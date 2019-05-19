تحذير‭ ‬من‭ ‬ثغرة‭ ‬أمنية‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬ويندوز‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬المكتب‭ ‬الاتحادي‭ ‬لأمان‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬ثغرة‭ ‬أمنية‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬ويندوز‭. ‬وأوضح‭ ‬المكتب‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الثغرة‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الصيانة‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬ويُمكن‭ ‬استغلالها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القراصنة‭ ‬دون‭ ‬ملاحظة‭ ‬المستخدم‭ ‬لتسريب‭ ‬برمجيات‭ ‬مضرة،‭ ‬وتوجد‭ ‬هذه‭ ‬الثغرة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬إصدارات‭ ‬ويندوز‭ ‬حتى‭ ‬الإصدار،‭ ‬ويندوز‭ ‬7،‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬ويندوز‭ ‬10‭. ‬وينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬المستخدم‭ ‬بضرورة‭ ‬تثبيت‭ ‬التحديثات‭ ‬الموجودة‭ ‬يدوياً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬هذه‭ ‬الثغرة‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭.‬

‭ ‬ونشرت‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬التحديثات‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة،‭ ‬وهذه‭ ‬التحديثات‭ ‬متاحة‭ ‬للتنزيل‭ ‬الآن،‭ ‬حتى‭ ‬لإصدارات‭ ‬ويندوز،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تُدعم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬مثل‭ ‬ويندوز‭ ‬إكس‭ ‬بي‭.‬

وأشار‭ ‬المكتب‭ ‬الاتحادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬الصيانة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬لا‭ ‬تُفعّل‭ ‬بشكل‭ ‬افتراضي،‭ ‬ولكنها‭ ‬تُستخدم‭ ‬لصيانة‭ ‬الخوادم‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ويمكن‭ ‬تصور‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬لهجمات‭ ‬Wannacry‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬

وأشار‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الثغرة‭ ‬الأمنية‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬انتشارها‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يطور‭ ‬القراصنة‭ ‬البرمجيات‭ ‬بسرعة‭ ‬لاستغلالها‭.‬