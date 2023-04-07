تحذير الصحة العالمية:انتظروا تفشي الضنك وشيكونغونيا

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حمى‭ ‬الضنك‭ ‬وأمراضاً‭ ‬أخرى‭ ‬تسببها‭ ‬فيروسات‭ ‬ينقلها‭ ‬البعوض،‭ ‬تنتشر‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬بسبب‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬مبدية‭ ‬الخشية‭ ‬من‭ ‬تفشي‭ ‬المرض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ودق‭ ‬خبراء‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬بشأن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بحمى‭ ‬الضنك‭ ‬وداء‭ ‬شيكونغونيا،‭ ‬وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬زيكا‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتتفشى‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬الثلاثة‭ ‬بسبب‭ ‬فيروسات‭ ‬مفصليات‭ ‬الأرجل‭ (‬فيروسات‭ ‬تُنقل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفصليات‭)‬،‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البعوض‭ ‬من‭ ‬جنس‭ ‬الزاعجة،‭ ‬ويُسمى‭ ‬بعوض‭ ‬النمر‭.‬

وقال‭ ‬رامان‭ ‬فيلايودان،‭ ‬وهو‭ ‬منسق‭ ‬مبادرة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لحمى‭ ‬الضنك‭ ‬والفيروسات،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ “‬لقد‭ ‬أدى‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬انتشار‭ ‬نواقل‭ ‬البعوض‭”.‬

مع‭ ‬زميلته‭ ‬ديانا‭ ‬روخاس‭ ‬ألفاريس،‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مكافحة‭ ‬فيروسي‭ ‬شيكونغونيا‭ ‬وزيكا،‭ ‬دعا‭ ‬فيلايودان‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬خطر‭ ‬تفشي‭ ‬المرض‭ ‬خارج‭ ‬مناطق‭ ‬انتقال‭ ‬العدوى‭ ‬التاريخية‭.‬

وحث‭ ‬فيلايودان‭ ‬الدول‭ ‬على‭ “‬توخي‭ ‬الحذر‭” ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬المرض‭ “‬لتجنب‭ ‬أي‭ ‬تفشّ‭ ‬كبير‭”.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬حمى‭ ‬الضنك‭ ‬مستوطنة‭ ‬في‭ ‬100‭ ‬دولة،‭ ‬لكنها‭ ‬تشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬لـ29‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭. ‬وقال‭ ‬فيلايودان‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬ارتفع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬إلى‭ ‬5،2‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وهو‭ ‬أسوأ‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الحالات‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأرقام‭ ‬ظلت‭ ‬مرتفعة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬فإن‭ ‬الإصابات‭ ‬بشيكونغونيا،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬115‭ ‬دولة‭ ‬منذ‭ ‬اكتشافها‭ ‬في‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأميركتين،‭ ‬حسبما‭ ‬قالت‭ ‬روخاس‭ ‬ألفاريس‭. ‬ومنذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬جرى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حوالي‭ ‬135‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ50‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

ولعل‭ ‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للقلق‭ ‬هو‭ ‬التوسع‭ ‬الجغرافي‭ ‬لهذين‭ ‬المرضين،‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الأميركيتين‭ ‬جنوباً‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الشمالي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقالت‭ ‬روخاس‭ ‬ألفاريس‭ “‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬تضاعف‭ ‬البعوض‭ ‬وتمدد‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭… ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬خطوط‭ ‬الطول‭ ‬والعرض‭”‬،‭ ‬ووصفت‭ ‬الوضع‭ ‬بأنه‭ “‬مقلق‭”.‬

وحذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التفشي‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الأميركيتين‭ “‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬مؤشراً‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الشمالي‭”.‬

غالباً‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬كلا‭ ‬المرضين‭ ‬أعراضاً‭ ‬خفيفة‭ (‬الحمى‭ ‬وآلام‭ ‬الجسم‭ ‬والطفح‭ ‬الجلدي‭). ‬ويشعر‭ ‬معظم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يصابون‭ ‬بداء‭ ‬الشيكونغونيا‭ ‬بالأعراض‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬فقط،‭ ‬لكن‭ ‬40‭%‬‭ ‬منهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بالآثار‭ ‬لأشهر‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬سنوات‭.‬

ونبّهت‭ ‬روخاس‭ ‬ألفاريس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشيكونغونيا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إعاقة‭ ‬دائمة‭.‬