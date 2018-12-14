تحركات‭ ‬لتعديل‭ ‬فترة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬المصري‭ ‬وعمرو‭ ‬موسى‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬والتى‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬بعدها‭ ‬الترشح‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسية‭ ‬اخرى‭ ‬طبقا‭ ‬للمادة‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬بدأت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الموالية‭ ‬للرئيس‭ ‬تحركات‭ ‬مكثفة‭ ‬لتعديل‭ ‬الدستور‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للرئيس‭ ‬الترشح‭ ‬لفترات‭ ‬رئاسية‭ ‬اخرى،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬دشن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬السياسيين‭ ‬حملة‭ ‬للاتصال‭ ‬باعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬لتعديل‭ ‬الدستور‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للرئيس‭ ‬الترشح‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسية‭ ‬اخرى‭ ‬واكد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الناشطون‭ ‬ان‭ ‬طبيعة‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬تتطلب‭ ‬الاستقرار‭ ‬واعطاء‭ ‬الرئيس‭ ‬فترة‭ ‬اخرى‭ ‬لاستكمال‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬بداها‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اقام‭ ‬المحامى‭ ‬طارق‭ ‬محمود‭ ‬المحامى‭ ‬بالنقض‭ ‬والدستورية‭ ‬العليا‭ ‬الدعوى‭ ‬رقم‭ ‬14775‭ ‬لـــ‭ ‬73‭ ‬قضائية‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬طالب‭ ‬فيها‭ ‬الزام‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بصفته‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬بعرض‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬على‭ ‬الماده‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬والتى‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تجدد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وطالب‭ ‬طارق‭ ‬محمود‭ ‬بان‭ ‬تعدل‭ ‬تلك‭ ‬الماده‭ ‬لمد‭ ‬فترة‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬لفترتين‭ ‬اخرتين‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬ثلثى‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ثم‭ ‬يطرح‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬للاستفتاء‭ ‬عليه‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬الموافقه‭ ‬عليه‭ ‬فيحق‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الترشح‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسيه‭ ‬ثالثه‭ ‬ورابعه‭ ‬كحد‭ ‬نهائى‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الدستور‭ ‬وضع‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬دقيقة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الدوله‭ ‬فيها‭ ‬مستقرة‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬استقرار‭ ‬الدولة‭ ‬فيجب‭ ‬تعديل‭ ‬تلك‭ ‬الماده‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬واتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للرئيس‭ ‬لاستكمال‭ ‬المشروعات‭ ‬التى‭ ‬بداها‭ ‬،فيما‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬اخر‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬فى‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬لهم‭ ‬بان‭ ‬يكون‭ ‬المد‭ ‬لمده‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭ ‬وعن‭ ‬راى‭ ‬القانون‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬التعديل‭ ‬اكد‭ ‬رمضان‭ ‬بطيخ‭ ‬الخبير‭ ‬القانونى‭ ‬والدستورى‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مانع‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬الدستور‭ ‬لان‭ ‬الدستور‭ ‬ليس‭ ‬نصا‭ ‬مقدسا‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬رفض‭ ‬نور‭ ‬فرحات‭ ‬الفقيه‭ ‬الدستورى‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭.‬

‭ ‬والذى‭ ‬لم‭ ‬يمضى‭ ‬عليه‭ ‬سوى‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬وايده‭ ‬فى‭ ‬القول‭ ‬نبيل‭ ‬زكى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬التجمع‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬سلبى‭ ‬على‭ ‬الدوله‭ ‬رغم‭ ‬انجازات‭ ‬السيسى‭ ‬الملموسه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضيه‭ ‬واعتبر‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬صياغة‭ ‬الدستور‭ ‬وامين‭ ‬الجامعه‭ ‬العربية‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬سيكون‭ ‬سابقه‭ ‬خطيرة‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬لانها‭ ‬تظهر‭ ‬الدوله‭ ‬بانها‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬الدستور‭ ‬الذى‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬الشعب‭.‬