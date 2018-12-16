تحذير‭ ‬أمني‭ ‬أمريكي‭ ‬ثان‭ ‬يرافق‭ ‬تمديد‭ ‬ساعات‭ ‬فتح‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭ ‬

الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية
التحالف: خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق ومن المبكر القول بنهاية داعش
بغداد – كريم عبد زاير
كشفت مصادر عسكرية أميركية، الأحد، عن وجود أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي داخل الأراضي العراقية.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي شان ريان، في قيادة القوات المشتركة ببغداد اليوم الاحد، أن قوات التحالف الدولي تدرس التنسيق مع الحكومة العراقية بما تقرره بشان القوات التي نقوم بتدريبها، ومن سينتشر على الأراضي العراقية. وأضاف، إن القوات الامريكية على الارض العراقية تبلغ خمسة الاف ومئتي جندي، مؤكدا عدم امكانية كشف باقي التفاصيل الأخرى لأسباب أمنية.
وأوضح أن التحالف يدعو لعراق موحد، لمواجهة جيوب داعش البسيطة في كركوك وجبال حمرين، مستدركا بالقول من المبكر الحكم على ان داعش انتهى في العراق.
ودعا ريان، القوات العراقية للتحرك بعملية عسكرية في صحراء الأنبار والقضاء على جيوب داعش المتواجدين هناك.
فيما أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية الأحد عن تنازل الرئيس برهم صالح عن الجنسية البريطانية التي منحت له أيام معارضة النظام العراقي السابق، مشيرة إلى أن صالح تنازل عن الجنسية البريطانية التزاما بالدستور العراقي الذي يحظر ازدواج الجنسية للمكلفين بمهام سيادية. وهو الامر الذي فعله سلفه فؤاد معصوم .
وقال المتحدث باسم الرئاسة لقمان الفيلي في بيان إن “الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي”، لافتا إلى أن “الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت”.
وأَضاف الفيلي أن “الرئيس يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق”.
كما أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، الاحد، انذارا امنيا جديدا بالتزامن مع قرار تمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء حتى الفجر .
وقالت السفارة في “الانذار الامني” الجديد، الذي نشرته على مواقعها الرسمية، إنه “ومع الافتتاح المحدود للمنطقة الدولية في بغداد، بدات السفارة الامريكية بروتوكولات امنية مماثلة لتلك المستخدمة في جميع انحاء بغداد خلال ساعات المفتوحة”.
وتضمن الانذار الامني عدة توجيهات لمواطنيها، بينها أن “الحفاظ على مستوى أمني بما يحيط، وتوخي الحذر اثناء المرور العابر للمنطقة الدولية”.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد وجه في وقت سابق الاحد، بتمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء امام المواطنين حتى الساعة الخامسة صباحا.
وسبق أن أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، في العاشر من الشهر الحالي، إنذارا أمنيا بشأن الاحتفالات بمناسبة الذكرى الأولى للنصر على داعش، ودعت حينها مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق.