تحذير ملكي الى حزب العدالة من استغلال السياسة الخارجية للمغرب في أجندة حزبية

الرباط- عبدالحق بن رحمون
أصدر الاثنين، الديوان الملكي في المغرب ، بلاغا شديد اللهجة واضعا النقاط فوق الحروف ومحذرا من استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية، معتبرا أن ذلك يشكل «سابقة خطيرة وغير مقبولة». وفي هذا الصدد تضمن بلاغ الديوان الملكي، لغة صارمة، وواضحة، وبخ من خلاله حزب العدالة والتنمية المعارض الذي ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين. ووجد محللون ومراقبون أن البلاغ جاء ليضع حدا للذين يقومون باستغلال السياسة الخارجية للمملكة المغربية في أجندة حزبية داخلية، ووصفوا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة وغير مقبولة ، خصوصا أن القضية الفلسطينية تعتبر إحدى أولويات العمل الخارجي للمملكة، والتي يضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس في نفس مرتبة وحدة الأراضي.
فيما أشارت تحليلات أخرى، أن بلاغ الديوان الملكي، جاء ليوضح أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية الذي لا رجعة فيه ، وبالتالي فإن المؤسسة الملكية تؤكد أن المرحلة تقتضي وحدة الأمة في ظل سياق إقليمي ودولي متحرك، يقتضي وحدة الصف واعتبار تحرير فلسطين بمنزلة قضية الوحدة الترابية.
من جهة أخرى ، ذهبت تحليلات سياسيين إلى وصف مزايدات حزب العدالة والتنمية الذي خرج من هزيمة انتخابات 8 أيلول (شتنبر) ومحاولته جعل من القضية الفلسطينية جسرا لاستعادة شعبيته التي افتقدها بعد خسارته في انتخابات سنة 2021 .
من جهته، دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤولين إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على بلاغ الديوان الملكي الصادر الاثنين 13 آذار (مارس) 2023، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
من جانب آخر، يذكر أن إعادة العلاقات مع إسرائيل كان قرار دولة يدخل في سياق خاص يرتبط باعتراف الرئيس الأمريكي السابق بالسيادة المغربية كاملة على تراب المملكة وبمغربية الصحراء، وقد أعرب حزب العدالة والتنمية عن دعمه لهذه المبادرة التي كان طرفا فيها بواسطة أمينه العام السابق سعد الدين العثماني.
وفي هذا الاطار، قال بلاغ الديوان الملكي ، ان بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي صدر أخيرا «يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.»
كما أكد بلاغ الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
وأضاف البلاغ ان السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص العاهل المغربي الملك محمد السادس بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
فيما أوضح البلاغ أن «العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. كما اعتبر البلاغ أن «استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.»
من جهة أخرى، أوضح بلاغ الديوان الملكي أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 تشرين الأول (ديسمبر) 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 تشرين الأول (ديسمبر)، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
وأشار بلاغ الديوان الملكي أنه قد تم حينها، «إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به.»