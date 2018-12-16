تحذير‭ ‬أمني‭ ‬أمريكي‭ ‬ثان‭ ‬يرافق‭ ‬تمديد‭ ‬ساعات‭ ‬فتح‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭ ‬

الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬جنسيته‭ ‬البريطانية

التحالف‭: ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ومن‭ ‬المبكر‭ ‬القول‭ ‬بنهاية‭ ‬داعش‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬شان‭ ‬ريان،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬ببغداد‭ ‬اليوم‭ ‬الاحد،‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬تدرس‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بما‭ ‬تقرره‭ ‬بشان‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بتدريبها،‭ ‬ومن‭ ‬سينتشر‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭. ‬وأضاف،‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬العراقية‭ ‬تبلغ‭ ‬خمسة‭ ‬الاف‭ ‬ومئتي‭ ‬جندي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬عدم‭ ‬امكانية‭ ‬كشف‭ ‬باقي‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأخرى‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬يدعو‭ ‬لعراق‭ ‬موحد،‭ ‬لمواجهة‭ ‬جيوب‭ ‬داعش‭ ‬البسيطة‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬وجبال‭ ‬حمرين،‭ ‬مستدركا‭ ‬بالقول‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬داعش‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

ودعا‭ ‬ريان،‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬للتحرك‭ ‬بعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الأنبار‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬جيوب‭ ‬داعش‭ ‬المتواجدين‭ ‬هناك‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬تنازل‭ ‬الرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬له‭ ‬أيام‭ ‬معارضة‭ ‬النظام‭ ‬العراقي‭ ‬السابق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صالح‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية‭ ‬التزاما‭ ‬بالدستور‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬ازدواج‭ ‬الجنسية‭ ‬للمكلفين‭ ‬بمهام‭ ‬سيادية‭.‬‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬فعله‭ ‬سلفه‭ ‬فؤاد‭ ‬معصوم‭ .‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬لقمان‭ ‬الفيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬“الرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬تخلى‭ ‬بصورة‭ ‬قانونية‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية‭ ‬التزاما‭ ‬منه‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي”،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأن‭ ‬تنازله‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية‭ ‬قد‭ ‬استكملت”‭.‬

وأَضاف‭ ‬الفيلي‭ ‬أن‭ ‬“الرئيس‭ ‬يتقدم‭ ‬بوافر‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬منحته‭ ‬الجنسية‭ ‬أيام‭ ‬معارضته‭ ‬للنظام‭ ‬السابق”‭.‬

كما‭ ‬أصدرت‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬الاحد،‭ ‬انذارا‭ ‬امنيا‭ ‬جديدا‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬تمديد‭ ‬ساعات‭ ‬افتتاح‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬حتى‭ ‬الفجر‭ .‬

وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬“الانذار‭ ‬الامني”‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬مواقعها‭ ‬الرسمية،‭ ‬إنه‭ ‬“ومع‭ ‬الافتتاح‭ ‬المحدود‭ ‬للمنطقة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬بدات‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬بروتوكولات‭ ‬امنية‭ ‬مماثلة‭ ‬لتلك‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬بغداد‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬المفتوحة”‭.‬

وتضمن‭ ‬الانذار‭ ‬الامني‭ ‬عدة‭ ‬توجيهات‭ ‬لمواطنيها،‭ ‬بينها‭ ‬أن‭ ‬“الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أمني‭ ‬بما‭ ‬يحيط،‭ ‬وتوخي‭ ‬الحذر‭ ‬اثناء‭ ‬المرور‭ ‬العابر‭ ‬للمنطقة‭ ‬الدولية”‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاحد،‭ ‬بتمديد‭ ‬ساعات‭ ‬افتتاح‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬امام‭ ‬المواطنين‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحا‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أصدرت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬إنذارا‭ ‬أمنيا‭ ‬بشأن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬للنصر‭ ‬على‭ ‬داعش،‭ ‬ودعت‭ ‬حينها‭ ‬مواطنيها‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭.‬