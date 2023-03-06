الكاظمي: إتهام أعضاء من حكومتي بسرقة القرن تستر على المتهمين الحقيقيين

تحديد موعد منح مكافأة نهاية الخدمة للجرحى والمحالين إلى التقاعد

بغداد – ندى شوكت

حددت هيئة التقاعد العامة، موعد منح مكافأة نهاية الخدمة للشهداء والموظفين المدنيين والعسكريين المحالين الى التقاعد دفعة شهري شباط الماضي اذار الجاري . وقالت الهيئة في بيان (الزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ حزمة الأجراءات الخاصة بشريحة المتقاعدين، تمت المباشرة بتنفيذ الفقرة السابعة من حزمة تنظيم إجراءات دعم شريحة المتقاعدين والبدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة مع أول راتب تقاعدي حسب التخصيصات المالية المتوفرة لشريحة المتقاعدين والمستحقين)، واضاف انه (سيتم منح مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين دفعة آذار الجاري والبالغ عددهم 3129 قيدا وللمتقاعدين العسكريين دفعة شباط الماضي والبالغ عددهم 1964 قيدا وللمتقاعدين العسكريين دفعة آذار الجاري البالغ عددهم 482 قيداً)، واشار الى (منح مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وزارة الداخلية البالغ عددهم 1912 قيداً ولشهداء وزارة الدفاع البالغ عددهم 3028 قيداً وشهداء وجرحى الحشد الشعبي البالغ عددهم 3430 قيداً وجرحى وزارة الدفاع 98 قيدا ومكافأة اصابة جرحى وزارة الداخلية البالغ عددهم 15 قيداً)، ودعت الهيئة المتقاعدين والمستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية الى (مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم مستحقاتهم).

نهضة اقتصادية

وأكدت وزير المالية طيف سامي، أن الحكومة عاقدة العزم على المضي في حزمة من الإصلاحات الجوهرية من أجل توفير متطلبات نهضة اقتصادية متوازنة في البلد.واشار بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوزيرة استقبلت مدير مكتب البنك الدولي في العراق ريتشارد عبدالنور ومدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا جون كرستوف، وشهد اللقاء مناقشة سبل ترسيخ التعاون المشترك بين العراق والبنك الدولي، وتأكيد استمرار التنسيق الثنائي في مجال التعاون لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار، وبما يتوافق مع رؤية الحكومة الهادفة الى الاستفادة من كافة أشكال الدعم الدولي اللازم لإسناد المشاريع التنموية في العراق).

وأكدت سامي أن (الحكومة عاقدة العزم على المُضي في حزمة من الإصلاحات الجوهرية من أجل توفير متطلبات نهضة اقتصادية متوازنة في البلد، عبر تنويع مصادر الدخل واشراك القطاع الخاص في مجمل النشاط الإقتصادي وفتح آفاق جديدة من الفرص التنموية الواعدة في العراق). الى ذلك ،أكد البنك المركزي ، استمرار مبادرته لتمويل شراء الوحدات السكنية .وقال في بيان تلقته (الزمان) امس انه (مستمر بتمويل طلبات المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية عبر مبادرة الاقراض السكنية)، وتابع انه (سيتم تمويل جميع الطلبات التي قدمت سابقاً للمصارف المشمولة بالمبادرة وصندوق الإسكان وحسب الضوابط المقررة للمبادرة).

وعد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، أوامر القبض الصادرة بحق أعضاء من حكومته بأنه اتهام بصورة انتقائية بعيداً عن مجريات التحقيق في محاولة تستر مستمرة على السراق الحقيقيين. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس)،

واشار الى ان (ذلك يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له)، واضاف ان (هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على السراق الحقيقيين ، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين. فما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق ، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب)، مستائلا (كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟).

قضاء نزيه

وطالب الكاظمي بـ(قيام القضاء النزيه بدوره، وأن يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية). وقادت التحقيقات التي يجريها مجلس القضاء وهيئة النزاهة العامة بشأن قصية سرقة القرن الى توجيه تهمة تسهيل الاستيلاء على امانات الضرائب لكبار المسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي بينهم وزير اسبق. وقال بيان للنزاهة في وقت سابق انه (على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق 4 شخصيات من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة،وهم وزير المالية الاسبق ومدير مكتب والسكرتير الشخصي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيّة). كما افادت النزاهة بصدور أمر استقدام بحقّ وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، إضافةً إلى صدور أمر قبضٍ على مدير مكتب الوزير، لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية. وقال البيان ان (قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية و بناءً على تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، أصدر أمر استقدام بحق وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، وأمر قبضٍ وتحرٍّ على مدير مكتب الوزير في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركة دنماركية مفلسة لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوربية)، واضاف ان (الشركة التي تمّ التعاقد معها غير رصينةٍ ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبي الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية منظَّمة اليونسكو لهذا الاتفاق).