تحذيرات من موجة حر الخميس المقبل

بغداد – قصي منذر

أطلق متنبئ جوي تحذيرات من موجة حر شديدة تبدأ الخميس المقبل. وقال في تقرير تلقته (الزمان) امس انه (وفقاً لخرائط النموذج الموديل الأمريكي فإنه هناك إرتفاع حراري بأجواء صيفية بإمتياز لأول مرة لهذا الموسم، حيث ستحل الشمس ضيفا ثقيلا على مناطق العراق وخاصة محافظات جنوب البلاد والعاصمة بغداد يوم الخميس القادم، نهاية الأسبوع الجاري) موضحاً ان (درجات الحرارة ستصل الى 50 مئوية في اليوم المذكور، ودعا المتنبئ وزارة الكهرباء الى اتخاذ التدابير اللازمة مضيفاً ان الكهرباء (ستدخل مرحلة الامتحان والاختبار فعلياً).

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية قد توقع هبوب موجة غبار متوسطة الكثافة مع رياح شمالية غربية معتدلة الحرارة من جهة القائم شمال غربي الانبار وتمتد صباحا نحو مناطق الانبار وجنوب نينوى وتصل بشدة أخف الى العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط خلال نهار الاحد .