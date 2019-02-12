تحذير‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬شرب‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬المراهقة‭ ‬على‭ ‬تركيب‭ ‬الدماغ‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذّرت‭ ‬دراسة‭ ‬أميركية‭ ‬حديثة،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬المراهقة،‭ ‬يحدث‭ ‬تغييرات‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬العاطفة‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬الخوف‭ ‬والقلق‭.‬

الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬شيكاغو‭ ‬لأبحاث‭ ‬الكحوليات‭ ‬بجامعة‭ ‬إلينوي‭ ‬الأميركية،‭ ‬ونشروا‭ ‬نتائجها،‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دورية‭ ‬«الطب‭ ‬النفسي‭ ‬التحويلي»‭ ‬العلمية‭.‬

وللوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة،‭ ‬أجرى‭ ‬الفريق‭ ‬مسحا‭ ‬لأنسجة‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬أدمغة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتوفين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يشربون‭ ‬الحكول‭ ‬بنهم‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬المراهقة،‭ ‬وقارنوها‭ ‬بحالة‭ ‬أنسجة‭ ‬من‭ ‬أدمغة‭ ‬أقرانهم‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يشربوا‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬المراهقة‭. ‬وبشكل‭ ‬أكثر‭ ‬تحديدا،‭ ‬درس‭ ‬الفريق‭ ‬حالة‭ ‬اللوزة‭ ‬الدماغية‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الدماغ‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬وتقييم‭ ‬العواطف‭ ‬والمدارك‭ ‬الحسية‭ ‬والاستجابات‭ ‬السلوكية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالخوف‭ ‬والقلق‭ ‬وهي‭ ‬تراقب‭ ‬باستمرار‭ ‬ورود‭ ‬أي‭ ‬إشارات‭ ‬خطر‭ ‬من‭ ‬حواس‭ ‬الإنسان،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬كنظام‭ ‬إنذار‭ ‬واستشعار‭ ‬للمتعة‭.‬

وأثبتت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهقة‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬دائمة‭ ‬على‭ ‬توصيلات‭ ‬الدماغ،‭ ‬ويترافق‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬واضطراب‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الحياة‭.‬

وكانت‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدماغية‭ ‬للذين‭ ‬كانوا‭ ‬يشربون‭ ‬الحكول‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬المراهقة‭ ‬لديهم‭ ‬نسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬40%‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬اللوزة‭ ‬الدماغية،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬سوبهاش‭ ‬باندي،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬«إن‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬اللوزة‭ ‬الدماغية‭ ‬لدى‭ ‬المراهقين‭ ‬الذين‭ ‬يشربون‭ ‬الكحول‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬الوظيفة‭ ‬الطبيعية‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬الدماغ»‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬«هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬عواطفنا،‭ ‬تجعل‭ ‬الأفراد‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لأشياء‭ ‬مثل‭ ‬القلق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬إدمان‭ ‬اضطراب‭ ‬تعاطي‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الحياة»‭.‬