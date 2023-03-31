تحالف الرمال والثلوج يعصف بالعراق

بغداد‭- ‬أربيل‭ – ‬السليمانية‭ -‬الزمان‭ ‬

يشهد‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬والعاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬عاصفة‭ ‬ترابية‭ ‬الجمعة،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬شبه‭ ‬الصحراوي‭ ‬الذي‭ ‬أصبحت‭ ‬تتكرر‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬المناخية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬تستعد‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬لموجة‭ ‬ثلوج‭ ‬وامطار‭ ‬واعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬دهوك،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬إزالة‭ ‬الثلوج‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬مواطنين‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬دهوك‭.‬

وقال‭ ‬السكرتیر‭ ‬الصحفي‭ ‬لمحافظ‭ ‬دهوك‭ ‬مللت‭ ‬عصمت‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فرق‭ ‬ازالة‭ ‬الثلوج‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دائرة‭ ‬الطرق‭ ‬والجسور‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬انقاذ‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬كانوا‭ ‬عالقين‭ ‬داخل‭ ‬سياراتهم‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬بيرس‭ ‬بقضاء‭ ‬عقرة‭ ‬وجبل‭ ‬كارة‭ ‬شمال‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬المتنبئ‭ ‬الجوي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬مادون‭ ‬الصفر‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬العطية‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬الفيسبوك‭ ‬،‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬متدنية‭ ‬جدا‭ ‬تشهدها‭ ‬مدن‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فجر‭ ‬السبت‭ ‬والاحد‭ ‬وتنخفض‭ ‬لما‭ ‬يقارب‭ ‬8‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬واقل‭ ‬فوق‭ ‬قمم‭ ‬الجبال”‭. ‬واضاف‭ ‬“كذلك‭ ‬تشهد‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬محسوسة‭ ‬منخفضة‭ ‬تستوجب‭ ‬اخذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬لتأثيرها‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وكذلك‭ ‬فرص‭ ‬الانجماد‭ ‬غرب‭ ‬العراق”‭.‬

واوضح‭ ‬“متوقع‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بالارتفاع‭ ‬التدريجي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين”‭.‬

وضربت‭ ‬العراق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭ ‬المماثلة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭ ‬كان‭ ‬عددها‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬‮ ‬

وغطّت‭ ‬الجمعة‭ ‬كتل‭ ‬برتقالية‭ ‬كثيفة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬والرمال‭ ‬أجواء‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬العراقية‭.‬

وانخفض‭ ‬مستوى‭ ‬الرؤية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬فيما‭ ‬غطّت‭ ‬طبقات‭ ‬من‭ ‬التراب‭ ‬السيارات‭ ‬والمنازل،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسلون‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬

وبفعل‭ ‬الرياح،‭ ‬وصلت‭ ‬العاصفة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬ومحافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬أدخلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬جراء‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الغبار‭.‬‮ ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استنفار‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬كافة‭ ‬لاستقبال‭ ‬حالات‭ ‬الاختناق‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬بسبب‭ ‬موجة‭ ‬الغبار‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ميثم‭ ‬الصافي‭ ‬مدير‭ ‬إعلام‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬مستمرة‭ ‬حالياً‮»‬‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬ربيع‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬شلّت‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭ ‬المتكررة‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬وتسبب‭ ‬بتعطيل‭ ‬المدارس‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وعرّضت‭ ‬الآلاف‭ ‬لحالات‭ ‬من‭ ‬الاختناق‭ ‬أدخلوا‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭.‬‮ ‬

بحسب‭ ‬الخبراء،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬المناخية‭ ‬قد‭ ‬تزداد‭ ‬سوءاً‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬ومع‭ ‬تراجع‭ ‬الأمطار‭ ‬وارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬وازدياد‭ ‬التصحر،‭ ‬يعدّ‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬للآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

و‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬المقبلين،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬272‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬الغبار‮»‬‭ ‬سنويًا‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬ستصل‭ ‬الأيام‭ ‬المغبرة‭ ‬إلى‭ ‬عتبة‭ ‬300‭ ‬يوم‭ ‬وفقًا‭ ‬لمسؤول‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭.‬

وبحسب‭ ‬عامر‭ ‬الجابري،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬دائرة‭ ‬الأنواء‭ ‬الجوية‭ ‬العراقية‭ ‬فإن‭ ‬سبب‭ ‬تصاعد‭ ‬ظاهرة‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الجفاف‭ ‬وقلة‭ ‬الأمطار‭ ‬وجفاف‭ ‬الأنهر‭ ‬وهشاشة‭ ‬التربة‭ ‬وعدم‭ ‬تماسكها‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬افتقار‭ ‬البلاد‭ ‬أيضاً‭ ‬للغطاء‭ ‬النباتي‭… ‬وجرف‭ ‬الاراضي‭ ‬الزراعية‮»‬،‭ ‬يساهمان‭ ‬في‭ ‬تردّي‭ ‬الوضع‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الاجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬تتحدث‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬أحزمة‭ ‬خضراء‭ ‬حول‭ ‬المدن،‭ ‬تشكّل‭ ‬رادعاً‭ ‬أمام‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭.‬

ومنتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬تشجير‭ ‬لمكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬والعواصف‭ ‬الترابية‭ ‬تتضمّن‭ ‬‮«‬زراعة‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬ونخلة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬محافظات‭ ‬العراق‮»‬‭.‬‮ ‬