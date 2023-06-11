تحذير من ثوران بركاني يهدد نصف مليون شخص في إيطاليا

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذرت‭ ‬دراسة‭ ‬إنكليزية‭ ‬إيطالية‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬امس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬ثوران‭ ‬بركاني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كامبو‭ ‬فليغري‭ (‬الحقول‭ ‬الفليغرية‭) ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬ثوران‭ ‬لبركان‭ ‬كامبو‭ ‬فليغري،‭ ‬الأقل‭ ‬شهرة‭ ‬من‭ ‬بركان‭ ‬فيزوف‭ ‬الذي‭ ‬مسح‭ ‬بومبي‭ ‬من‭ ‬الخريطة‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬ألفي‭ ‬عام،‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬1538‭. ‬ويعرّض‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬البركاني‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬لطوفان‭ ‬من‭ ‬الحمم‭ ‬البركانية‭ ‬والرماد‭ ‬والصخور‭. ‬وقال‭ ‬ستيفانو‭ ‬كارلينو،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬سي‭ ‬ال‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬والمعهد‭ ‬الإيطالي‭ ‬للجيوفيزياء‭ ‬وعلم‭ ‬البراكين،‭ ‬ونشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬كومونيكيشنز‭ ‬إيرث‭ ‬أند‭ ‬إنفايرومنت‮»‬،‭ ‬‮ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬بركان‭ ‬خطير‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬الباحث‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬كريستوفر‭ ‬كيلبورن‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬سي‭ ‬ال‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نقول‭ ‬أن‭ ‬ثوراناً‭ ‬سيحدث،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬لحصول‭ ‬ذلك‭ ‬باتت‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬ويكتنز‭ ‬هذا‭ ‬البركان‭ ‬طاقة‭ ‬عنيفة‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬ثورانه‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬عام‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬انقراض‭ ‬إنسان‭ ‬نياندرتال،‭ ‬وفق‭ ‬بعض‭ ‬الفرضيات‭.‬

وأدى‭ ‬تجدد‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬إجلاء‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬البركان‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الزلازل‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬أضعفت‭ ‬الكالديرا‭ (‬البحيرات‭ ‬البركانية‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬منخفضات‭ ‬بركانية‭ ‬ذات‭ ‬قاع‭ ‬مسطح،‭ ‬وقد‭ ‬‮«‬استُنزفت‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الانهيار‭ ‬تقريباً‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الدراسة‭.‬

تسببت‭ ‬هذه‭ ‬الهزات،‭ ‬التي‭ ‬ازداد‭ ‬عددها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬في‭ ‬زعزعة‭ ‬الطبقات‭ ‬الجوفية،‭ ‬وارتفعت‭ ‬منطقة‭ ‬بوتسولي‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬عليها‭ ‬البركان‭ ‬أربعة‭ ‬أمتار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭. ‬ويشير‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تأثيرات‭ ‬نشاط‭ ‬البركان‭ ‬‮«‬تراكمية‮»‬،‭ ‬لذلك‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تزداد‭ ‬شدة‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لزيادة‭ ‬احتمالية‭ ‬حدوث‭ ‬ثوران‭ ‬بركاني‭. ‬ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثوران‭ ‬البركاني‭ ‬المحتمل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبقه‭ ‬إشارات‭ ‬ضعيفة‭ ‬نسبياً،‭ ‬مثل‭ ‬مستوى‭ ‬متواضع‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأرض،‭ ‬وعدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الزلازل‮»‬‭.‬

واستشهدوا‭ ‬بمثال‭ ‬بحيرات‭ ‬رابول‭ ‬البركانية‭ ‬في‭ ‬بابوا‭ ‬غينيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬ثارت‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬فيما‭ ‬الهزات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬ذلك‭ ‬كانت‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬خلال‭ ‬ثوران‭ ‬سُجل‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بعشر‭ ‬سنوات‭.‬

تحذير‭ ‬أصفر

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬ثوران‭ ‬بركاني‭ ‬هائل‭ ‬‮«‬منخفض‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ستيفانو‭ ‬كارلينو‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬احتمالا‭ ‬هو‭ ‬حصول‭ ‬حالات‭ ‬ثوران‭ ‬صغيرة‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تمزق‭ ‬القشرة،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الصهارة‭ ‬للارتفاع‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الصحيح‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬كريستوفر‭ ‬كيلبورن‭.‬

هؤلاء‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يهتمون‭ ‬سوى‭ ‬بالبراكين‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬لتستيقظ‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬سبات‭ ‬طويلة،‭ ‬يستخدمون‭ ‬طريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬لمراقبة‭ ‬هذا‭ ‬البركان‭ ‬المسطح،‭ ‬غير‭ ‬المرئي‭ ‬تقريباً‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة،‭ ‬والواقع‭ ‬تحت‭ ‬الساحل‭ ‬الهادئ‭ ‬ظاهرياً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نابولي‭.‬

في‭ ‬الميدان،‭ ‬يقيس‭ ‬هؤلاء‭ ‬الزلازل‭ ‬وحركات‭ ‬الأرض،‭ ‬وتشوهها،‭ ‬لرسم‭ ‬نموذج‭ ‬لسلوك‭ ‬البركان‭. ‬وفي‭ ‬المختبر،‭ ‬يراقبون‭ ‬تكسر‭ ‬الصخور‭.‬

ثم‭ ‬يعودون‭ ‬بالزمن‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬لمقارنتها‭ ‬بحلقات‭ ‬أخرى،‭ ‬وثورات‭ ‬بركانية‭ ‬أخرى‭ ‬مماثلة،‭ ‬فيما‭ ‬الأساليب‭ ‬الأكثر‭ ‬تقليدية‭ ‬تكتفي‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬سلاسل‭ ‬إحصائية‭.‬

ويوضح‭ ‬ستيفانو‭ ‬كارلينو‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نستطع‭ ‬أن‭ ‬نتكهن‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬اليقين‭ ‬بما‭ ‬سيحدث،‭ ‬فما‭ ‬يهم‭ ‬هو‭ ‬الاستعداد‭ ‬لأي‭ ‬احتمال‮»‬‭.‬

ويعيش‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة،‭ ‬فيما‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬آخرين‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أقل‭ ‬خطورة‭.‬

في‭ ‬حالة‭ ‬الإنذار،‭ ‬تنص‭ ‬خطة‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬إجلاء‭ ‬السكان‭ ‬بوسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭. ‬وتتم‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬مراجعة‭ ‬مستوى‭ ‬التنبيه‭ (‬أخضر،‭ ‬أصفر،‭ ‬برتقالي،‭ ‬أحمر‭).‬

وتقول‭ ‬المتحدثة‭ ‬المحلية‭ ‬جوردانا‭ ‬موبيليو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬حاليا‭ ‬في‭ ‬بوتسولي‭ ‬مستوى‭ ‬التأهب‭ ‬أصفر‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬قناة‭ ‬اتصال‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬الذين‭ ‬نبلغهم‭ ‬بأي‭ ‬هزات‭ ‬أرضية‮»‬‭ ‬تفوق‭ ‬قوتها‭ ‬1‭,‬5‭ ‬درجة‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭.‬