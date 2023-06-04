تحذير إيراني من خسارة ثلث التجارة مع العراق لصالح تركيا والسعودية

بغداد – طهران- الزمان
حذّر رئيس مركز التجارة الإيراني في بغداد، حميد رضا نيكان، من خسارة الشركات الإيرانية لثلث السوق العراقي لصالح الشركات التركية والسعودية.
وتوقع نيكان توقف تصدير العديد من السلع الإيرانية المصدرة إلى العراق في السنوات الخمس المقبلة، اذا استمر الوضع الحالي على نفس الوتيرة، مرجعا سبب ذلك إلى تشييد كل من تركيا والسعودية مصانع كبيرة في العراق. ويدعو نيكان بلاده إلى الشروع في التأسيس لعمليات خطوط الإنتاج في داخل العراق وإلا ستفشل في السوق العراقية خلال فترة قياسية قصيرة. واثار قرار حكومي عراقي، بإيقاف استيراد تسع سلع من إيران، قلق منظمة التنمية التجارية. والعراق يُعتبر أحد أهم أسواق التصدير للسلع الإيرانية مثل الغاز والكهرباء والمواد الغذائية والسلع الصناعية، لكن التنافس مع السلع التركية والسعودية، تصاعد في السنوات الأخيرة، وهو أمر يثير قلق المسؤولين الإيرانيين الذين عبروا عنه في أكثر من مناسبة.
وذكر المتحدث باسم مصلحة الجمارك، في ايران روح الله لطيفي أن العراق كانت الوجهة الأولى للتصدير بـ 10 مليارات و 238 مليون دولار.
ويؤثّر التوتر السياسي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران على قدرتها على التنافس في السوق العراقي الذي يعتبر متنفسا لها للتقليل من ضغط العقوبات عليها. وتؤثر التحديات الداخلية الإيرانية، على القدرة التنافسية للشركات الإيرانية، التي يتوجب عليها منافسة مثيلاتها التركية والسعودية، التي يزداد نفوذها في العراق.
وتحول السوق العراقي، إلى ساحة منافسة حادة بين السلع الإيرانية والسعودية والتركية، بسبب غياب الإنتاج الحلي العراقي، الأمر الذي أوجد علاقات تجارية معقدة ومتشابكة تتأثر كثيرا بالتطورات السياسية. وأعلن مدير عام الجمارك الإيرانية محمد رضواني، الأسبوع الماضي، بان العراق يشكل ثاني الأسواق الرئيسية للبضائع الإيرانية المصدّرة بواقع 19 بالمئة من إجمالي نسبة حصص الأسواق المستهدفة.