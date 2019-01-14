تحرير‭ ‬الشام‭ ‬تؤيد‭ ‬هجوماً‭ ‬ضد‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬بعد‭ ‬تهديد‭ ‬ترامب‭ ‬بتدمير‭ ‬اقتصاد‭ ‬تركيا‭ ‬

أنقرة‭ ‬تبدي‭ ‬مرونة‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬بعرض‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬(جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً)‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬الجولاني‭ ‬إن‭ ‬فصيله‭ ‬يؤيد‭ ‬شن‭ ‬تركيا‭ ‬لعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

وتهدد‭ ‬تركيا‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬قريب‭ ‬ضد‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وعمودها‭ ‬الفقري‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬وأثار‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسحب‭ ‬قواته‭ ‬الداعمة‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬خشية‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬أنقرة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تهديداتها‭.‬

وقال‭ ‬الجولاني،‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬نُشرت‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬“أمجاد”‭ ‬المعنية‭ ‬بأخبار‭ ‬التنظيمات‭ ‬الجهادية‭ ‬والتابعة‭ ‬للهيئة،‭ ‬“نرى‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬عدواً‭ ‬لهذه‭ ‬الثورة‭ ‬ويستولي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬يقطن‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬السنة”‭.‬

وترى‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬تمرداً‭ ‬ضد‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬وأضاف‭ ‬الجولاني،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬عزم‭ ‬تركيا‭ ‬شن‭ ‬معركة‭ ‬ضد‭ ‬شرق‭ ‬الفرات،‭ ‬“نرى‭ ‬ضرورة‭ ‬إزالة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬أن‭ ‬تُحرر‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬يعيق‭ ‬مثل‭ ‬هكذا‭ ‬عمل‭ ‬ضد‭ ‬عدو‭ ‬من‭ ‬أعداء‭ ‬الثورة”‭.‬

وتسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬(شمال‭ ‬غرب)‭ ‬ومناطق‭ ‬محاذية‭ ‬لها،‭ ‬وتنتشر‭ ‬فيها‭ ‬نقاط‭ ‬مراقبة‭ ‬تركية‭ ‬تطبيقاً‭ ‬لاتفاق‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬أنقرة‭ ‬وموسكو‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬هدنة‭ ‬وإقامة‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬بعمق‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬كيلومتراً‭.‬فيما‭ ‬يواصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الإثنين‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬حول‭ ‬رغبة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬عازلة”‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬بومبيو‭ ‬للصحافيين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الرياض‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬تتعلق‭ ‬بشكل‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الأمنية،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬إنشائها‭ ‬لتفادي‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭ ‬ضد‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬الأميركي‭ ‬“نريد‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬أمن‭ ‬الذين‭ ‬حاربوا‭ ‬معنا‭ ‬لاسقاط‭ ‬الخلافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬وأيضا‭ ‬ألا‭ ‬يتمكن‭ ‬الإرهابيون‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬مهاجمة‭ ‬تركيا”‭.‬

ولكنه‭ ‬أشار‭ ‬“نحن‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬المنهجية‭ ‬المحددة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود”،‭ ‬مضيفاً‭ ‬“مطلبنا‭ ‬ألا‭ ‬يقوم‭ ‬الأتراك‭ ‬بالتعرض‭ ‬للأكراد‭ ‬بطرق‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬مقبولة”‭.‬

وتهدد‭ ‬تركيا‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬ضد‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وعمودها‭ ‬الفقري‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

وأثار‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسحب‭ ‬قواته‭ ‬الداعمة‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬خشية‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬أنقرة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تهديداتها‭.‬

لكن‭ ‬ترامب‭ ‬حذر‭ ‬الأحد‭ ‬تركيا‭ ‬بكارثة‭ ‬اقتصادية‭ ‬إذا‭ ‬شنت‭ ‬هجوماً‭ ‬ضدّ‭ ‬الأكراد‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية،‭ ‬داعياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الأكراد‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬“استفزاز”‭ ‬أنقرة‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬“سندمر‭ ‬تركيا‭ ‬اقتصادياً‭ ‬إذا‭ ‬هاجمت‭ ‬الأكراد”،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬بعرض”‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬مكانها‭ ‬أو‭ ‬تمويلها‭.‬

والإثنين،‭ ‬صرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬أن‭ ‬“التهديدات‭ ‬الاقتصادية”‭ ‬الأميركية‭ ‬“لن‭ ‬ترهب”‭ ‬تركيا،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬“ليست‭ ‬ضد”‭ ‬فكرة‭ ‬منطقة‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بين‭ ‬حدودها‭ ‬ومواقع‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭.‬

وتصنف‭ ‬أنقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬منظمة‭ ‬“إرهابية”،‭ ‬وتعتبرها‭ ‬امتداداً‭ ‬لحزب‭ ‬العمل‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬تمرداً‭ ‬ضدها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬كما‭ ‬تخشى‭ ‬إقامة‭ ‬حكم‭ ‬ذاتي‭ ‬كردي‭ ‬قرب‭ ‬حدودها‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يؤجج‭ ‬النزعة‭ ‬الانفصالية‭ ‬للأكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا