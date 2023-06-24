تحد كبير للشرطة والجوية في صراع اللقب بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

بانتهاء مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز اليوم الأحد باقامة اربع مباريات تدخل المسابقة منعطفا مهما وجديامع اخر خمس جولات حاسمة للجميع لكنها ستكون خاصة للمتصدر والوصيف عندما بلغ الصراع ذروتة مع اشتداد مخاوف فريقاالشرطة والجوية بخسارة اللقب وسط تاثير نتائج مبارياتهما المصيرية التي ستــــــــطغى على كل احداث كرة القدم المحلية في ظل ترقب جمهورهما للامور لحظة بلحظة بل ثانية بثانية مع قلق ادارتيهما من القاء اللوم عليهما عند الفـــــــشل في ظل احتدام الصراع بين جميع اطراف الـــــعدوين اللدودين الذي يسيطر على الجميع ويسير في اجواء نارية لا تنطفىء الا بالحصول على لــــــقب الدوري .

رغبة الشرطة

فالمتصدر الشرطة 67 نقطة جمعها من الفوز20 مرة والتعادل7 مرات وخسارة 5 مواجهات بعد لعب32 مباراة ويكون الفريق قد تحضر بافضل طريقة لرحلتة الى النجف لمواجهة صــــــاحب الارض سادس الترتيب 49 في مهـــــــمة غير سهلة امام سعي مفارزة في اللعب بقوة وفاعلية لتحقيق المطلوب والكل يعي جيدا ان الفوز وحدة من يدعم الامور نحو البقاء في الصدارة والدفاع المنافسة على اللـــــــقب وفرصةلتوسيع الفارق بانتظارتعثر الوصيف امام الزوراء في اللقاء الذي جرى امس السبت لكن الاول الاعتماد على قدرات وجهود التشكيل في تأمين كامل نــقــــــــاط النجف للحفاظ على الامال امام تحديات أصعب فترات البطولة وما يسهل من الامور العودة بكامل الفوائد التي يبحث عنها المضيف الذي اعتاد الظهور بأعلى مستوى في مثل هكذا مناسبات وســـــــط الرغبة في قهر المتصدر والعمل ما بوسع اللاعبـــــين لإنهاء الموسم في مركز افضل ويامل جمهورة ان يكون على الموعد في خطف نقاط لقاء المرحلة الحاسمة وقبـــــلها الثأر للخـــــسارة الاولى.

سعي الشرطة

واعتبارا من لقاء اليوم يكون الشرطة امام اخطر الجولات تتطلب اللعب بحذر وقوة اذا ما أراد مواصلة السير نحو اللقب وفوز اليوم يمنحه الافضلية بعيدا عن كل الانتصارات التي حققها الفريق لان التحدي والحسم سيكون امام الجولات الست الاخيرة عندما يستقبل الفريق القاسم الذي كان قد قهرة ذهابا بهدفين ثم يخرج الى كربلاء في مواجهة صعبة رغم فوزو في العاصمة بثلاثة أهداف لواحد لكن صاحب الارض في وضع مختلف ومتاهب كما سيواحه الكهرباء الذي كان قد تغلب علية ايضا في اللقاء الأول بثلاثة أهداف لواحد ويذهب بعدها الى مدينة العمارة لمواجهة نفط ميسان الذي كان قد خسر امام المتصدر بثلاثية نظيفة ويختتم مبارياته في مواجهة الحدود بعد انتهاء لقائهما الاول بالتعادل بهدفين وتفرض المواجهات المذكورة ومعها ضغط الانصار بعدم التعثر و السماح للمنافسين بادراك حتى التعادل والعمل باهتمام للمرور منها بسلام.

