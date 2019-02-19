تحذير‭ ‬من‭ ‬بخّاخ‭ ‬أنف‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬الإدمان

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬الرابطة‭ ‬الألمانية‭ ‬للصيادلة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استعمال‭ ‬بخاخ‭ ‬الأنف‭ ‬المزيل‭ ‬للاحتقان‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إدمانه،‭ ‬

حيث‭ ‬لا‭ ‬يزول‭ ‬تورم‭ ‬الأغشية‭ ‬المخاطية‭ ‬المبطنة‭ ‬للأنف‭ ‬إلا‭ ‬بالاستعمال‭ ‬المستمر‭ ‬للبخاخ‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬خطورة‭ ‬ذلك‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬استعمال‭ ‬بخاخ‭ ‬الأنف‭ ‬بشكل‭ ‬زائد‭ ‬عن‭ ‬الحد‭ ‬يُلحق‭ ‬ضرراً‭ ‬بالأغشية‭ ‬المخاطية‭ ‬المبطنة‭ ‬للأنف،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬بدوره‭ ‬خطر‭ ‬نزيف‭ ‬الدم‭ ‬والإصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬الجيوب‭ ‬الأنفية‭. ‬

ولتجنب‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬تنصح‭ ‬الرابطة‭ ‬باستعمال‭ ‬بخاخ‭ ‬الأنف‭ ‬بمعدل‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬يومياً‭ ‬ولمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬تقريباً‭. ‬وللتوقف‭ ‬عن‭ ‬استعمال‭ ‬بخاخ‭ ‬الأنف‭ ‬ينبغي‭ ‬تقليل‭ ‬الجرعة‭ ‬بالتدريج،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬استعمال‭ ‬بخاخ‭ ‬الأنف‭ ‬المخصص‭ ‬للرضع‭ ‬والأطفال،‭ ‬ثم‭ ‬الاقتصار‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬بخاخ‭ ‬الأنف‭ ‬المحتوي‭ ‬على‭ ‬محلول‭ ‬ملحي‭ ‬وبدون‭ ‬أية‭ ‬مواد‭ ‬فعالة‭.‬