تحركات‭ ‬لتعديل‭ ‬فترة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬المصري‭ ‬وعمرو‭ ‬موسى‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
مع اقتراب الفترة الثانية من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى لا يحق له بعدها الترشح لفترة رئاسية اخرى طبقا للمادة 140 من الدستور بدأت القوى السياسية الموالية للرئيس تحركات مكثفة لتعديل الدستور بما يتيح للرئيس الترشح لفترات رئاسية اخرى، وفى هذا الاطار دشن عدد من الناشطين السياسيين حملة للاتصال باعضاء البرلمان لتعديل الدستور بما يتيح للرئيس الترشح لفترة رئاسية اخرى واكد هؤلاء الناشطون ان طبيعة المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار واعطاء الرئيس فترة اخرى لاستكمال الانجازات التي بداها فى الوقت نفسه اقام المحامى طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا الدعوى رقم 14775 لـــ 73 قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها الزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلا عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على الماده 140 من الدستور والتى تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات على ان تجدد مرة واحدة وطالب طارق محمود بان تعدل تلك الماده لمد فترة رئاسة الجمهورية لفترتين اخرتين بعد موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب ثم يطرح التعديل على الشعب للاستفتاء عليه وفى حالة الموافقه عليه فيحق لرئيس الجمهورية الترشح لفترة رئاسيه ثالثه ورابعه كحد نهائى واضاف ان الدستور وضع فى ظل ظروف دقيقة لم تكن الدوله فيها مستقرة ولكن بعد استقرار الدولة فيجب تعديل تلك الماده حرصا على الاستقرار واتاحة الفرصة للرئيس لاستكمال المشروعات التى بداها ،فيما طالب عدد اخر من المحامين فى دعاوى قضائية لهم بان يكون المد لمده اربع سنوات فقط وعن راى القانون فى ذلك التعديل اكد رمضان بطيخ الخبير القانونى والدستورى انه لا يوجد مانع من تغيير الدستور لان الدستور ليس نصا مقدسا فى المقابل رفض نور فرحات الفقيه الدستورى تعديل الدستور.
والذى لم يمضى عليه سوى فترة قصيرة وايده فى القول نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع باعتبار ان ذلك سيكون له مردود سلبى على الدوله رغم انجازات السيسى الملموسه خلال الفترة الماضيه واعتبر عمرو موسى رئيس لجنة صياغة الدستور وامين الجامعه العربية السابق ان تعديل الدستور سيكون سابقه خطيرة فى تاريخ مصر لانها تظهر الدوله بانها لا تحترم الدستور الذى وافق عليه الشعب.