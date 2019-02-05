تحذيرات‭ ‬من‭ ‬امكانية‭ ‬تحول‭ ‬معاجين‭ ‬الأسنان‭ ‬الى‭ ‬سموم‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

يحذر‭ ‬العلماء‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬لمعجون‭ ‬الأسنان‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الناس،‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬كشفته‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬«الخطورة‭ ‬تستهدف‭ ‬بالتحديد‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار»‭.‬

ووفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬«بيزنيس‭ ‬تايمز»،‭ ‬فإن‭ ‬مراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أتلانتا‭ ‬بولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬الأميركية‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬ابتلاع‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬لمادة‭ ‬«الفلورايد»،‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬معجون‭ ‬الأسنان‭.‬

وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬غسل‭ ‬الأسنان‭ ‬يفضل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬أول‭ ‬سن‭ ‬للطفل،‭ ‬مضيفة‭ ‬«ينصح‭ ‬بالانتظار‭ ‬حتى‭ ‬يبلغ‭ ‬عمر‭ ‬الطفل‭ ‬عامين»‭.‬

وقال‭ ‬الهيئة‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الأميركية‭ ‬إن‭ ‬استخدام‭ ‬الفلورايد‭ ‬بكمية‭ ‬كبيرة‭ ‬أثناء‭ ‬نمو‭ ‬الأسنان‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬المينا،‭ ‬مثل‭ ‬الإصابة‭ ‬بـ»تسمم‭ ‬الأسنان»‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬التسمم‭ ‬يحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬معادن‭ ‬المينا‭ ‬بسبب‭ ‬الجرعات‭ ‬الزائدة‭ ‬من‭ ‬الفلورايد‭.‬

وتابعت‭ ‬«بالنسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬يجب‭ ‬استخدام‭ ‬كمية‭ ‬معجون‭ ‬أسنان‭ ‬بحجم‭ ‬حبة‭ ‬الأرز‭.. ‬ولمن‭ ‬هم‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬يفضل‭ ‬استخدام‭ ‬كمية‭ ‬بحجم‭ ‬حبة‭ ‬البازلاء‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬بلوغ‭ ‬عمر‭ ‬ست‭ ‬سنوات»‭.‬

وكانت‭ ‬الدراسة‭ ‬ذاتها‭ ‬وجدت،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬2013‭ ‬و2016،‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬ثلاث‭ ‬وست‭ ‬سنوات‭ ‬يستخدمون‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬معجون‭ ‬الأسنان‭.‬

كما‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬و15‭ ‬سنة‭ ‬تأخروا‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬غسل‭ ‬أسنانهم‭ ‬بالفرشاة‭.‬