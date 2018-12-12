تحذير‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬اللحم‭ ‬الأحمر‭ ‬والمعجنات‭ ‬والأطعمة‭ ‬المجمدة

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

نصح‭ ‬بحث‭ ‬طبي‭ ‬نشر‭ ‬مؤخرا‭ ‬بتجنب‭ ‬اكل‭ ‬اللحم‭ ‬الاحمر‭ ‬يومياً‭ ‬،‭ ‬وجاء‭ ‬ت‭ ‬النصيحة‭ ‬أو‭ ‬التحذير‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬“ابتعد‭ ‬عن‭ ‬أكل‭ ‬البيرغر‭ ‬يوميا‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬ساندويشة‭ ‬بيرغر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬بأزمة‭ ‬قلبية،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭.‬

بالطبع‭ ‬هذا‭ ‬التحذير‭ ‬موجه‭ ‬أصلا‭ ‬لمحبي‭ ‬استهلاك‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة‭. ‬والاستهلاك‭ ‬المنتظم‭ ‬للحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬مستويات‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بزيادة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬المواد‭ ‬الكيماوية‭ ‬أكثر‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬المعدلات‭ ‬الطبيعية‭. ‬وبحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬الطبية،‭ ‬فإنّ‭ ‬المركبات‭ ‬العضوية‭ ‬المعروفة‭ ‬اختصارا‭ ‬بـ”تي‭ ‬أم‭ ‬إيه‭ ‬أو”‭ ‬الذي‭ ‬يصنف‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الأكاسيد‭ ‬الأمينية‭ ‬الذي‭ ‬يفرز‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الهضم،‭ ‬قد‭ ‬ارتبطت‭ ‬المستويات‭ ‬المرتفعة‭ ‬منها‭ ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بنوبات‭ ‬قلبية‭ ‬أو‭ ‬جلطات،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالوفاة‭ ‬المبكرة‭. ‬وكشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬الطبية،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المركب‭ ‬العضوي‭ ‬يزداد‭ ‬فوق‭ ‬المعدل‭ ‬الطبيعي‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬عينة‭ ‬الدراسة‭ ‬الذين‭ ‬أخضعوا‭ ‬لتناول‭ ‬وجبات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭.‬

وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬ارتفعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أضعاف‭ ‬المعدل‭ ‬الطبيعي،‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تشكل‭ ‬الخضروات‭ ‬أو‭ ‬الدجاج‭ ‬أساس‭ ‬وجباتهم‭. ‬وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬أظهر‭ ‬تراجعا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركب‭ ‬العضوي،‭ ‬وأبعد‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬خلال‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬كليفلاند‭ ‬للطب‭ ‬السريري‭ ‬والصحة‭ ‬الأسرية‭ ‬ستانلي‭ ‬هيزن‭ ‬“نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬عوامل‭ ‬الحياة‭ ‬المعاصرة‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬القلب،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬لتعزز‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات”‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬قدمت‭ ‬دليلا‭ ‬جديدا‭ ‬لكيفية‭ ‬تدخل‭ ‬طبيعة‭ ‬الوجبات‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬استراتيجيات‭ ‬العلاج‭ ‬الفعالة‭ ‬لتقليل‭ ‬مستويات‭ ‬هذا‭ ‬المركب‭ ‬العضوي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خفض‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭.‬

ونشرت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الأوروبية،‭ ‬واعتمدت‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬عينات‭ ‬الدم‭ ‬والبول‭ ‬لعينة‭ ‬الدراسة‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬113‭ ‬شخصا‭. ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الألمانية‭ ‬بيتينا‭ ‬ياغيمان‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬الدهون‭ ‬المتحولة‭ ‬أو‭ ‬التقابلية‭ ‬“Trans‭ ‬fats”‭.‬

وفسرت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدهون‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬“الدهون‭ ‬القاتلة”‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬مثل‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬السِمنة،‭ ‬والسكري،‭ ‬واختلال‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‭. ‬وأوضحت‭ ‬ياغيمان‭ ‬أن‭ ‬الدهون‭ ‬المتحولة‭ ‬أو‭ ‬التقابلية‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المصنعة،‭ ‬مثل‭ ‬الأطعمة‭ ‬المحمرة،‭ ‬والوجبات‭ ‬الجاهزة،‭ ‬وعجين‭ ‬الفطير،‭ ‬داعيةً‭ ‬للابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬مثل‭ ‬البطاطس‭ ‬المحمرة،‭ ‬والبيتزا،‭ ‬

والبرغر،‭ ‬ورقائق‭ ‬البطاطس،‭ ‬والمخبوزات،‭ ‬مثل‭ ‬البسكويت،‭ ‬والكرواسون،‭ ‬والأطعمة‭ ‬المجمدة،‭ ‬والحساء‭ ‬المجفف‭.‬