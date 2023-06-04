تحذير إيراني من خسارة ثلث التجارة مع العراق لصالح تركيا والسعودية

بغداد‭ – ‬طهران‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬حذّر‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬التجارة‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬حميد‭ ‬رضا‭ ‬نيكان،‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬الشركات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لثلث‭ ‬السوق‭ ‬العراقي‭ ‬لصالح‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬والسعودية‭.‬‮ ‬

وتوقع‭ ‬نيكان‭ ‬توقف‭ ‬تصدير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الإيرانية‭ ‬المصدرة‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة،‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الوتيرة،‭ ‬مرجعا‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تشييد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬والسعودية‭ ‬مصانع‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬‭ ‬ويدعو‭ ‬نيكان‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬التأسيس‭ ‬لعمليات‭ ‬خطوط‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وإلا‭ ‬ستفشل‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العراقية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قياسية‭ ‬قصيرة‭.‬‮ ‬واثار‭ ‬قرار‭ ‬حكومي‭ ‬عراقي،‭ ‬بإيقاف‭ ‬استيراد‭ ‬تسع‭ ‬سلع‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬قلق منظمة‭ ‬التنمية‭ ‬التجارية‭.‬‮ ‬والعراق‭ ‬يُعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أسواق‭ ‬التصدير‭ ‬للسلع‭ ‬الإيرانية‭ ‬مثل‭ ‬الغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والسلع‭ ‬الصناعية،‭ ‬لكن‭ ‬التنافس‭ ‬مع‭ ‬السلع‭ ‬التركية‭ ‬والسعودية،‭ ‬تصاعد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬الذين‭ ‬عبروا‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مصلحة‭ ‬الجمارك،‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬روح‭ ‬الله‭ ‬لطيفي‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬كانت‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬للتصدير‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬و‭ ‬238‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬

‮ ‬ويؤثّر‭ ‬التوتر‭ ‬السياسي‭ ‬والعقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬متنفسا‭ ‬لها‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬العقوبات‭ ‬عليها‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وتؤثر‭ ‬التحديات‭ ‬الداخلية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للشركات‭ ‬الإيرانية،‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬منافسة‭ ‬مثيلاتها‭ ‬التركية‭ ‬والسعودية،‭ ‬التي‭ ‬يزداد‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

‮ ‬وتحول‭ ‬السوق‭ ‬العراقي،‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬منافسة‭ ‬حادة‭ ‬بين‭ ‬السلع‭ ‬الإيرانية‭ ‬والسعودية‭ ‬والتركية،‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحلي‭ ‬العراقي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أوجد‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬معقدة‭ ‬ومتشابكة‭ ‬تتأثر‭ ‬كثيرا‭ ‬بالتطورات‭ ‬السياسية‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وأعلن‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الجمارك‭ ‬الإيرانية‭ ‬محمد‭ ‬رضواني،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بان العراق‭ ‬يشكل‭ ‬ثاني‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬للبضائع‭ ‬الإيرانية‭ ‬المصدّرة‭ ‬بواقع‭ ‬19‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬نسبة‭ ‬حصص‭ ‬الأسواق‭ ‬المستهدفة‭.‬‮ ‬