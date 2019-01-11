تحذير‭ ‬الحوامل‭ ‬من‭ ‬الافراط‭ ‬في‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭:‬‭ ‬قال‭ ‬موقع‭ ‬“ذا‭ ‬كنفرسايشن”،‭ ‬ان‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬مادة‭ ‬الكافيين‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الشاي‭ ‬والقهوة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭ ‬يعود‭ ‬بتبعات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الجنين‭. ‬وأظهرت‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬إيرلندية‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الكافيين‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬معتدلة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬للحمل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬لدى‭ ‬الأجنة‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬“كلينيكال‭ ‬نيوترشن”‭ ‬الأميركية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬الغني‭ ‬بالكافيين‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مدة‭ ‬الحمل‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬ووزن‭ ‬الجنين‭ ‬عند‭ ‬الولادة‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬تزيد‭ ‬بواقع‭ ‬الضعف‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬يقبلن‭ ‬بكثرة‭ ‬على‭ ‬مشروب‭ ‬الشاي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحذيرات‭ ‬الصحية‭ ‬الكثيرة‭. ‬ويوضح‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬منسوب‭ ‬الكافيين‭ ‬يختلف‭ ‬بحسب‭ ‬أنواع‭ ‬الشاي،‭ ‬فالشاي‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬استهلاكه‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬بكثرة‭ ‬يحتوي‭ ‬تركيزا‭ ‬أعلى‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشاي‭ ‬الأخضر‭.‬