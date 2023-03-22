المنتخب الوطني يواصل تدريباته في بغداد

تحديد مباريات الدور 16 للكأس والإمانة مع ديالى يتصدّران الأولى

الناصرية- باسم الركابي

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء المقبل الثامن والعشرين من آذار الجاري موعدا لإجراء سحبة. مباريات الدور16 لكاس العراق بعد تاهل 14 فريقا من الدور 32 وبانتظار الفائز من القاسم ودهوك و كربلاء والصناعة المقرر إجرائهما بداية الأسبوع المقبل والفرق التي ستلعب في الدور المذكور البحري بعد تغلبه على الرمادي بالركلات الترجيحية(5.4) بعد تعادلهما بدون اهداف والقوة الجوية بعد تغلبه على الحر بهدفين وبطل الموسم الماضي الكرخ على الوصيف الكهرباء بفارق الركلات الارجيحية(5.4) ونفط الوسط على حيفا بهدفين كماتاهل الطلاب بعد إقصاء الديوانية بهدفين لواحد وتاهل الحدود بدون لعب لعدم حضور الحويجة وتمكن اربيل من بلوغ الدور المقبل بتغلبه على السماوة بفارق الركلات الترجيحية (5.6) بعد تعادلهما بهدف و تمكن الامانة من أبعاد النجف بفارق الركلات الترجيحية(4.2) بعدانتهاءوقت اللقاء الاصلي بهدف وخرج النفط امام المصافي بهدف فيمابلغ الشرقاط الدور القادم بفوزه على غاز الشمال بهدفين لواحد ودفع نفط البصرة بعفك خارج البطولة بهدف وتأهل صاحب الألقاب الزوراء بعد قهر زاخو امام جمهوره بهدف وحجز نفط ميسان مكانا له بفوزه على نوروز بهدفين لواحد والشرطة على مصافي الجنوب بستة أهداف لثلاثة.

بدون مفاجأة

وخلت مباريات الدور32 من المفاجأة قبل أن تخرج فرق الدرجة الثانية( الحر وحيفا وغاز الشمال)من البطولة فيما استمرت اربعة فرق من الدرجة الأولى ستلعب في الدور المقبل ( البحري والامانة ومصافي الوسط والشرقاط)ويامل ان تجهز المفاجأة للدور المقبل ميزة مباريات الكاس التي تقام بخروج المغلوب .

مباريات الدرجة الأولى

يتصدر فريق الامانة 28 فر ق المجموعة الاولى لدوري الدرجة الاولى من 15مباراة فاز في 8وتعادل في 4وخسر 3 ووسع الفارق مع الوصيف الصناعات الى خمس نقاط بعد تعادله بدون اهداف مع البيشمركة صمن مباربات الدور الخامس عشر ويسير يشكل متوازن ويقدم نفسه كما يجب في افضل دفاع تلقت شباكه 6 اهداف وثاني افضل هجوم سجل18هدافا ويقترب من العودة لمقعده بعد تركه الموسم الحالي وظهر الصناعات بوضع افضل الفترة الأخيرة وتقدم وصيفا23 من الفوز 5 مباريات والتعادل في 8 وخسارة مواجهتين ويقف البحري ثالثا 23 باقل مباراة من المتصدر والصيف بعدما تغلب في 6 لقاءات وتعادل في 5 وخسارة 3 ثم البيشمركة رابعا22من 14مو اجهة وبعده مصافي الجنوب 20 والسادس سامراء الذي حقق التحول مؤخرا وهرب من موجودة الهبوط وابتعد عنها برصيد19 ويتواجد الرمادي سابعا18 وبعده الاتصالات 17وتتواجد فرق ميسان 17والدفاع المدني16والحويجة 13في منطقة الهبوط وبلاشك تسعى للخروج منها من خلال التحول في مباريات ادوار المنافسة المتبقية على نهاية المرحلة الثانية امام فارق الأهداف لميسان عن صاحب المركز الثاني ونقطة عن الدفاع المدني وتظهر مهمة الاخير غاية في الصعبة .

المجموعة الثانية

وتظهر المنافسات على أشدها مع تداخل المراكز وتقارب فارق النقاط في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها مؤقتا فريق ديالى29 حقق الفوز 8 مباريات والتعادل في 5 و3 هزائم في افضل دفاع بتلقي 8 اهداف وثاني اقضل هجوم بتسجيل 16هدفا لكنه تراجع في الدورين الأخيرين.

فرصة الميناء

وتبدو فرصة الوصيف الميناء اقل مباراة سانحة لخطف الصدارة اذا ما تغلب على فريق الحسين في لقاء مؤجل مع مضيفه فريق الحسين بعد غد السبت بعدما لعب15مباراة حقق الفوز 8 مرات وتعادل في 5 وخسرمرتين وثاني افضل هجوم سجل19 وكذلك دفاع بتقلي10اهداف وينتظر جمهورالميناء ان يحقق النتيجة المطلوبة للانفراد بالصدارة امام خمسة ادوار على نهاية البطولة ومؤكد ان هاتف شمران يخطط لهذا الغرض في العودة بالفريق العريق الى مقعده بالسرعة بعد مغادرته الموسم الحالي وبعد لقاء السبت سيلعب الفريق اخر مبارياته التي تبدو مناسبة بعد التخلص من اقوى المنافسين وستكون امام السماوةوالخروج للكوفة ويلتقي صليخ ويلتقي المصافي ذهابا ثم يستقبل الشرقاط كما يتربص الجولان الثالث 29 بالمتصدر والوصيف ولازال يقدم مبارياته بظهور مؤثر وينتظر تعثر ديالى و الميناء لتحقيق هدف المشاركة التي يسيرها بشكل واضح كما يمني المصافي الرابع 26 النفس في التقدم لما تبقى له من مباربات وهو الذي عاد للدرجة الا ولى الموسم الحالي و الكوفة خامسا24 وتراجع المرور سادسا بعد بدايةمهمة لكنه تخلى عنها23 وفريق الحسين سابعا16 تحسن بعض الشيءوصليخ ثامنا15 وتواجه فرق الشرقاط والناصرية بنفس الرصيد15 ومعهما السماوة وعفك محنة النزول للدرجة أدنى اذا لم تتمكن من الهروب من منطقة الهبوط .

تدريبات الوطني

خاض المنتخبُ الوطنيّ، ثاني وحداته التدريبيّة في ملعبِ الشعب الدوليّ، وذلك ضمن معسكره المقام في بغداد والذي من المؤمل أن يستمرَ لغاية الجمعة بعد إلغاء معسكر سوتشي والاكتفاء بمواجهةِ منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي في مدينةِ سانت بطرسبيرغ.

تدريبات التي حضرها رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد العراقيّ غـــــــالب الزاملي، شاركَ فيها 22 لاعــــــــباً هم كل مــــــن جلال حسن ، أحمد باسل ، فــــــــهد طالب ، أمجد عطوان ، محــــــــمد علي عبود ، حسين عمار ، أسامة رشيد، أيمن حسين ، أحمد فرحان ، حمزه عدنان ، علي فائز ، مصـــــــطفى ناظم ، إبراهيم بايش، اسو رستم، مصطفى محمد، لؤي العاني ، حسين علي ، كرار نبيل ، الكسندر اوراها ، مناف يونس ، علي الحمادي ، واندريه السناطي، بيـــــنما غابَ عن التدريبات اللاعب أحمد يحيى بعد شعوره بشدٍ عضلي، وسيـــــــخضع لفحصِ الرنين حسب توجيهات طبيب المنتخب الوطنيّ عبـــــد الكريم الصفار.