تحذير أمريكي رسمي من مخاطر الشبكات الاجتماعية على صحة الشباب

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نبّه‭ ‬أعلى‭ ‬مسؤول‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬بـ‭”‬آثار‭ ‬ضارة‭ ‬جداً‭” ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للأطفال‭ ‬والمراهقين،‭ ‬داعياً‭ ‬عمالقة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نُشر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬حيال‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭.‬‮ ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬مرفق‭ ‬بهذا‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬مدير‭ ‬هيئة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فيفيك‭ ‬مورثي‭ ‬قوله‭ “‬نحن‭ ‬نمر‭ ‬بأزمة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصحة‭ ‬الشباب‭ ‬النفسية،‭ ‬وأخشى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬محركاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لهذه‭ ‬الأزمة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعالجه‭ ‬بصورة‭ ‬عاجلة‭”.‬

ورأى‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬صفحة‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ “‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬أفضل‭ ‬لتأثيرات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭” ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬لكنّه‭ ‬ذكّر‭ ‬بأن‭ “‬أدلّة‭ ‬كثيرة‭” ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشبكات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬عواقب‭ ‬سلبية‭.‬

وأوضح‭ ‬مورثي‭ ‬أن‭ ‬الدراسات‭ ‬أثبتت‭ ‬مثلاً‭ ‬وجود‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬استخدام‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وظهور‭ ‬أعراض‭ ‬الاكتئاب‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬دفع‭ ‬المراهقين‭ ‬إلى‭ ‬مقارنة‭ ‬أنفسهم،‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬احترامهم‭ ‬لذواتهم‭.‬

وأكد‭ ‬مورثي‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬الشبكات‭ ‬قد‭ ‬تشكّل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الفتيات‭ ‬والمراهقات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭ ‬على‭ ‬الفتيان،‭ ‬إذ‭ ‬أنهنّ‭ ‬عرضة‭ ‬للتنمر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وقد‭ ‬يعانين‭ ‬اضطرابات‭ ‬الأكل‭.‬

واشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الشباب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتعرضوا‭ ‬لمحتويات‭ “‬خطيرة‭” ‬تُظهر‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬أو‭ ‬أفعالاً‭ ‬جنسية‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ “‬حداً‭ ‬أدنى‭ ‬للسن‭” ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬شبكاتها‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وأن‭ ‬تبادر‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬إعدادات‭ ‬توفر‭ ‬حماية‭ ‬أفضل‭ ‬لخصوصيتهم‭.‬

ويفيد‭ ‬نحو‭ ‬95‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و17‭ ‬عاماً‭ ‬بأنهم‭ ‬يستخدمون‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ثلثهم‭ “‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬دائم‭”‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمركز‭ “‬بيو‭” ‬للأبحاث‭.‬

وتُعدّ‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬لجهة‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الصغار‭ ‬والشباب‭.‬

واقرت‭ ‬ولاية‭ ‬مونتانا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬قانوناً‭ ‬يحظر‭ ‬تطبيق‭ “‬تيك‭ ‬توك‭” ‬السنة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬ولاية‭ ‬أميركية‭ ‬تُقدم‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬مماثلة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬مآخذ‭ ‬الممثلين‭ ‬المحليين‭ ‬المنتخبين‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬آثارها‭ ‬الضارة‭ ‬لصحة‭ ‬الشباب‭ ‬النفسية‭.‬

وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أصدرت‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا‭ ‬قانوناً‭ ‬يطالب‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الوالدين‭ ‬قبل‭ ‬منح‭ ‬القصر‭ ‬حق‭ ‬استخدامها‭.‬