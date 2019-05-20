تحذير‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬العدو‭ ‬الصحّي‭ ‬رقم‭ ‬واحد‭ ‬

جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية امس الى الاتحاد لمواجهة وباء ايبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، الذي أدى الى وفاة حوالى 1200 شخص منذ آب/اغسطس الماضي، واصفا هذا الوباء ب»العدو رقم واحد».

وجاء كلام الطبيب تيدروس أدهانوم غبريسوس خلال افتتاح الجمعية الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية، وهي الهيئة العليا لصنع القرار في هذه الوكالة المتخصصة في الأمم المتحدة.

وقال الطبيب تيدروس «التقيت رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ومسؤولين من المعارضة، وتحدثنا سوية حول التدابير التي يتعين اتخاذها من اجل التصدي لهذا الوباء، لأن ايبولا لا ينحاز، ايبولا هو العدو الرقم واحد». وأضاف «ما لم نتحد للقضاء على هذا الوباء، فإننا نجازف بأن يتفشى وأن تزداد تكلفته وعدوانيته». ويُعد هذا الانتشار لوباء حمى ايبولا النزفية الذي أبلغ عنه في آب/أغسطس في إقليمي شمال كيفو وإيتوري (شرق البلاد)، العاشر والأسوأ الذي يسجل على الاراضي الكونغولية منذ 1976. وهو الثاني الأخطر بعد موجة الانتشار التي حدثت في غرب أفريقيا في 2014-2016 (أكثر من 11000 حالة وفاة في غينيا وسيراليون وليبيريا خصوصا). ومنذ بداية تفشي الوباء، حصلت حوالى 1160 حالة وفاة من اصل 1760 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية. وقال الطبيب تيدروس أيضا «حتى الان، لم يتخط هذا الوباء حدود الاقليمين» لكن «خطر الانتشار ما زال مرتفعا للغاية». وقد ارتفع عدد الحالات الجديدة كثيرا في الأسابيع الماضية.