تحدث في أغلب العوائل للأسف – رسالة الحسن

أصعب شعور ممكن أن يصادفك هو الخذلان ممن إسكنتهم فؤادك ووضعتهم بين حدقات العيون ، ممن لم ولن تكن تتصور يوما أن تأتيك الطعنات منهم فطعناتهم جاءت في مقتل كما يقولون، نعم قد تبني انسان من الصفر وتحاول زرع كل ماهو جميل فيه وتقلع كل ما يمكن أن يشوه صورته امام الآخرين، تبنيه ليكون انسان صالح في المجتمع له مكانة يشار لها بالبنان ، انسان يعد مع الافاضل من القوم ، مصدر فخر لكل من يعرفه ، كل من يراه يترحم لمن رباه ، وتجاهد وتحارب بكل ما أوتيت من قوة من أجل الدفاع عنه ومنع من يحاول تشويه صورته امام الناس ببث الأباطيل حوله، وتسكت كل فم يحاول تلفيق الاكاذيب عنه ، فتراه يخذلك بكل سهولة ويضع يده بيدهم وينسف ما بنيته في لحظة دون الاكتراث لك ….، ولمشاعرك ودون الاكتراث لذاته وما سيكون عليه حاله الايام اللمقبلة حاله أصبح كحال الحمل بين الذئاب أن لم يأكله الذئاب يقتله الخوف منهم ، أي ربح قد يحصل عليه لايمكن أن يساوي خسارته لنا ، اكتب ويشهد الله يعتصر قلبي إلما وقيحا لما حدث وما سيحدث فبارك الله فيكم لكل ما منحتونا من إلم والف مبارك لكم ما اخترتموه ولا يسعنا سوى الدعاء لكم بالخير وأن يوفقكم في حياتكم ويبعد عنكم كل مكروه يارب لأنه مهما فعلتم ضدنا تبقون أنتم بقلوبنا وياليتنا نستطيع أن نقلع قلوبنا علنا نشعر بالارتياح …