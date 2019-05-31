تحذير‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬للخرطوم‭ ‬الى‭ ‬المحتجين‭ ‬

مخاوف‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعة‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬السودان

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬تجمّع‭ ‬المهنيين‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المعتصمين‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم،‭ ‬محمّلاً‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الانتقالي‭ ‬مسؤولية‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬السابقين‭. ‬ويخشى‭ ‬المراقبون‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬سسناريو‭ ‬فض‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بالقوة‭ ‬اثر‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬مرسي‭ . ‬وزادت‭ ‬حدة‭ ‬التوترات‭ ‬بعد‭ ‬تصريح‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بأن‭ ‬«ميدان‭ ‬الاعتصام‭ ‬أصبح‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬البلد‭ ‬والثوار»‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬المنطقة‭ ‬العسكرية‭ ‬المركزية‭ ‬بالخرطوم‭ ‬اللواء‭ ‬بحر‭ ‬أحمد‭ ‬بحر،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي:‭ ‬«ميدان‭ ‬الاعتصام‭ ‬أضحى‭ ‬غير‭ ‬آمن‭ ‬ويشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الثورة‭ ‬والثوار‭ ‬ومهددا‭ ‬لتماسك‭ ‬الدولة‭ ‬وأمنها‭ ‬الوطني»‭. ‬وبعد‭ ‬البيان،‭ ‬تدفق‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬السودانيين‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم،‭ ‬ليل‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬مطالبين‭ ‬المجلس‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬للمدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬للأنباء‭. ‬وقال‭ ‬تجمع‭ ‬المهنيين‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬كان‭ ‬بصدد‭ ‬نشر‭ ‬تعزيزات‭ ‬حول‭ ‬موقع‭ ‬التظاهرات‭. ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬باتت‭ ‬تمثل‭ ‬تهديدا‭ ‬للبلاد‭.‬

وكان‭ ‬المجلس‭ ‬اتهم‭ ‬مَن‭ ‬وصفهم‭ ‬بأنهم‭ ‬عناصر‭ ‬منفلتة‭ ‬بمهاجمة‭ ‬مركبة‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والاستيلاء‭ ‬عليها‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬الاعتصام‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬إضراب‭ ‬نظمه‭ ‬محتجون‭ ‬وجماعات‭ ‬معارضة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تلويح‭ ‬قوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العصيان‭ ‬المدني‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬مطلبها‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬للمدنيين‭.‬

وتوقّف‭ ‬سير‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬وقادة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬النِسب‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬سيادي‭ ‬مقترح‭ ‬لإدارة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭.‬

وأكد‭ ‬حافظ‭ ‬محمد،‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬منظمة‭ ‬أفريقيا‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬لبي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬لن‭ ‬يعوق‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬«المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تفريق‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬ولهذا‭ ‬فهم‭ ‬يقتلون‭ ‬البعض‭ ‬لتخويف‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬وتفريقه،‭ ‬ولا‭ ‬أظن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون»‭.‬

وأضاف:‭ ‬«المتظاهرون‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفهم؛‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬طلب‭ ‬منهم‭ ‬قادة‭ ‬التظاهرات‭ ‬الرحيل‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬فلا‭ ‬أظنهم‭ ‬يمتثلون‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الطلب؛‭ ‬أظن‭ ‬أنهم‭ ‬يصرّون‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬إدارة‭ ‬مدنية‭ ‬للبلاد،‭ ‬وليس‭ ‬حاكما‭ ‬عسكريا»‭.‬