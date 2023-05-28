تحديد موعد إعلان قائمة المنتخب الوطني لمعسكر إسبانيا

بغداد- الزمان

أوضح المنسقُ الإعلامي للمنتخبِ الوطني محمد عماد أن موعدَ إعلان القائمة النهائيّة للمنتخبِ الوطنيّ ستكون في الثاني من حزيران يونيو المُقبل، وذلك للمعسكر الذي سيقام في إسبانيا للفترة من 12-20 من الشهر نفسه في مدينةِ خيريز الإسبانيّة والذي سيتضمن خوضَ مباراةٍ دوليّة ودية ضد منتخبِ كولومبيا في 16/6 في مدينةِ فالنسيا.

وأكد عماد: إن القائمةَ المُستدعاة سيتواجد فيها 25 لاعباً، وإن التجمعَ سيكون مباشرةً في إسباني مؤكداً إن الطاقم الإسبانيّ وضعَ في خياراته قائمةً أوليةً ضمت 49 لاعباً قبل اجتماعِ الملاك الإسباني النهائي في اليومين المقبلين لتحديد القائمةِ النهائية.

معسكر اسبانيا

على صعيدٍ متصلٍ، أوضح المديرُ الإداري للمنتخبِ الوطني، مهدي كريم إن الإجراءاتَ الإداريّة بصدد الاكتمال وتهيئة كل ما يتعلق بمُعسكرِ إسبانيا، وتمّ التقديمُ لاستحصال تأشيرةِ الدخول الفيزا لجميع اللاعبين المتواجدين في القائمةِ الأولية تحسباً لأي متغيراتٍ طارئةٍ لكي تكون هناك مرونةٌ في الاختياراتِ في أي موعدٍ قبل انطلاق معسكر إسبانيا، خصوصاً أن فترةَ المنافسات لا تزال قائمةً، لذلك وضعنا في حساباتنا حتى في حال تعرض أي لاعبٍ للإصابةِ – لا سمح الله- سيكون البدلاءُ جاهزين للسفر والالتحاق ببعثةِ المنتخب الوطنيّ، بالإضافةِ إلى أننا فاتحنا معظمَ الأندية التي يتواجدُ فيها لاعبونا المحترفون من أجل تفريغهم لمُعسكرِ إسبانيا، وإن كتبَ المخاطبة شملت جميعَ اللاعبين المتواجدين في القائمةِ الأوليّة.ومن جهة اخرى دخل الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم المَرحلةَ الثانية من برنامجِ الاتحادِ الدوليّ للعبة FIFA ضمن برنامجِ تحليلِ بيئة كرةِ القدم التي تعتمد على جمع المعلوماتِ والبيانات والأنشطةِ من خلال الاجتماع الذي أقامه الاتحادُ الدولي.

ومثّل الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في الاجتماع المديرُ الفنيّ للاتحاد وكالةً وسام نجيب اصليوه.

فيما رعت دائرةُ التطوير في الاتحادِ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA ولمنطقةِ غرب آسيا، الاجتماعَ، وبإدارةِ المُديرِ الفنيّ الدكتور “بلحسن ملوش”، وبمُشاركةِ جميع المُدراء الفنيين لمنطقةِ غرب آسيا.وتضــــــمن اجتماع الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم التــــــطرقَ إلى تحليل بيئـــــــةِ كرة الــــــــقدم، والاعتماد على برامجَ لجـــــــمع المعـــــــلومات والبياناتِ الخاصّة باللاعبين، وكــــــذلك الأنشطة التي يقومُ بها كلُ اتحادٍ وطنيّ، ومن خلالها يتمّ تحليل بيـــــئة الاتحـــــــادات الوطنيّة، وتقسيم العمل وفقاً لـتعليم المدربين، وبرنامج الجذور، شباب النخبة، كرة الصالات والشاطئيّة، الكرة النسويّة، والمســــــابقات، الأنــدية، الحكام.

وكان اتحاد الكرة قد استوفى المَرحلةَ الأولى من برنامج تحليلِ بيئة كرةِ القدم.