤيد شن تركيا لعملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.
وتهدد تركيا وفصائل سورية موالية لها بشن هجوم قريب ضد مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، في شمال وشمال شرق سوريا. وأثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بسحب قواته الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية من سوريا، خشية الأكراد من أن يفسح المجال أمام أنقرة لتنفيذ تهديداتها.
وقال الجولاني، خلال مقابلة نُشرت الإثنين على تطبيق تلغرام مع قناة “أمجاد” المعنية بأخبار التنظيمات الجهادية والتابعة للهيئة، “نرى حزب العمال الكردستاني عدواً لهذه الثورة ويستولي على مناطق يقطن فيها عدد كبير من العرب السنة”.
وترى هيئة تحرير الشام في وحدات حماية الشعب الكردية جزءاً من حزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً ضد أنقرة منذ عقود. وأضاف الجولاني، رداً على سؤال حول عزم تركيا شن معركة ضد شرق الفرات، “نرى ضرورة إزالة حزب العمال الكردستاني، لذلك نحن مع توجه أن تُحرر هذه المنطقة من حزب العمال الكردستاني، ولا يمكن أن نكون نحن من يعيق مثل هكذا عمل ضد عدو من أعداء الثورة”.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب (شمال غرب) ومناطق محاذية لها، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية تطبيقاً لاتفاق توصلت إليه أنقرة وموسكو حول تنفيذ هدنة وإقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً.فيما يواصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين محادثاته مع كافة الأطراف المعنية حول رغبة واشنطن في إقامة “منطقة عازلة” في شمال سوريا.
وقال بومبيو للصحافيين قبل أن يغادر الرياض إن هذه المحادثات تتعلق بشكل هذه المنطقة الأمنية، التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا إلى إنشائها لتفادي هجوم تركي ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا. وأكد الوزير الأميركي “نريد أن نضمن أمن الذين حاربوا معنا لاسقاط الخلافة وتنظيم الدولة الاسلامية، وأيضا ألا يتمكن الإرهابيون الذين ينشطون من سوريا من مهاجمة تركيا”.
ولكنه أشار “نحن لا نزال نعمل على المنهجية المحددة لضمان أمن هذه العناصر على طول الحدود”، مضيفاً “مطلبنا ألا يقوم الأتراك بالتعرض للأكراد بطرق قد لا تكون مقبولة”.
وتهدد تركيا بشن هجوم ضد مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، في شمال وشمال شرق سوريا.
وأثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بسحب قواته الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية من سوريا، خشية الأكراد من أن يفسح المجال أمام أنقرة لتنفيذ تهديداتها.
لكن ترامب حذر الأحد تركيا بكارثة اقتصادية إذا شنت هجوماً ضدّ الأكراد بعد انسحاب القوات الأميركية، داعياً في الوقت نفسه الأكراد إلى عدم “استفزاز” أنقرة.
وكتب ترامب على تويتر “سندمر تركيا اقتصادياً إذا هاجمت الأكراد”، داعيا إلى إقامة “منطقة آمنة بعرض” 30 كيلومتراً من دون أن يضيف أي تفاصيل عن مكانها أو تمويلها.
والإثنين، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن “التهديدات الاقتصادية” الأميركية “لن ترهب” تركيا، مؤكداً ان بلاده “ليست ضد” فكرة منطقة أمنية في سوريا بين حدودها ومواقع المقاتلين الأكراد.
وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة “إرهابية”، وتعتبرها امتداداً لحزب العمل الكردستاني الذي يقود تمرداً ضدها منذ عقود. كما تخشى إقامة حكم ذاتي كردي قرب حدودها من الممكن أن يؤجج النزعة الانفصالية للأكراد في تركيا