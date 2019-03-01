تحذير‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬سامة‭ ‬في‭ ‬البطاطا‭ ‬ذات‭ ‬البرعم‭ ‬

برلين – الزمان
حذر علماء في أحد مراكز «حماية المستهلك» بألمانيا من أن اللون الأخضر في البطاطا يتكون جراء السولانين وهو سم طبيعي يتم العثور عليه تحت القشرة مباشرة خصوصا تلك التي بها براعم، ويمكن أن تحتوي البطاطا التي تم تخزينها بشكل غير ملائم على مستويات سامة من السولانين.
ولذلك يفضل دائما تناول البطاطا القديمة بعد تقشرها وتقطيع قطع كبيرة حول أي جزء به نقاط خضراء أو براعم. إذ أن تناول البطاطا دون تقشير يزيد خطر ارتفاع مستويات السولانين.
وتشمل الأعراض الجانبية القيء والإسهال وألم بالمعدة وتهيج الأغشية المخاطية.
والأمر الخطير أن السولانين مقاوم للحرارة ويظل موجودا رغم الغلي أو الخبز أو القلي. وبالتالي يوصي مركز حماية المستهلك بشراء وتخزين البطاطا في مكان لا يسمح بدخول الضوء مثل الأكياس الورقية وفي مكان بارد ومظلم. وإذا لم يتسن ذلك، من الأفضل شراء كميات صغيرة واستخدامها سريعا.