تحذيرات من إستمرار إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة في العراق

تحذيرات من إستمرار إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة

البرلمان يقرر التصويت على الموازنة وإستكمال حكومة عبد المهدي اليوم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قررت رئاسة مجلس النواب عرض مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري على التصويت واستكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الجلسة المقرر عقدها اليوم الاربعاء. وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم الذي اصدرته الرئاسة بعد انتهاء جلسة امس الثلاثاء اربع فقرات هي النظر في الطعون المقدمة على بعض النواب، وتأدية بعض النواب اليمين الدستورية والتصويت على الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية. وتأخر تقديم الموازنة للتصويت جراء الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان إذ تطالب الاحزاب الكردية بتخصيص 17 في المئة من الموازنة العامة للاقليم، فيما خصصت الحكومة 12 في المئة فقط. كما تطالب المحافظات المحررة من تنظيم داعش بتخصيصات مالية اكبر تتناسب مع حجم الدمار الذي وقع عليها اثر العمليات العسكرية ضد داعش ، وكذا الحال لمحافظة البصرة التي تعاني جراء تردي الخدمات والبطالة. ورجح النائب عن الإصلاح والإعمار رعد الدهلكي تمرير الموازنة في اليوم الأربعاء.وأكد في تصريح ان (الموازنة في اللمسات الاخيرة والاربعاء سيكون يوما حافلا لإقرارها) بحسب تعبيره . وفيما اكد ان (هناك إصرارا برلمانيا لتمريرها في جلسة اليوم ) استدرك ان (هناك إختلافات في الرأي بكل زاوية من الموازنة). وتابع ان (هناك كتلا سياسية لديها رؤية معينة ولكن علينا الاتفاق على رؤية وطنية لتمرير كل هذه الفقرات)، مضيفا (نحن مع دفع رواتب كردستان واستحقاقاته وكذلك مع دعم المحافظات المحررة واعمار المناطق المدمرة وباقي المحافظات وعلينا ايجاد مساحة مشتركة بين كل هذه المطالب)، معربا عن اعتقاده (بوجود مثل هذه المساحة). من جهته رجح النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن خلاطي تمرير الموازنة خلال الأسبوع الجاري بعد قراءتها قراءة أولى وثانية. واضاف في تصريح امس ان (اللجنة المالية النيابية تدرس وبشكل مكثف الموازنة وباجتماعات مستمرة من أجل وضع صيغة نهائية لتمريرها). وكان النائب عن تحالف الاصلاح بدر الزيادي قد اكد في وقت سابق من امس ان قانون الموازنة سيكون جاهزا للتصويت في البرلمان يوم غد الخميس .وقال في تصريح ان (اجتماعات مستمرة تقوم بها اللجنة المالية النيابية بشأن التعديلات على الموازنة وسط اعتراضات كثيرة واكثر من 130 تعديلا على الموازنة)، موضحاً ان (هناك مناقلات من وزارة الى اخرى وستكون الموازنة جاهزة للتصويت غدا الخميس ). وفي الشأن نفسه طالبت لجنة الزراعة النيابية بزيادة تخصيصات وزارة التجارة في الموازنة لضمان توفير تخصيصات الفلاحين .وقال اعضاء في اللجنة خلال مؤتمر صحفي امس ان (اللجنة المالية وعدت بتوفير المبالغ الكافية لتأمين مخصصات الفلاحين وعدم عودة المشاكل السابقة)، مطالبين بـ( دعم قطاع الثروة الحيوانية ، ورفد وزارة الصناعة بتخصيصات لتنشيط مصانع الالبان بما يرفد الثروة الحيوانية). وترأس رئيس المجلس محمد الحلبوسي جلسة البرلمان امس بحضور 191 نائباً حيث شهدت القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي ومناقشة تقرير بشان مجلس محافظة بغداد .وقال بيان ان التقرير المقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات اكد ارتكاب مخالفات دستورية وقانونية وادارية قام بها مجلس بغداد ورئيسه بخصوص محافظ بغداد الجديد فلاح حسن ياسين وقيام رئيس مجلس المحافظة بإصدار امر اداري بمباشرة فلاح حسن محافظا لبغداد يتعارض مع القانون الذي يشير الى ضرورة اصدار مرسوم جمهوري، منوها الى ان مكتب رئيس الجمهورية اصدر كتابا وجه فيه مجلس المحافظة بعدم امكانية مباشرة المحافظ المنتخب الا بعد اصدار المرسوم الجمهوري لانه اساس لتعيين المحافظ مع ملاحظة بأن عدم اصدار المرسوم لا يعد سكوتا من رئاسة الجمهورية اذ سبق ان تم الطلب من مجلس المحافظة على سبيل الالزام بمراجعة الجهة القضائية المختصة لحسم قانونية جلسة مجلس المحافظة الخاصة بانتخاب المحافظ.واوصت اللجنة في تقريرها بأن لمجلس النواب حق الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة ، وفي حال عدم ازالة المخالفة فلمجلس النواب الغاء القرار بالأغلبية البسيطة وركزت مداخلات النواب على اهمية معرفة اسباب عدم حضور رئيس مجلس محافظة بغداد الى البرلمان وضرورة ابطال القرارات التي صدرت من مجلس المحافظة واحالة ملف القضية الى القضاء ودعا النواب في مداخلاتهم الى اصدار قرار من مجلس النواب بإيقاف الاجراءات الباطلة التي جرت في مجلس المحافظة لاسيما ان المحافظ الجديد سيكون له الحق بتسنم منصبه بعد مضي 15 يوما من قرار تنصيبه حتى في حال عدم صدور قرار جمهوري. بدوره وجه الحلبوسي بتحديد موعد لتضييف رئيس مجلس محافظة بغداد. وانهى المجلس القــراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي المقدم من اللجنة المالية واللجنة القانونية من اجل تحديث النظام الاداري للدولة من خلال اصلاح ركني الخدمة المدنية ، الموظف والوظيفة، وتوحيد احكامها ضمن قانون واحد جامع يسهل تطبيقه . واشار الحلبوسي الى ان المجلس سيعقد اليوم الاربعاء جلسة للتصويت على الموازنة الاتحادية واستكمال التصويت على الكابينة الوزارية، كما وجه بتضييف عبد المهدي في جلسة يوم غد الخميس لاستعراض العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنفيذ البرنامج الحكومي في المرحلة المقبلة.

من جهة اخرى اكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علي البديري اهمية حسم حقيبتي الداخلية والدفاع.وقال البديري في تصريح ان (وزارتي الداخلية والدفاع مهمتان وذات تماس مباشر مع امن البلد والمواطن والملف الامني يعد موضوعا حساسا للغاية في العراق والدول الاقليمية) ، محذرا من ان(التأخير في حسم حقيبتي الداخلية والدفاع سيعطي ذرائع كبيرة للتدخلات الخارجية وعودة المجاميع المسلحة خارج اطار القانون) .

وقدم عبد المهدي اول امس مرشحين جديدين لوزارتي العدل والتربية فيما لم تترشح انباء عن تقديمه مرشحين للدفاع والداخلية حتى الآن. ويدير رئيس الوزراء حاليا الوزارات الأمنية بالوكالة نتيجة عدم التوافق على شخصيتين مقبولتين لتولي الحقيبتين.