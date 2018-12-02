تحذير‭ ‬من‭ ‬سلالة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬الفتاكة‭ ‬

معلومات‭ ‬مذهلة‭ ‬عن‭ ‬حليب‭ ‬العناكب

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬حذر‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬البكتيريا‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬على‭ ‬جلد‭ ‬جميع‭ ‬البشر‭ ‬تتحول‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬ضد‭ ‬الأدوية‭ ‬والمضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬العدوى‭ ‬المنقولة‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭. ‬وتتشابه‭ ‬البكتيريا‭ ‬مع‭ ‬جرثومة‭ ‬المستشفيات‭ ‬‮«‬MRSA‮»‬،‭ ‬المقاومة‭ ‬بالفعل‭ ‬للمضادات‭ ‬الحيوية‭. ‬وتعيش‭ ‬المكورات‭ ‬العنقودية‭ ‬‭(‬عادة‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬مؤذية‭)‬‭ ‬على‭ ‬جلد‭ ‬كل‭ ‬فرد،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الجروح‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة،‭ ‬مسببة‭ ‬التهابات‭ ‬خطيرة‭. ‬وحدد‭ ‬علماء‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬Bath‮»‬‭ ‬أشكالا‭ ‬أكثر‭ ‬فتكا‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬على‭ ‬جلد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بالعدوى‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭. ‬ويقولون‭ ‬إن‭ ‬معرفة‭ ‬أي‭ ‬المرضى‭ ‬يحمل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬الأكثر‭ ‬فتكا،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية،‭ ‬أو‭ ‬معالجتها‭ ‬بسرعة‭. ‬ولأن‭ ‬البكتيريا‭ ‬الجديدة‭ ‬تجد‭ ‬طريقها‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬جلد‭ ‬الناس،‭ ‬فإن‭ ‬السلالات‭ ‬الخطيرة‭ ‬المقاومة‭ ‬للأدوية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتشر‭ ‬بسهولة‭. ‬وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬سام‭ ‬شيبارد،‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬Milner‮»‬‭ ‬للتطوير،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المكورات‭ ‬العنقودية‭ ‬البكتيرية‭ ‬هي‭ ‬عامل‭ ‬قاتل‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬من‭ ‬الناس‭. ‬وتم‭ ‬تجاهلها‭ ‬سريريا‭ ‬دائما‭ ‬لأنه‭ ‬يُفترض‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬أنها‭ ‬ملوثة‭ ‬في‭ ‬عينات‭ ‬المختبر،‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬قبولها‭ ‬ببساطة‭ ‬كمخاطرة‭ ‬معروفة‭ ‬للجراحة‮»‬‭.‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإصابات‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قاتلة‭.‬

ووجد‭ ‬العلماء‭ ‬61‭ ‬اختلافا‭ ‬بين‭ ‬جينات‭ ‬البكتيريا‭ ‬على‭ ‬جلد‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بالعدوى‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬استبدال‭ ‬مفصل‭ ‬الورك‭ ‬أو‭ ‬الركبة‭ ‬أو‭ ‬عملية‭ ‬تثبيت‭ ‬العظام،‭ ‬وتلك‭ ‬الموجودة‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الأصحاء‭.‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬دراسة‭ ‬صينية‭ ‬غريبة،‭ ‬أن‭ ‬العناكب‭ ‬تدر‭ ‬سائلاً‭ ‬أشبه‭ ‬بالحليب،‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬تفوق‭ ‬ما‭ ‬يحتويه‭ ‬حليب‭ ‬الأبقار‭. ‬ووفقاً‭ ‬لما‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ميرور‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أخيراً،‭ ‬فإن‭ ‬الدراسات‭ ‬السابقة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬العناكب‭ ‬لا‭ ‬تتغذى‭ ‬بالرضاعة‭. ‬ولكن‭ ‬جاءت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬الصينية‭ ‬للعلوم‭ ‬لتؤكد،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬توكسيوز‭ ‬ماغناس‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬العناكب‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬القفز،‭ ‬تُعَدّ‭ ‬استثناءً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬العنكبوت‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬20‭ ‬يوماً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مولدها‭!‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬العنكبوت‭ ‬الأم‭ ‬تغذيها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرضاعة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬شابه‭.‬