تحذير ملكي الى حزب العدالة من استغلال السياسة الخارجية للمغرب في أجندة حزبية

الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

أصدر‭ ‬الاثنين،‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬،‭ ‬بلاغا‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬واضعا‭ ‬النقاط‭ ‬فوق‭ ‬الحروف‭ ‬ومحذرا‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬حزبية‭ ‬داخلية،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬سابقة‭ ‬خطيرة‭ ‬وغير‭ ‬مقبولة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬تضمن‭ ‬بلاغ‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬لغة‭ ‬صارمة،‭ ‬وواضحة،‭ ‬وبخ‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬المعارض‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬الحكومة‭ ‬لولايتين‭ ‬متتاليتين‭. ‬ووجد‭ ‬محللون‭ ‬ومراقبون‭ ‬أن‭ ‬البلاغ‭ ‬جاء‭ ‬ليضع‭ ‬حدا‭ ‬للذين‭ ‬يقومون‭ ‬باستغلال‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬حزبية‭ ‬داخلية،‭ ‬ووصفوا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬سابقة‭ ‬خطيرة‭ ‬وغير‭ ‬مقبولة‭ ‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الخارجي‭ ‬للمملكة،‭ ‬والتي‭ ‬يضعها‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬أمير‭ ‬المؤمنين‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬مرتبة‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭. ‬

فيما‭ ‬أشارت‭ ‬تحليلات‭ ‬أخرى،‭ ‬أن‭ ‬بلاغ‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬جاء‭ ‬ليوضح‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬تقتضي‭ ‬وحدة‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سياق‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬متحرك،‭ ‬يقتضي‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬واعتبار‭ ‬تحرير‭ ‬فلسطين‭ ‬بمنزلة‭ ‬قضية‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬ذهبت‭ ‬تحليلات‭ ‬سياسيين‭ ‬إلى‭ ‬وصف‭ ‬مزايدات‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬انتخابات‭ ‬8‭ ‬أيلول‭ (‬شتنبر‭) ‬ومحاولته‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬جسرا‭ ‬لاستعادة‭ ‬شعبيته‭ ‬التي‭ ‬افتقدها‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ .‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬ابن‭ ‬كيران،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التعليق‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬على‭ ‬بلاغ‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الصادر‭ ‬الاثنين‭ ‬13‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬2023،‭ ‬وعدم‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬حوله،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬اجتماع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للحزب‭ ‬لتدارس‭ ‬الموضوع‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬كان‭ ‬قرار‭ ‬دولة‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬خاص‭ ‬يرتبط‭ ‬باعتراف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬بالسيادة‭ ‬المغربية‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬تراب‭ ‬المملكة‭ ‬وبمغربية‭ ‬الصحراء،‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬طرفا‭ ‬فيها‭ ‬بواسطة‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬العثماني‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬قال‭ ‬بلاغ‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬بيان‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬أخيرا‭ ‬‮«‬يتضمن‭ ‬بعض‭ ‬التجاوزات‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭ ‬والمغالطات‭ ‬الخطيرة،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ودولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وربطها‭ ‬بآخر‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬‮»‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬بلاغ‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه،‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك،‭ ‬أمير‭ ‬المؤمنين‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القدس،‭ ‬الذي‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬مرتبة‭ ‬قضية‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للمملكة‭. ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬مبدئي‭ ‬ثابت‭ ‬للمغرب،‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬للمزايدات‭ ‬السياسوية‭ ‬أو‭ ‬للحملات‭ ‬الانتخابية‭ ‬الضيقة‭.‬

وأضاف‭ ‬البلاغ‭ ‬ان‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بحكم‭ ‬الدستور،‭ ‬ويدبره‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والمصالح‭ ‬العليا‭ ‬للبلاد،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬قضية‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭.‬

فيما‭ ‬أوضح‭ ‬البلاغ‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬للمملكة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موضوع‭ ‬ابتزاز‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬كان‭ ‬ولأي‭ ‬اعتبار،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظرفية‭ ‬الدولية‭ ‬المعقدة‭. ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬البلاغ‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استغلال‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬حزبية‭ ‬داخلية‭ ‬يشكل‭ ‬سابقة‭ ‬خطيرة‭ ‬ومرفوضة‭.‬‮»‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أوضح‭ ‬بلاغ‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬معروفة‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬يعلمه‭ ‬الجميع،‭ ‬ويؤطره‭ ‬البلاغ‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ (‬ديسمبر‭) ‬2020،‭ ‬والبلاغ‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬عقب‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬بين‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وكذلك‭ ‬الإعلان‭ ‬الثلاثي‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ (‬ديسمبر‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭ ‬أمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭.‬

وأشار‭ ‬بلاغ‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬حينها،‭ ‬‮«‬إخبار‭ ‬القوى‭ ‬الحية‭ ‬للأمة‭ ‬والأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬وبعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬القيادية‭ ‬وبعض‭ ‬الهيئات‭ ‬الجمعوية‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬حيث‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬انخراطها‭ ‬والتزامها‭ ‬به‭.‬‮»‬