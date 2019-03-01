تحذير‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬سامة‭ ‬في‭ ‬البطاطا‭ ‬ذات‭ ‬البرعم‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬«حماية‭ ‬المستهلك»‭ ‬بألمانيا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬البطاطا‭ ‬يتكون‭ ‬جراء‭ ‬السولانين‭ ‬وهو‭ ‬سم‭ ‬طبيعي‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬تحت‭ ‬القشرة‭ ‬مباشرة‭ ‬خصوصا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬بها‭ ‬براعم،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تحتوي‭ ‬البطاطا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخزينها‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬ملائم‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬سامة‭ ‬من‭ ‬السولانين‭.‬

ولذلك‭ ‬يفضل‭ ‬دائما‭ ‬تناول‭ ‬البطاطا‭ ‬القديمة‭ ‬بعد‭ ‬تقشرها‭ ‬وتقطيع‭ ‬قطع‭ ‬كبيرة‭ ‬حول‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬به‭ ‬نقاط‭ ‬خضراء‭ ‬أو‭ ‬براعم‭. ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬البطاطا‭ ‬دون‭ ‬تقشير‭ ‬يزيد‭ ‬خطر‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السولانين‭.‬

وتشمل‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية‭ ‬القيء‭ ‬والإسهال‭ ‬وألم‭ ‬بالمعدة‭ ‬وتهيج‭ ‬الأغشية‭ ‬المخاطية‭.‬

والأمر‭ ‬الخطير‭ ‬أن‭ ‬السولانين‭ ‬مقاوم‭ ‬للحرارة‭ ‬ويظل‭ ‬موجودا‭ ‬رغم‭ ‬الغلي‭ ‬أو‭ ‬الخبز‭ ‬أو‭ ‬القلي‭. ‬وبالتالي‭ ‬يوصي‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بشراء‭ ‬وتخزين‭ ‬البطاطا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بدخول‭ ‬الضوء‭ ‬مثل‭ ‬الأكياس‭ ‬الورقية‭ ‬وفي‭ ‬مكان‭ ‬بارد‭ ‬ومظلم‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬شراء‭ ‬كميات‭ ‬صغيرة‭ ‬واستخدامها‭ ‬سريعا‭.‬