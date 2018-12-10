تحذير‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬وعبدالمهدي‭ ‬يتعهد‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬دحر‭ ‬داعش‭ ‬اعادة‭ ‬النازحين

المدن‭ ‬المحررة‭ ‬لاتزال‭ ‬محطمة‭ ‬والاهالي‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اليأس‭ ‬وسوء‭ ‬الخدمات

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

أحيا‭ ‬العراق‭ ‬الإثنين‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬ل”تحرير”‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬–الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مع‭ ‬تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬رغم‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬حكومته‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المدن‭ ‬المحررة‭ ‬محطمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اية‭ ‬عملية‭ ‬اعمار‭ ‬جدية‭ .‬واعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬نفق‭ ‬طوله‭ ‬‮٦٥‬‭. ‬مترا‭ ‬مليء‭ ‬بالسلاح‭ ‬والتجهيزات‭ ‬تابع‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬اسلحة‭ ‬ومتفجرات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬لاعلام‭ ‬الشرطة‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬قطعات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬اجرت‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬لـ17‭ ‬منطقة‭ ‬وقرية‭ ‬تابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬كركوك‭ ‬لملاحقة‭ ‬خلايا‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬اصدرت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬إنذارا‭ ‬أمنيا‭ ‬بشأن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬لمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬للنصر‭ ‬على‭ ‬“داعش”،‭ ‬داعية‭ ‬مواطنيها‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للسفارة،‭ ‬أن‭ ‬“الاحتفالات‭ ‬بتحرير‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬ذكرى‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬الاحتفالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة،‭ ‬وستشمل‭ ‬كذلك‭ ‬المنطقة‭ ‬الدولية‭ ‬(آيز)”‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬“الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬اتخاذها‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬ومنهم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يتعين‭ ‬عليهم‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المحمية‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬المقذوفات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحيط‭ ‬بك”‭. ‬وأعلن‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2017،‭ ‬دحر‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬وشماله‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬سجل‭ ‬“أكبر‭ ‬نصر‭ ‬على‭ ‬قوى‭ ‬الشر‭ ‬والإرهاب،‭ ‬وانتصرنا‭ ‬بشرف‭ ‬عظيم”‭. ‬وتعهد‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬“عودة‭ ‬النازحين‭ ‬وإعمار‭ ‬مدنهم”،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬“الخدمات‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭ ‬للمحافظات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بتحقيق‭ ‬النصر”‭. ‬وأكد‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬أن‭ ‬“النصر‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬نصبو‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الرفاه‭ ‬لشعبنا‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭. ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ننتصر‭ ‬على‭ ‬الفساد،‭ ‬سيبقى‭ ‬نصرنا‭ ‬منقوصا”‭. ‬وسبق‭ ‬لسلفه‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعلان‭ ‬“النصر”،‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬المقبلة‭ ‬ستكون‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬“الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬للإرهاب”،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ12‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬فسادا‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لكن‭ ‬مشكلة‭ ‬تفشي‭ ‬الفساد‭ ‬والمحاصصة‭ ‬السياسية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالعبادي‭. ‬واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬“تويتر”‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬حقق‭ ‬“النصر‭ ‬العسكري‭ ‬بأثمان‭ ‬عظيمة،‭ ‬ما‭ ‬يتوجب‭ ‬علينا‭ ‬إنجاز‭ ‬النصر‭ ‬النهائي‭ ‬بنصر‭ ‬سياسي‭ ‬ومجتمعي‭ ‬وثقافي‭ ‬ننهي‭ ‬به‭ ‬عوامل‭ ‬وبيئة‭ ‬نشوء‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬الجريمة”‭. ‬وسيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق،‭ ‬وجعل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬بشمال‭ ‬البلاد‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬“عاصمة”‭ ‬ل”الخلافة”‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬بعد‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬خاضت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مدعومة‭ ‬بفصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وطائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬معارك‭ ‬دامية‭ ‬لدحر‭ ‬داعش‭. ‬وستشهد‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬عراقية‭ ‬عدة‭ ‬احتفالات‭ ‬متفرقة‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬إعلان‭ ‬النصر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراضات‭ ‬عسكرية‭.‬

ومنذ‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬بدأت‭ ‬مسيرات‭ ‬سيارات‭ ‬رافعة‭ ‬الأعلام‭ ‬العراقية،‭ ‬تجوب‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭. ‬كما‭ ‬زينت‭ ‬سيارات‭ ‬الشرطة‭ ‬بأشرطة‭ ‬ملونة‭.‬

وبعيد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين،‭ ‬أعادت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬افتتاح‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المحصنة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة،‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭. ‬وتضم‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬مقار‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وتحظى‭ ‬بتدابير‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة،‭ ‬وهي‭ ‬مغلقة‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬إلا‭ ‬بأذونات‭ ‬للقاطنين‭ ‬أو‭ ‬العاملين‭ ‬داخلها‭. ‬ويساهم‭ ‬إغلاقها‭ ‬في‭ ‬زحمة‭ ‬سير‭ ‬خانقة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬الشرفي،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬مع‭ ‬أصدقائه‭ ‬بسيارته‭ ‬المزينة‭ ‬بالأعلام‭ ‬العراقية‭ ‬والبالونات‭ ‬“نحن‭ ‬اليوم‭ ‬لدينا‭ ‬عيدين،‭ ‬عيد‭ ‬النصر‭ ‬وعيد‭ ‬فتح‭ ‬الخضراء”‭.‬

ولكن‭ ‬خلف‭ ‬تلك‭ ‬الاحتفالات،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الأزمات‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬عاش‭ ‬حروبا‭ ‬متواصلة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭.‬

فتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬البلاد‭ ‬وسط‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬استكمال‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية،‭ ‬وأمام‭ ‬تحديات‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬وإعادة‭ ‬النازحين‭.‬

وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬“أكثر‭ ‬من‭ ‬1,8‭ ‬مليون‭ ‬عراقي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬وحوالى‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية”،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬النرويجي‭ ‬للاجئين‭.‬

ولذا‭. ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬ينتظر‭ ‬إتمام‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬معارضة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬لبعض‭ ‬مرشحيه،‭ ‬وخصوصا‭ ‬لحقيبتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬الأساسيتين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العراقي‭ ‬بجامعة‭ ‬سنغافورة‭ ‬فنر‭ ‬حداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬“في‭ ‬غياب‭ ‬القاعدة‭ ‬السياسية‭ ‬والشعبية،‭ ‬وجد‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬نفسه‭ ‬رهينة‭ ‬للمصالح‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬العراقيون‭ ‬يأملون‭ ‬أن‭ ‬تتصدى‭ ‬لها‭ ‬حكومته”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“عملية‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المطولة،‭ ‬شهدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬المعتادة،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يتوقعون‭ ‬بل‭ ‬ويطالبون،‭ ‬ببداية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هزيمة‭ ‬داعش”‭.‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يحذر‭ ‬المتابعون‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬آخر،‭ ‬هو‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬داخلية‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبيرة‭ ‬المسيطرة‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بالأمس‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬واحدة‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دحر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