تحديد‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬

تونس – الزمان
حدد موعد الانتخابات التشريعية في تونس في السادس من تشرين الاول/اكتوبر والدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفق ما أعلنت الاربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس. وتجري الانتخابات التشريعية للتونسيين في الخارج أيام 4 و5و6 تشرين الاول/اكتوبر 2019 وأيام 8 و9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، بحسب المصدر ذاته. وأوضح نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية أنه في حال لم يفز أي من المرشحين في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية بالاغلبية المطلقة يتم تنظيم دورة ثانية.
وتعتبر تونس البلد العربي الوحيد الناجي من أحداث وانتفاضات وثورات ما عرف ب «الربيع العربي» بحيث أنجزت منذ ثورتها في 14 كانون الثاني/يناير 2011 انتخابات حرة باشراف هيئة انتخابات مستقلة وانجزت دستورا جديدا في بداية 2014 ، لكنها ما زالت تعاني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي آثار عدم الاستقرار محليا واقليميا.