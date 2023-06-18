تحديد موعد مباراة نهائي لقب غرب آسيا

الناصرية- باسم الركابي

حددت اللجنة المشرفة على بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم غد الثلاثاء وعند التاسعة والنصف موعدا لاقامة المباراة النهائية لبطولة المنتخبات الأولمبية تحت سن23سنة للقب بطولة غرب اسيا بانتظار المرشح لها الفائز من لقاء إيران والأردن والعراق وعمان في مباراتي النصف النهائي .

المجموعة الأولى

وتصدر أولمبي الوطني لفرق المجموعة الاولى باربع نقاط وبفارق الاهداف عن الاردن بنفس الرصيد وكانت مباريات المجموعة المذكورة قد انتهت بتعادل أولمبي الوطني والأردن بهدفين وفوز الأردن على الامارات بهدفين لواحد وتغلب الوطني في اللقاء الحاسم على الامارات بثلاثية نظيفة وبحضور جماهيري كبير الذي شكل دعما واضحا لمهمة الفريق .

المجموعة الثانية

وتصدرت إيران فرق المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين بعد تساويهما بمجموعة النقاط برصيد مشترك اربع نقاط بعدما انتهت المباراة الفاصلة بينهما بالتعادل بهدف وكانت فلسطين قد تغلبت بهدف على منتخب سوريا وإيران فازت على سوريا بثلاثة أهداف لواحد.

المجموعة الثالثة

واول المتأهلين بالعلامة الكاملة كان منتخب عمان ويعد المنتخب الوحيد الذي حقق الفوز مرتين على لبنان بهدف وعلى اليمن بثلاثة أهداف دون رد ليحقق الأسبقية بين الكل في الانتقال للدور النصف النهائي وتمتمع براحة لمدة 72 ساعة قبل مو اجهة العراق التي تكون قد جرت امس الأحد وبتخطيها سيلعب نهائي الغد وهو ما ينطبق على منتخب الأردن الذي حسم الامور قبل 72 ساعة ايضا ويكون قد التقى إيران امس وترشح أحدهما لنهائي البطولة والصراع على لقبها وكانت اليمن قد تغلبت على لبنان بهدفين لواحد لكنها خرجت من البطولة.

خروج سبعة فرق

ويكون قد خرجا فريقين آخرين امس الاحد من الدور النصف النهائي بعد مغادرة خمسة فرق فشلت في تصيفات مجموعاتها حيث الإمارات من الاولى وفلسطين وسوريا من الثانية واليمن ولبنان من الثالثة.

اللقاء النهائي

وينتظر أن يترشح فريقين لخوض نهائي البطولة الرابعة وتسمية البطل الرابع بعد مباريات شهدت منافسات حامية وصعبة وعلى ضوء نتائجها تغيرت الكثير من مواقف الفرق المشاركة التي دخلت جميعها بطموحات مشتركة حيث الصراع على اللقب وهي تعول على منتخباتها لكن منها ظهر الخوف و الحذر والتراجع على لاعبيها ما اثر بشكل واضح على الاداء والتسجيل والنتائج قبل الخروج المبكر كما حصل لمنتخب الإمارات الذي فرط بفوز على الاردن كان في المتناول بعدما ظلت متقدمة بهدف لغاية الدقيقة 81 حتى لم تتمكن من ادراك التعادل والعودة بالمباراة قبل ان تخسرها في الدقيقة الأخيرة .

وكذلك حصل نفس الأمر وبشكل أقسى مع منتخب فلسطين التي تقدمت على إيران بهدف واستمرت لغاية الدقيقة 97 والحكم يهم على انهاء المباراة على بعد ثوان معدودات تمكنت إيران من تحقيق التعادل وتزيح فلسطين وتتاهل وكان عليهاان تحذر من فريق يمتلك لاعبين يمثلون اندية ايران المتقدمة ومنهم محترفين في انديةاسيوية قبل أن تضيع فرصة التقدم خطوةللامام وخوض النصف النهائي على الاقل قبل ان تخرج من الباب الضيق والسبب الاول كان المدرب بعد طردة من قبل الحكم.

ظهور لليمن

وظهرت اليمن بافضلية عن منتخبات سوريا ولبنان والإمارات بعدما حققت فوزا دونتة في سجل البطولة بتغلبها على لبنان بهدفين لواحد والشيء المهم هنا أن منتخبات اليمن سباقة في المشاركة بالبطولات العربية رغم محدودية إمكاناتها في كل شيء كما معروف للجميع لكن المهتمين بشؤون اللعبة يرون أن المشاركات والتواجد والتعلم منها افضل من خلق الأعذار وغيرها وحرمان مجموعة من اللاعبين من مختلف الأعمار من الظهور مع المنتخبات اليمانية في مثل هكذا بطولات املا في الحصول على فرصة احتراف على مستوى الاندية العربية والمنطقة وكان منتخب اليمن اكثر المنتخبات المشاركة في البطولة استعدادا وإعدادا وذلك بخوض ثلاث مباريات تجريبية مع الإمارات وناديي الزمالك والإسماعيلي .

موعد البطولة

كان مهما لو أقيمت البطولة قبل شهر أيلول لكي تتاح فرصة اعداد افضل لدخول الاعبين مع منتخباتهم للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد فرنسا العام المقبل اضافة الى مشاركتهم مع فرق الأندية حيث مواعيد افتتاح الدوريات في تلك الاوقات لكن إقامتها بعد اختتام الدوريات المحلية شكل حملا على اللاعبين خصوصا وأن البطولة شهدت تداخل المباريات واللعب بين يوم وآخر والأغلبية قادمون من اختتام دوريات صعبة.

بالمقابل كانت فرصة تنظيمية لاتحاد الكرة بعد النجاح الكبير في تنظيم خليجي25 في البصرة كما تمت الاستفادة من تأهيل ملعبي كربلاء والمدينة بجهود ومتابعة شخصية من قبل وزير الرياضة احمد المبرقع في انجازهما والاهم سيدخلان في استقبال اقامة مباريات الدوري واقامتها في المساء لوجود الانارة ولتجنب حرارة الأجواء ومهم ان ينتهي من الدوري والتوجة للتحضير لاقامة دوري المحترفين والحذر واضح امام مشاركة بعض الأندية التي بالكاد تشارك في الممتاز الذي يفترض أن تتغير تسميتة الى الدرجة الاولى امام تنظيم دوري المحترفين ولاندري كيف ستكون أمور مشاركةالفرق والكل تعاني ماليا وان لجنة التراخيص منحت الترخيص لأندية لا تتجاوز عدد أصابع اليد لكنها في كل الأحوال خطوة في الاتجاه الصحيح بعيداعن عدد الفرق التي ستشارك كما تظهر تصريحات الكابتن عدنان درجال الذي يحث الخطى وبتصميم واضح لتطوير اللعبة والخروج بها من العمل التقليدي منذ عقود ويشمل ذلك المنتخبات الكروية حيث المنتخب الوطني وتجاوز المباريات التجريبية مع فرق ضعيفة المتأخرة في التصنيف الدولي والتوجه إلى مباريات اعدادية عالية عندماخاص الفريق الأحمر مباريات امام الكسيك والإكوادور.وكوستاريكا وروسياو كولومبيا والأخيرة تدخل ضمن فترة اعداد المنتخب للمشاركة في بطولة امم آسيا العام المقبل في قطر وينتظر أن يلعب الفريق مباراة ثانية في معسكرة في اسبانيا في العشرين من الشهر الحالي ومهم ان يتصاعد الإعداد لاكبر بطولةاسيوية التحدي الحقيقي لمهمة كأساس والفريق.