تحديد‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬

تونس‭ – ‬الزمان‭ ‬

حدد‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬والدورة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2019،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الاربعاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬تونس‭. ‬وتجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬للتونسيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬أيام‭ ‬4‭ ‬و5و6‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬2019‭ ‬وأيام‭ ‬8‭ ‬و9‭ ‬و10‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭. ‬وأوضح‭ ‬نبيل‭ ‬بفون‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬التونسية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بالاغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬ثانية‭. ‬

وتعتبر‭ ‬تونس‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الوحيد‭ ‬الناجي‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬وانتفاضات‭ ‬وثورات‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬ب‭ ‬«الربيع‭ ‬العربي»‭ ‬بحيث‭ ‬أنجزت‭ ‬منذ‭ ‬ثورتها‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬2011‭ ‬انتخابات‭ ‬حرة‭ ‬باشراف‭ ‬هيئة‭ ‬انتخابات‭ ‬مستقلة‭ ‬وانجزت‭ ‬دستورا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬2014‭ ‬،‭ ‬لكنها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تعاني‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬آثار‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬محليا‭ ‬واقليميا‭.‬