تحديد عطلة العيد وموعد جديد لإنتخابات مجالس المحافظات

بغداد – ندى شوكت

حددت الحكومة ،موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول المقبل. وقال بيام مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء حدد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات)، وأضاف أن (ذلك جاء التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي). وحدّث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بطاقته البايومترية، وذلك خلال ممارسة جرت في رئاسة الجمهورية لتحديث البيانات الانتخابية.وحث رشيد في بيان امس على (ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال تحديث الناخبين لبطاقاتهم الانتخابية من أجل ضمان حق المشاركة)، مؤكدا (أهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر ليختار العراقيون القيادات المحلية التي تمثلهم). كما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من الثلاثاء المقبل. واشار البيان الى ان (السوداني وجّه بأن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق الثاني من شهر المقبل). وكان السوداني قد اكد، أن مؤتمر بغداد الدولي سيكون برؤية مختلفة. وقال بيان امس أن (السوداني، استقبل رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية توطيدها، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، وتأكيد تنمية العلاقات بين بلدان المنطقة، بما يرسخ جهود الاستقرار والأمن فيها)، وجدد السوداني (دعم العراق وترحيبه بما تحقق مؤخراً من مدٍّ لجسور العلاقات البناءة بين دول المنطقة الذي سينعكس على استقرارها ومصالح شعوبها وتنميتها)، مؤكدا (نهج العراق في تحقيق علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على أساس السيادة والاحترام المتبادل)، ولفت الى ان (مؤتمر بغداد الدولي ، الذي سيكون برؤية مختلفة تنطلق من مبدأ الشراكات التنموية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وجعلها مدخلاً لتحقيق الاستقرار والازدهار)، وتابع ان (أولويات الحكومة اليوم تنطلق من أولويات المواطن وحاجاته، وهي تحظى بمقبولية عالية بين مكونات الشعب ، بما يؤكد صحة المسار المتمثل بمشروع الحكومة وهو مشروع الدولة العادلة والخادمة للمواطن).

من جانبه ،نقل خرازي (تحيات القيادة الإيرانية إلى رئيس مجلس الوزراء وتطلعها إلى المزيد من التعاون المثمر)، مشيدا (بدور العراق المحوري في المنطقة ).