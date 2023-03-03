تحرر – مصطفى عبد الحسين اسمر

في أول يوم ولدتني أمي فيه ضربت من قبل الممرضة حتى بكيت أول يوم لي في الحياة عقاب بدني . بعدها كنت اسمع صوت كيف حالك يا شقي أضربك اسلخ جلدك وهو يضحك و فرح اتضح انه أبي يقول هذا ألانه سعيد بقدومي و ان الله تعالى رزقه صبيا

بعدها بلغت من العمر أربعة سنوات و الضرب طاخ طيخ صفعات وكأني كرة قدم في الدوري الأوربي تمريرات دقيقة أمي و أبي و عمتي و خالتي لكل يصفع بعدها دخلت المدرسة فصار الهم اثنين في التعليم ضرب على كيف الأستاذ و في البيت ضرب الأتفه الأسباب اذكر أني عندما كنت في الصف السادس الابتدائي نلت عقاب ضربا من كف امي العزيزة بكف يدها الضخم و ابي اكمل الباقي لمجرد اني قلت في صفي فتاة جميلة بعدها لتحق بالثانوية كانوا الاساتذه ينظرون إلينا أننا متمردين لصوص المستقبل وأنواع الضرب حتى بلغت الصف السادس العلمي انتهى موسم الضرب و بدا موسم الاهانه و الذل الاساتذه انتم فاشلون لا أمل لكم بعدها الجامعة في ألجامعه قالوا لنا لا امل لكم انتم تعليمكم فاشل ؟ عجبا ..عجبا ومن كل تلك السنين كان يعلمنا .

ومن بعدها الوظيفة تركنا ما تعلمناه في ألجامعه و تعلمنا حب المدير و عدم عصيانه وكيف نكون اذللاء لأوامره وفي حياتك الشخصية تفرض عليك ذله أخرى العشائرية الخدمات و خاصة صاحب المولد السحب هذا مدير عام ثاني وتستمر الذلة حتى يصدر أمر ألموافقة إلك من قبل أوروبا او الولايات المتحدة الامريكية عندها تولد من جديد بلا ضرب او ذله او توسل هنا تتحرر من كل الأفكار هنا الفساد يعالج بأفضل الطرق العقابية وليس ما تحمله جسدك وتعيش حياة لها طعم حقيقي الله سبحانه وتعالى خلقنا و منحنا الحياة لقاء عبادتنا له و احترام القوانين التي وضعها لكن لم يكن الله وحاشه قاسيا بقدر ما قاسيناه من أهلنا و مدرسينا و المدراء و القادة هذا دفع الكثير الى التحرر عبر ألهجره خارج الوطن و للهجرة عواقب وهي ان الفساد لا يموت بمرور السنين دون أن يعالج أنما سيكبر و يتمدد و هذا ما درسناه في كتب التاريخ كيف علت أصوات الطغاة على أصوات الأحرار واي محاولة التحرر من الأفكار السلبية في بلدك تقابل بالإقصاء الكثير من شباب العراق صار يفكر بجنة الماوى وخير مكان للتحرر من كل أفكار و نموذج الحياة في الوطن الأم.