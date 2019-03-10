تحذير‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬منتجاً‭ ‬غذائياً

وجبة‭ ‬الفطور‭ ‬عماد‭ ‬الصحة

لندن‭ ‬ــ‭ ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأغذية‭ ‬البريطانية‭ ‬تحذيراً‭ ‬لشركات‭ ‬الأغذية‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬منتجاً‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬رقاقات‭ ‬البطاطس‭ ‬والقهوة‭ ‬الفورية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الكعك‭ ‬بالزنجبيل‭ ‬وبسكويت‭ ‬للأطفال‭ ‬والرضّع‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬أنها‭ ‬رصدت‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬منتجاً‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬«الأكريلاميد»‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬عند‭ ‬تحميص‭ ‬أو‭ ‬تحمير‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬النشويات‭ ‬عند‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬عالية‏‭. ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬لا‭ ‬يشكّل‭ ‬خطراً‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬ولا‭ ‬حاجة‭ ‬لتغيير‭ ‬نظامهم‭ ‬الغذائي‭.‬

وأوصت‭ ‬الهيئة‭ ‬شركات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بتقليص‭ ‬مستوى‭ ‬الأكريلاميد‭ ‬في‭ ‬منتجاتها‭ ‬لأن‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬لها‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان،‭ ‬وكذلك‭ ‬أوصت‭ ‬الأسر‭ ‬بعدم‭ ‬تحميص‭ ‬الخبز‭ ‬ورقاقات‭ ‬البطاطس‭ ‬كثيراً‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لونها‭ ‬فاتحاً‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية:‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬استجابت‭ ‬لتوصية‭ ‬الهيئة‭ ‬وقررت‭ ‬تغيير‭ ‬وصفاتها‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ردت‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬بأن‭ ‬تخفيف‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬منتجاتها‭ ‬وطعمها‭. ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬دراسات‭ ‬عديدة‭ ‬أهمية‭ ‬وجبة‭ ‬الفطور‭ ‬للصحة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ومؤخراً‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬فطور‭ ‬غنية‭ ‬بالسعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬لتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭.‬

فقد‭ ‬كشف‭ ‬باحثون‭ ‬يونانيون‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬تناول‭ ‬400‭ ‬سعرة‭ ‬حرارية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬وتخفيض‭ ‬مستوى‭ ‬تراكم‭ ‬الترسبات‭ ‬في‭ ‬الشرايين،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬(DW)‭ ‬البريطاني‭ ‬نقلاً‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية‭.‬

لم‭ ‬يحدد‭ ‬الفريق‭ ‬نوع‭ ‬أطعمة‭ ‬معينة‭ ‬يجب‭ ‬تناولها‭ ‬على‭ ‬الفطور،‭ ‬غير‭ ‬إنهم‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأجبان‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭ ‬والحبوب‭ ‬والخبز‭ ‬هي‭ ‬الأطعمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ينصح‭ ‬بتناولها‭ ‬على‭ ‬الفطور‭.‬

وقام‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كابوديستريان‭ ‬في‭ ‬أثينا‭ ‬بتقييم‭ ‬حوالي‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬قسموا‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬استهلاكهم‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭. ‬وأظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬وجبة‭ ‬فطور‭ ‬غنية‭ ‬بالسعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬(ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬خُمس‭ ‬احتياجهم‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬يومياً)‭ ‬قد‭ ‬انخفضت‭ ‬نسبة‭ ‬تراكم‭ ‬الترسبات‭ ‬في‭ ‬الشرايين‭ ‬لديهم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬وجبة‭ ‬فطور‭ ‬منخفضة‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭.‬