فريق الجوية

ويقف الجوية وصيفا على بعد نقطتين 65 نقطة جمعها من 32 مباراة حيث الفوز في19 مواجهةوالتعادل في8 وخسارة5 ويكون قد لعب امس السبت امام الزوراء وعلى ضوءما أسفرت عنه النتبجة سيحدد الموقف الجديد امام اخر خمس مباريات مؤكد سيلعبها جميعا بشعار يجب الفوز لتأمين الطريق المؤدية لاستعادة الصدارة وحسم اللقب كما يامل ان يتعثر المتصدر ولو مرة لكن المهمة واللقاءات القادمة محفوفة بالمخاطر والتحديات ولايمكن التكهن فيها ليس من الجوية والشرطة بل من اخر المنافسين في ظل رغبة الفوزلتحسين المراكز في احرج فترات المسابقة عندما يخرج لمواجهة نفط البصرة للثأر من خسارة المرحلة الأولى بهدف بعدها يلتقي الكرخ والسعي لتكرار النتيجة السابقة بهدفين لواحد ثم يواجه الصناعة في ملعبة الذي تغلب علية برباعية نظيفة.ويستقبل زاخو بعدما قهرة في ملعبة بهدفين ويختتم مبارياتة في ملعب السليمانية حينما يحل ضيفا على نوروز في مهمة حذرة رغم فوزه الاول بهدف.

حظوظ الزوراء

في وقت تقلصت حظوظ الزوراء الثالث 57 على بعد عشر نقاط من المتصدر بعد تذبذب المستوى وانهيار النتائج لكنه يامل في المنافسة على لقب الكاس بعدما ابعدته تحديات نتائج الدوري خارج دائرة الصراع من وقت عن هدف المشاركة للموسم الخامس تواليا ولاتبدو البطولة الثانية متاحة عندنا يتجدد اللقاء مع الجوية في الربع النهائي التحدي المقبل.

الطلبة ونفط البصرة

وينتظر جمهور الطلبة من لاعبي الفريق تضميد الجراح وعدم التاخرمرة اخرى والعمل على تعويض هزيمة الجوية الدور الماضي ودعم امالة في انهاء الموسم في مربع الترتيـــــــــب بعدما فرط بالصدارة وواصل دوامة النتائج السلبية التي جــــــــرتة للوراء فيما يرغب الضيف على تدارك تاخرة في ملعبه وخارجة وإهدار النقاط بعدما افتقد للتوازن والتخلي عن بدايتة الواعدة.

النفط وزاخو

واستمر النفط في اسوء مشاركة ويواجه التحديات من البداية واستمر في دائرة الهبوط التي يامل ان يخرجه منها باسم قاسم بعد فشل من تولى مهمة ادارة الفريق قبلة وسط معاناة كبيرة لكنة لازال متسمك بالامل ولو من بعيد ويسعى إلى تحقيق الفوز على ضيفة زاخو الاخر الذي يدرك اهمية تخطي المضيف للابتعاد عن مواقع المؤخرة ولضمان البقاء موسم اخر ويسعى للفوز التالي بعد الاخير الديوانية فيما تجرع الاخر خسارة منافسة على مقعد البقاء الصناعة بثـلاثية نظيفة.

اربيل والكرخ

ويدخل اربيل في معنويات مرتفعة بعد الفوز ذهابا على نفط البصرة الدور الماضي والسعي لاستغلال عاملي الارض والجمهور لدعم موقعه السابع عبرترجمة الفرص وإلثار لخسارة المرحلة الاولى وهو اليوم بافضل حال والكرخ اختلف ويقدم مباريات متباينة النتائج والتراجع للحادي عشر لكنه خرج من أجل قهر المضيف امام توجة المدرب والاعببن في خو ض الاختبار الحـقيقي برغبة الفوز.

الوسط والصناعة

وفشل الوسط الحد من النتائج السلــبية للجولة الثامنة بدون فوز بـــــــعدما تعادل مع ضيفة الصناعة بهدف بافتتاح مباريات الجــــــــولة33 ليرفع رصيده الى36 بنفس مركزة السادس عشر المهدد من زاخو والقاسم فيما عاد الصناعة بنــقطة قلص الفارق فيها مع النــفط إلى ثلاث نقاط ويمني النفس البقاء في مكانة وكل شـــــــيء متوقف على نتائجه والنفط الاخيرة في صراع متاجج من أجل البقاء.