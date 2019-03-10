تحذير‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬منتجاً‭ ‬غذائياً

وجبة الفطور عماد الصحة
لندن ــ برلين – الزمان
أصدرت هيئة الأغذية البريطانية تحذيراً لشركات الأغذية من وجود مادة كيميائية قد تسبب السرطان في 13 منتجاً تتراوح بين رقاقات البطاطس والقهوة الفورية وصولاً إلى الكعك بالزنجبيل وبسكويت للأطفال والرضّع.
وأوضحت الهيئة في دراسة أنها رصدت في 13 منتجاً مستويات عالية من مادة «الأكريلاميد» التي تتكون عند تحميص أو تحمير أو في المواد الغذائية التي تحتوي على النشويات عند درجات حرارة عالية. غير أنها أكدت أن هذا الاكتشاف لا يشكّل خطراً مباشرة على الناس ولا حاجة لتغيير نظامهم الغذائي.
وأوصت الهيئة شركات المواد الغذائية بتقليص مستوى الأكريلاميد في منتجاتها لأن الاستهلاك الطويل الأمد لها قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك أوصت الأسر بعدم تحميص الخبز ورقاقات البطاطس كثيراً وأن يكون لونها فاتحاً قدر الإمكان.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: إن بعض الشركات استجابت لتوصية الهيئة وقررت تغيير وصفاتها الغذائية في حين ردت بعض الشركات بأن تخفيف هذه المادة سيؤثر على جودة منتجاتها وطعمها. فيما اكدت دراسات عديدة أهمية وجبة الفطور للصحة بشكل عام، ومؤخراً أظهرت دراسة أهمية تناول وجبة فطور غنية بالسعرات الحرارية لتعزيز صحة القلب.
فقد كشف باحثون يونانيون عن وجود علاقة بين تناول 400 سعرة حرارية على الأقل في الصباح وتخفيض مستوى تراكم الترسبات في الشرايين، الذي يعتبر السبب الرئيسي لأمراض القلب، بحسب ما نشره موقع (DW) البريطاني نقلاً «ديلي ميل» البريطانية.
لم يحدد الفريق نوع أطعمة معينة يجب تناولها على الفطور، غير إنهم أشاروا إلى أن الأجبان ومنتجات الألبان والحبوب والخبز هي الأطعمة الرئيسية التي ينصح بتناولها على الفطور.
وقام باحثون في جامعة كابوديستريان في أثينا بتقييم حوالي ألفي شخص قسموا إلى ثلاث مجموعات بناءً على استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة فطور غنية بالسعرات الحرارية (ما لا يقل عن خُمس احتياجهم من السعرات الحرارية يومياً) قد انخفضت نسبة تراكم الترسبات في الشرايين لديهم بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا وجبة فطور منخفضة السعرات الحرارية.